Iñaki Arteta se ha quedado solo. "Pues sí, estoy solo, pero no me importa, porque estoy con vosotros", comenta. No hay otro artista, otro cineasta, otro intelectual que dedique su talento y su obra a recordar el horror del terrorismo etarra, que combata el relato que ha querido construir la izquierda en España de comprensión con los asesinos y olvido de las víctimas. Como dice en su libro:

"La cultura es el mayor manjar de los poderes que aspiran a cambiar la sociedad a su gusto".

"Yo decidí ponerme en ese sitio, en la empatía con las víctimas. Lo elegí yo", ha dicho Iñaki Arteta en su entrevista de este miércoles en Es la Mañana de Federico, "y me quedé solo". Arteta, nacido en Bilbao en 1959, acaba de publicar Historia de un vasco. Cartas contra el olvido (Espasa). Un libro que repasa, desde su niñez a la edad adulta, su relación con el entorno nacionalista, su propia familia, su educación o actividades recreativas organizadas por estos grupos políticos. El adoctrinamiento social paso a paso.

Arteta ha contado cómo comenzó a documentar la historia del sufrimiento causado por el terrorismo etarra "porque pensé que tenía que hacerlo y que había que contarlo". En el libro destaca el capítulo dedicado al asesinato del dueño de un bar en Arrigorriaga Bilbao, Jesús García, que Iñaki vivió de cerca precisamente el día de la Cabalgata de Reyes del año 1980.

Y del ayer al presente. Porque si "mientras ETA mataba" era mejor no meterse en ese problema, ahora "que no mata tampoco hay muchas manifestaciones", comenta. De adulto tomó la decisión de colocarse en el lugar más incómodo de la historia, al lado de las víctimas, lo que "alteró mi vida de arriba a abajo". Desde entonces ha puesto el foco en el sufrimiento que causa la locura asesina de la banda. "Es lo que más me interesa de lo que puedo contar del País Vasco". Arteta ha señalado también cómo fue su "proceso de despertar" de esa mentira nacionalista. Hay un momento en el que "descubres que todo lo que cuentan es mentira, que te han manipulado".

Lo que le parece a Arteta verdaderamente increíble es que "a día de hoy todavía hay gente que no tiene claro si lo que pasó estuvo mal del todo". Tan es así, que Arteta no descarta, en absoluto, que un terrorista como Arnaldo Otegi, termine siendo Lehendakari en el País vasco, "y con los votos del PSOE", añade. Su próximo proyecto cinematográfico es poner en contacto a jóvenes de 20 años, que desconocen por completo lo que ocurrió, con la víctimas que perdieron a sus seres querido también hace dos décadas.

La mentira y el miedo

El cineasta ha hablado de cómo el nacionalismo se ha servido del miedo y la mentira para gobernar durante décadas en el País Vasco. Ha apuntado que "hay gente que les vota porque hacen carreteras y traen dinerito de España" y a los que no les importa que les hayan mentido.

Otro de los asuntos que ha indicado es como pese a que ETA ya no mate sigue habiendo un miedo en la sociedad vasca que no es nacionalista a decirlo. Cree que "la sociología es idéntica a la de hace diez años" y que aún "existe ese miedo" porque "se ha inoculado con tanta violencia que la gente sabe que no hay que hablar de ciertas cosas". "Ese silencio sigue siendo la constante de toda la trayectoria de ETA", ha añadido.

"Es cierto que no te van a matar" ha dicho, pero existe una "incomodidad" que te hace pensar: "mejor que no enredes con eso". El cineasta ha advertido que "es una sociedad traumatizada" con "vivir en la mentira y con el miedo", "es una conjunción horrible para una sociedad moderna", ha contado.

Arteta ha dirigido 14 películas documentales dando voz a las víctima y poniendo ante un espejo a una sociedad silente cómplice con el terror nacionalista. Conocido es ese infame "algo habrán hecho".