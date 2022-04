Batman vuelve en blanco y negro con la aventurera saga de Ra's al Ghul

En Libertad Digital seguimos dando un merecido espacio al mundo de los cómics y como no a uno de sus mayores y mejores representantes, el murciélago de Gotham, o lo que es lo mismo, Batman. En esta ocasión reseñamos la Edición Deluxe en blanco y negro de la saga de Ra’s al Ghul, que viene de la mano de ECC y que aglutina los grandes duelos entre el cruzado de la capa y este persistente, ambicioso y poderoso supervillano.

En esta edición, la cual engloba en un solo tomo varios números de Batman en relación con Ra’s al Ghul, encontramos una sucesión de apasionantes aventuras que cogen un cariz aún más clásico con el blanco y negro de esta edición especial. A un servidor, como le pasa con el cine, le apasiona encontrar o revisionar de vez en cuando este tipo de contenido ya que ese toque clásico nos permite sumergirnos en épocas pasadas con historias que no han perdido con el paso de los años ni un ápice de interés. Traducción: si quieres una obra que contenga aventuras, un Batman en toda su esencia, un gran supervillano y ese toque que solo el blanco y negro te pueden dar, aquí tienes un cómic para saborear de principio a fin.

Analizamos con más detalle esta edición en formato cartoné, 232 páginas, con guion de Dennis O´Neil y dibujo, entre otros, de Bob Brown, Don Newton, Irv Novick, Michael Golden y Neal Adams. Precio: 28 euros.

Una historia completa a lo largo de los años

Como bien reconoce Dennis O´Neil en el epílogo, las historias entre Batman y Ra’s al Ghul que podemos encontrar en esta recopilación no estaban diseñadas para formar un conjunto total que se pudiera leer o agrupar con el paso de los años formando una historia cohesionada y autoconclusiva. Pero la realidad es que sí lo es. Salvo por pequeños momentos en los que vendría bien saber qué ocurrió entre medias con este nuestro detective, un lector que jamás ha tocado un cómic de Batman puede ponerse manos a la obra y leer esta historia sin estar perdido.

Quizá a los neófitos les falten algunos detalles que solo los lectores más fieles pueden conocer, pero no te pasará factura para leer esta edición. Y si ya conoces esos detalles, la experiencia será completa y todavía más grata. En mi caso, la lectura del cómic me la he tomado como una sucesión de apasionantes historias/duelos entre un héroe y un supervillano que lucharon a lo largo de los años por imponerse el uno al otro. No es una historia única y separada del resto, sin embargo, logra formar un universo completo con punto y final, algo que permite atraer a los clásicos lectores de Batman y a los nuevos.

Un enemigo a la altura de la leyenda

¿Quién es Ra’s al Ghul y por qué está a la altura de la leyenda? Podríamos definir a Ra’s como un ecoterrorista, aunque quizá lo más importante sea destacar que es un supervillano que en recursos, ambición y razón de ser rivaliza en contundencia con el ADN que rige la vida de Batman. Ahí está el misterio y la magia de la relación entre ambos como enemigos y queda patente en este cómic. Ghul, capaz de atrocidades inhumanas, también admira a Batman, de hecho espera que le suceda como yerno, y no tiene ningún problema en introducir en la ecuación a su hija Talia, la cual tendrá un papel muy destacado dentro de la historia. Batman, por su parte, busca la manera de acabar con un rival que, por momentos, parece destinado a resucitar una y otra vez.

Además, en esta saga de Ra’s al Ghul encontraremos más enemigos y más elementos que harán más grandiosa esta historia, incluyendo a los mejores asesinos del mundo. Todo ello convierte a este tomo en una compilación maravillosa de aventuras y duelos entre el bien y el mal añadiendo un detalle importante: las victorias o derrotas en sus duelos no son ni mucho definitivas y eso provoca que tengas ganas de seguir leyendo para saber qué ocurre.

Un eficaz Batman como detective

Para aquellos menos acostumbrados a los cómics, quizá les pueda sorprender ver a Batman en un modo tan detectivesco, pero una de sus mejores cualidades ha sido precisamente la de ser un as de la investigación. Esto también queda muy patente en esta edición ya que su enemigo o mejor dicho, enemigos, le van a forzar al límite de lo mental y físico para poder superarle. Desde su batcueva o fuera de ella, Batman tendrá que descifrar los planes de sus rivales y ojo, dará lo mejor de sí.

El héroe que esquía, hace alpinismo e incluso torea

Aventuras, ni más ni menos. Una sucesión de diferentes aventuras, muchísimas fuera de Gotham y que llevan a Batman a enfrentarse a sus enemigos en diferentes lugares e incluso a diferentes alturas. La persona que quiera aventuras las va a tener en esta edición y no solo con lo que habitualmente tenemos con el cruzado de la capa, como por ejemplo las artes marciales que Bruce Wayne domina a la perfección, sino también con todo tipo de aptitudes que convierten a Batman en la mezcla perfecta entre el héroe que todos conocemos y un James Bond de manual.

Si Wayne tiene que subir una montaña, la sube. Si tiene que lanzarse ladera abajo por la nieve esquiando, lo hace. Si tiene que pelear en el desierto con espadas, a por ello que va. Y como no, y por eso menciono a James Bond, contará con varias compañeras de aventuras que saben poner en su sitio a cualquiera que se ponga por delante. Solo os voy a decir una cosa y no hago ningún spoiler: Batman usa su capa como un capote. Ahí lo dejo.

Un dibujo que ofrece el dinamismo que necesita el guion

Cuando un guion tiene tanto cariz aventurero necesita unas ilustraciones que permitan al lector ir a la velocidad que la acción pide y exige. Como digo yo, que los ojos estén ansiosos por llegar a la siguiente viñeta con la culpabilidad de aquel que no quiere hacerse spoilers antes de tiempo. Aquí se consigue. Incluso con la ausencia de color, te metes de lleno en cualquiera de los escenarios que visita Batman y ya os digo que ofrece varios y de todo tipo.

El trabajo es excelente y la conexión entre todas las partes funciona a las mil maravillas. Destacaría, en mi opinión, las apariciones de Ra’s al Ghul y de su hija Talia. Ambos seducen y dan miedo con su sola presencia. Cuando ellos aparecen, todo cambia. Incluso Batman.

Valoración general

Te lo vas a pasar bien. Creo que es algo que ya dice mucho de un cómic. Para mí es fundamental. Y más allá de ser una gran recopilación de una saga de aventuras, creo que no era nada fácil cohesionar todas estas historias que tienen lugar a lo largo de los años. Si esperas un Batman completo en todas sus facetas, lo tienes.

Si buscas un supervillano que por momentos parece indestructible, también está aquí. Todo ello con una historia que hará las delicias de los clásicos lectores del hombre murciélago y también de aquellos que lleguen a Gotham por primera vez.