El eurodiputado por Vox en el Parlamento Europeo desde 2019 empezó a escribir su primer ensayo un 13 de marzo de 2020, el día antes de que Pedro Sánchez decretara el Estado de Alarma en España, un confinamiento general, "un arresto domiciliario" que el Tribunal Constitucional ha declarado nulo. En ese momento, confiesa, tuvo la "intuición de que el coronavirus iba a ser utilizado políticamente para intensificar el ataque masivo del globalismo a la soberanía del Estado Nación".

Buxade enfrenta en este libro dos actitudes ideológicas, la "globalista" frente a la "patriota". Nos recuerda el "gran" discurso del ex Presidente de los EEUU, Donald Trump, en el que dijo eso de que "el futuro es de los patriotas". Desde "los últimos cinco o seis años" cada vez se ve "más claro que el eje izquierdas-derechas no tiene mucho sentido en la política contemporánea. Ni tampoco el eje norte-sur", cuenta en esta entrevista realizada por José María Marco y Nuria Richart para el espacio de Libertad Digital Libros con Marco.

Proteger la nación española

Buxadé insiste en la importancia de la defensa de la nación porque "los que renuncian a su condición de ser español para pasar a ser no se sabe qué son unos cosmopaletos".

El político de Vox cree que el "ser español tiene un sentido en la historia" y por eso no sólo hay que "conservarlo" sino que también "enriquecerlo"; y añade, "la condición de ser español tiene cargas y exigencias". Compara "el poder del Estado con la patria potestad", porque "además de ejercer el poder permite entender que es una carga".

Pero, ¿qué es la soberanía? Responde: "Esa capacidad de las naciones de ganarse un futuro teniendo muy en cuenta el presente. España tiene un destino, una vocación. España es previa a la Constitución".

¿Se considera nacionalista? La respuesta es "no", el "nacionalismo malo es excluyente". A él "le gusta más la palabra patria que la de nación" porque "consciente de que tu propia nación no funciona, el patriota sin embargo la ama".

Buxadé apela al "bien común" que "ha desaparecido incluso de los libros de Derecho". Para el eurodiputado se "debe partir de la idea de persona" no de "individuo, que es diferente", porque tenemos "derechos en tanto que formamos parte de una sociedad". Va más allá y asegura que "los individuos tenemos que hacer continuamente sacrificios en favor del bien común. Por ejemplo, los impuestos". Para él, la naturaleza del ser humano ya "no se explica por sus fines".

Relacionado con el patriotismo Buxadé nos cuenta que acaba de llegar de Roma, de hacer un viaje familiar, y que allí se ven restaurantes autóctonos, haciendo bandera de su comida tradicional. En cambio, "por desgracia, vas por las calles de Barcelona o de Madrid y ves 26 multinacionales que tienen ahí sus puestos de comida rápida. Me apena". Su hijo se sorprendía: "Papá, aquí no hay McDonald's".

Añade, "como nacionalista no me gusta ver determinados logos de las multinacionales de la alimentación inundando nuestras ciudades cuando aquí tenemos una calidad brutal. La "M" de McDonald's "allí por donde vas, sin unidad estética". Los restaurantes españoles son para la gente adinerada que puede ir a determinados sitios". Concluye, "no somos tan patriotas como los italianos.

La censura, Europa o el progre

El Vicepresidente Primero de Acción política de Vox habla también de los medios de comunicación, "la televisión causa un daño moral gravísimo a la sociedad", o de la censura consentida, "cedemos poder". Cuenta que en la Unión Europea ya funciona una figura conocida como el "controlador de género".

¿Si Vox llegara al gobierno, que haría antes, una reforma de la Justicia o una nueva Ley de Educación? "Una Ley de Educación". Buxadé se lamenta de que siempre se ha dejado que la izquierda colonice la cultura.

Otras ideas que deja en esta entrevista es que "en España debería haber un Ministerio de Familia y no de igualitarismo". O sobre Europa, sobre su fundación, "la izquierda no era europeísta era uniónsovietista" y sobre el momento actual, "pierde peso político, moral y espiritual frente a los EEUU, China o Rusia. Ésta es la realidad".

¿Qué es un progre? "Progre es la versión avanzada de lo políticamente correcto, es un totalitario de lo políticamente correcto. Y si tú disientes, te echa al fuego eterno, a la muerte del claustro. Todo lo que le viene dado lo rechaza: su propia biología, la familia, la nación, la fe, la tradición, las costumbres y sólo es bueno aquello que él decide. Mata la riqueza de los pueblos".

El estreno en el ensayo de Jorge Buxadé quiere que sea "un programa" de Vox para los jóvenes, "con que un 10% se lo lea…".

Buxadé en 2003 accedió como número 1 de su promoción al cuerpo de la Abogacía del Estado. Cuenta que tanto su carrera como su actual profesión forman parte de "esa misma convicción de servir a España".

Jorge Buxadé, Soberanía. Por qué la nación es valiosa y merece la pena defenderla (Homo Legens, 2021)