La tesis fundamental del último libro de Luis del Pino, según comenta Federico Jiménez Losantos antes de darle paso en su programa, es que, "desde la caída del Muro de Berlín, la aparente victoria inapelable de Occidente se ha revertido y, ahora, la impresión que da no es sólo que no ganó, sino que desde entonces se ha negado a comparecer". El libro se llama La dictadura infinita (La Esfera de los Libros) y, entre otras cosas, sostiene que "la democracia liberal está herida de muerte". Luis del Pino, por su parte, explica la idea fundamental que le llevó a escribirlo: "Actualmente existe un doble problema que aqueja a Occidente. Y es que la tentación iliberal totalitaria está surgiendo desde dentro, pero también amenaza desde fuera".

"La sociedad está partida en dos mitades, pero lo más preocupante es que una de esas dos mitades considera que la otra, la que no es progre, no tiene legitimidad para gobernar". De esa forma considera, por ejemplo, que el mandato de Donald Trump "puso en evidencia la deriva total de la democracia estadounidense, sólo que no por Donald Trump, sino por quienes se le oponían". Del Pino ha elaborado una serie de paralelismos entre lo que está sucediendo ahora con lo que ocurrió en la República Romana a partir de su victoria definitiva sobre Cartago, en el año 146 a. C. "Roma colapsó en un tiempo récord por las mismas contradicciones internas que estamos viendo en nuestras democracias", comenta. "La diferencia hoy día es que, además, existen varias potencias totalitarias que conspiran para derrotarnos desde fuera".

Hablando de ese tema y recordando aquel famoso libro en el que, a comienzos de los noventa, Francis Fukuyama predijo el fin de la historia, Jiménez Losantos no ha podido evitar traer a colación las advertencias que dejó escritas en su ensayo La dictadura silenciosa, publicado en 1996. "Cuando, después de la caída del Muro, parecía evidente que la democracia liberal capitalista había demostrado su superioridad moral y material sobre la miseria socialista y comunista, yo intenté señalar los distintos mecanismos totalitarios que se estaban infiltrando en nuestra democracia, y que llevan implantados desde Felipe González".

La confusión de la "derecha alternativa"

Tanto Jiménez Losantos como Del Pino coinciden en que la base social, los ciudadanos, están queriendo reaccionar ante las imposiciones antiliberales que promulgan quienes pretenden ostentar la primacía moral progresista. Sin embargo, consideran que existe una cierta confusión. "En los últimos años se ha visto cómo la mayoría de los pro-Trump, o los pro-Bolsonaro, lo son por reacción a los opositores de ambos, que son basura. Pero así nos encontramos con fenómenos como el de la llamada derecha alternativa de Le Pen en Francia, cuyo plan económico es tan socialista o más que el de quienes dice que viene a derribar".

Del Pino lo explica desde otro prisma. "Hay que tener en cuenta que las categorías de izquierda y derecha han implosionado recientemente. A Le Pen la votan los obreros. Y esto es así porque quienes han pagado la factura de la globalización han sido los pobres de los países ricos. Ahora buscan a alguien que les defienda y se encuentran con que la izquierda tradicional les ha dado la espalda, así que acuden a su alternativa".

El otro gran aspecto que toca Luis del Pino en su libro tiene que ver con el desprestigio democrático de los estados, que "viven sometidos a los intereses de unas élites internacionales que lo deciden todo". "¿La agenda 2030 se debatió en el parlamento? No. Viene impuesta por organismos superiores como Naciones Unidas o el Foro de Davos". Jiménez Losantos, sin embargo, no cree que exista un plan: "Las élites económicas de las que hablas están formadas por tuercebotas iletrados que no tienen un plan claro sobre nada. Están imbuidos de una cierta ideología progre y por eso la implementan, pero en realidad lo que reina es el caos. Su principal poder se deja ver, sobre todo, en las universidades y en los medios".

Respondiendo a esa afirmación, Del Pino sostiene que "basta que reine el caos para que unos pocos privilegiados impongan más fácilmente su hoja de ruta. Vivimos una involución autoritaria y un empobrecimiento generalizado porque existe una organización creada para arruinarnos, dirigida por Xi Jinping". El lado positivo, al menos en España, lo ve Jiménez Losantos en que "aquí sí que se percibe una reacción que no había habido en mucho tiempo. El fenómeno de Vox demuestra hasta qué punto llega la indignación moral de mucha gente".