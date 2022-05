Vicente Vallés: "Mi libro sirve para entender a Putin y el 'sovietismo' de su nuevo régimen"

Antes de Operación Kazán (Espasa), la novela con la que Vicente Vallés se ha alzado con el Premio Primavera, el reputado periodista había publicado un ensayo titulado El rastro de los rusos muertos. Por eso, lo primero que ha hecho Federico Jiménez Losantos al entrevistarle en su programa ha sido preguntarle acerca de la relación entre su último libro y su obra anterior. "Yo considero que Operación Kazán es la tercera parte de una trilogía imperfecta, ya que además de El rastro de los rusos muertos publiqué otro ensayo, Trump y la caída del Imperio Clinton, que indagaba, entre otras cosas, en la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016".

Los intereses de Vallés llevan años centrados en la evolución de la Rusia soviética a lo largo del siglo XX; y de su aparente reconversión en la actual Rusia de Putin. "Mi libro ayuda a comprender quién es Putin", comenta ante los micrófonos de esRadio. "Y también cómo ha ido sovietizando su nuevo régimen". "Hasta la invasión de Ucrania, quienes morían a manos de Putin eran sobre todo rusos. De todo tipo. Desde periodistas hasta oligarcas". Cualquiera que se atreviese a cuestionar su autoridad. "Los métodos para acabar con los disidentes ya estaban inventados en los tiempos de la URSS, y él sólo los ha copiado". No hay que olvidar, según recuerda también Vallés, que "Putin es un gran admirador de Stalin". Y, como añade Jiménez Losantos: "Ya dijo que la mayor tragedia de Occidente fue la implosión de la Unión Soviética". Por eso, con el tiempo, según acuerdan ambos durante su conversación, "la ha ido restaurando".

Un momento de la entrevista.

En ese sentido, Operación Kazán es una novela que bebe directamente de fuentes históricas y, aunque sus personajes son ficticios, "muchos de ellos se parecen bastante a personas reales". "He introducido situaciones que le han pasado a Putin de verdad", explica Vallés. "De esa forma, creo que el lector puede llegar a entenderle. Conocer de qué fuentes ha bebido para llegar a ser lo que es hoy". De todas ellas, la más fundamental, sin duda, tiene que ver con su pasado en el KGB. "En una entrevista pública recuerdo que le presentaron como exagente, pero él respondió rápidamente que eso no existe. Una vez se es agente del KGB, no se puede dejar de serlo".

Jiménez Losantos, además, añade algunos datos sobre su infancia, comparándola con la de tantos otros niños rusos que vivieron la pobreza desde muy temprano. "En Rusia, ya desde la Revolución y la Guerra Civil, se instauró una tradición de niños huérfanos, que creaban bandas y que pateaban las calles. Y Putin pertenece de alguna forma a esa tradición. Era un niño pobre, de una familia muy humilde, muy poquita cosa, despreciado por todos. Y ha llegado adonde ha llegado por su propia voluntad férrea y su ambición desmedida. El triunfo de la voluntad no le pertenece sólo a Hitler. En Putin también se ve".

Preguntado acerca de su nueva condición de escritor premiado, Vallés se resta importancia. "Yo soy periodista, no escritor. Si he escrito esto ha sido como una válvula de escape. Una oxigenación necesaria que me permitía desconectar unos ratitos al día". Por eso, dice recibir las críticas de los lectores con mucho interés, reconociendo que muchos de ellos le han aportado claves muy interesantes con las que está de acuerdo. "Otros también me dicen que mi novela es muy fantasiosa. Pero, mirando la realidad rusa de los últimos cien años, yo no sé qué es más fantasioso realmente. A todos ellos les digo que se lean El rastro de los rusos muertos, que es un ensayo, y que se planteen entonces si mi novela es fantasiosa o no".