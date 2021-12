Arcadi Espada: "Hace quince años la verdad no le interesaba a nadie"

Esta mañana Arcadi Espada ha acudido a Es la mañana de Federico, en esRadio, para presentar su último libro, la antología de artículos titulada La verdad (Península) y centrada, precisamente, en la objetividad periodística. "Es un libro para adultos", lo ha presentado Jiménez Losantos, antes de lanzar una pregunta al aire: "¿Podemos resistir la verdad cuando la vemos?". Espada, por su parte, ha tratado de explicar el motivo por el que ha escogido ese gran tema —la verdad— para hilar todos los artículos, y lo ha hecho echando la vista atrás: "Hace quince años la verdad no le interesaba a nadie", ha dicho. "Para la izquierda, sobre todo, lo que existían eran los relatos. Cada uno tenía su verdad. Todo era relativo y posmoderno. Curiosamente, eso permaneció así hasta hace relativamente poco, cuando la misma izquierda comenzó a ver amenazada su hegemonía por las mentiras y por la posverdad, con fenómenos como el de Donald Trump en Estados Unidos". Ante este nuevo paradigma, su libro funciona de recordatorio. "Yo llevo defendiendo que existe una verdad objetiva desde hace décadas. Y lo he seguido haciendo desde entonces, mientras algunos me tildaban de realista ingenuo y de otras cosas, que en el fondo no eran más que las mismas etiquetas que han utilizado siempre quienes pretenden desacreditar a los que creemos firmemente en la verdad".

Hace quince años la verdad no le interesaba a nadie. Para la izquierda, sobre todo, lo que existían eran los relatos

El discurso de Espada en el libro, hay que decirlo, se circunscribe exclusivamente a la labor periodística, un oficio que supuestamente se fundamenta en la información veraz, por encima de cualquier relativismo. Por eso, Jiménez Losantos quiso recordarle su polémica con Javier Cercas, recogida en el libro, y que tuvo como punto central de debate, precisamente, la verdad. "Yo lo que quería era demostrarle de una vez por todas a Cercas que no se puede mentir impunemente en los periódicos". La visión del autor de Soldados de Salamina, en contraposición, tendía a defender la cabida de la ficción en los medios informativos, cosa que a Espada le parecía un gran error. "En el fondo lo que le ocurría a Cercas era lo mismo que a Bauluz" —el fotógrafo premiado por manipular una fotografía con la que quería mostrar la supuesta indiferencia de occidente ante los inmigrantes ahogados en el Mediterráneo—. "Él decía que lo que muestra su trabajo es real, porque allí estaba la arena, la pareja que sale en primer plano, el ahogado y la sombrilla. Pero mentía al no revelar que también había un dispositivo sanitario y de la Guardia Civil ocupándose de todo, que la pareja estaba mucho más lejos y que la playa estaba repleta de bañistas. No informó de una verdad, sino que compuso un póster". Como se entiende, la obsesión de Espada pasa por el rigor periodístico, en el que debe primar la información por encima de la propaganda.

Yo lo que quería era demostrarle de una vez por todas a Cercas que no se puede mentir impunemente en los periódicos

Regresando a la polémica con Cercas, por tanto, la cuestión se terminó zanjando cuando Espada le dio a probar su propia medicina. Escribió una columna informativa diciendo que el escritor había sido detenido en una operación policial contra la prostitución, y luego se acogió al argumento de la ficción periodística. "Me da la impresión de que Cercas aprendió la lección", ha comentado Espada en el programa. "Ahora incluso se escucha la palabra verdad en su boca, cosa que España debería agradecerme". Jiménez Losantos, por su parte, ha hecho hincapié en el trato vejatorio que está recibiendo por parte del nacionalismo catalán como factor fundamental a la hora de cambiar de criterio, y Espada ha coincidido con él: "Es cierto que la actitud de Cercas con respecto del nacionalismo no siempre ha sido la misma", ha concluido.

Fotoperiodismo

Hablando de periódicos, más que de periodismo, Espada también ha dicho que no cree que el papel "esté siendo sustituido por nada mejor". "El periódico como tal es un artefacto fundamental", ha dicho, "una cosa sofisticada, que responde a un orden intelectual". Por eso, observa con sorpresa que los editores "no vean con más recelo lo que se hace en las webs informativas". En esa misma línea, también ha tenido palabras para los nuevos periodistas. "Ahora mismo en España existen muchísimos columnistas jóvenes muy buenos. Pero, en mi opinión, la mayoría de ellos comparten un grave defecto, y es que escriben a base de tweets, como antes podía llegar a escribirse a base de titulares. En el fondo es una característica más de ese discurso pueril que está haciendo que se pierda la prosa subordinada, que añade matices y que desarrolla una idea".

Por desgracia, el duelo de una familia que ha sufrido un atentado es público. Pero las consecuencias del terrorismo hay que mostrarlas. Otra cosa es que los periódicos no se conviertan en carnicerías

Otro de los grandes temas de la conversación ha girado en torno a las imágenes. Arcadi Espada considera que, cuando se informa de atentados terroristas o de guerras, es necesario "mostrar el horror de sus consecuencias sin edulcorarlo". Y Jiménez Losantos ha disentido, ya que, para él, "las familias tienen derecho a que se respete a sus muertos". "Los cadáveres del terrorismo son públicos", le ha respondido Espada. "Es algo en lo que me dio la razón Mikel Buesa, hermano de Fernando Buesa. Por desgracia, el duelo de una familia que ha sufrido un atentado es público. Pero las consecuencias del terrorismo hay que mostrarlas. Otra cosa es que los periódicos no se conviertan en carnicerías". Hablando de eso, ha recordado también la anécdota de una carta al director publicada en un periódico que había abierto su portada con la foto de una víctima. "El señor comenzaba hablando de su pacifismo militante, de las movilizaciones que había organizado en contra de la guerra y de los miles de sacrificios que había hecho en favor de sus convicciones, y terminaba diciendo que le parecía mal que le estropearan el croissant del desayuno con una imagen semejante. Es decir, ese lector no podía hacer ni siquiera el sacrificio de abrir los ojos y mirar las consecuencias de la guerra. Esa hipocresía es la que me parece intolerable".

Ciudadanos, la alternativa

Por último, ha sido preguntado acerca de la situación de Ciudadanos, partido del que fue promotor, en sus inicios. "Una cosa que es verdad es que Ciudadanos no ha desarrollado un lugar nítido desde el que dar la batalla cultural, pero me parece excesivo que algunos quieran colocarlo en el mismo bando que Irene Montero", ha comentado. Ha criticado a Albert Rivera, del que ha dicho que "cometió muchos errores, entre ellos el no haber dado la batalla cultural como se debía dar", pero ha seguido reivindicando su convicción de que "Ciudadanos sigue siendo un partido necesario en la vida política española".

Ciudadanos sigue siendo un partido necesario en la vida política española

"Su lugar no está ocupado", ha proseguido. "La posibilidad de echar a este actual Gobierno aliado de lo peor de España pasa por que Ciudadanos recupere su sitio". Y ante el contraargumento de Jiménez Losantos, que le ha recordado lo ocurrido en las últimas elecciones madrileñas, se ha mostrado tajante. "Lo ocurrido en Madrid se debe a una especial circunstancia, que se llama Isabel Díaz Ayuso. Lo que hay que preguntarse es quién se va a llevar el voto fronterizo a la derecha del PSOE en las próximas elecciones generales. En Madrid se lo llevó Ayuso, que no el PP. Pero pensar que ella va a ser la candidata del PP por encima de Pablo Cadado en las próximas elecciones es todavía menos realista que esperar que Ciudadanos recupere su sitio". Preguntado acerca de cuál es ese sitio que ocupaba Ciudadanos, ha respondido que "el de la razón". "La política española tiene menos capacidad racional desde que desapareció Ciudadanos". Por último, ha concluido con una sentencia: "Si alguien puede dar la batalla contra el nacionalismo desde un lugar no nacionalista, es Ciudadanos. Si alguien puede oponerse ideológicamente a este Gobierno sin ser del Opus, para entendernos, es Ciudadanos. Si alguien puede liderar la alternativa al golpe de Estado permanente que vive Cataluña, es Ciudadanos".