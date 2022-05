Gregorio Luri: "Ya no podemos hablar de Sistema Educativo Español porque no existe"

Gregorio Luri Medrano (Azagra, Navarra, 1955), maestro y doctor en Filosofía, presentó en Es la mañana de Federico su último ensayo La escuela no es un parque de atracciones (Ariel), un análisis de la educación actual para animarnos a volver a una escuela en donde el conocimiento valioso y las prácticas soportadas por evidencias sean realmente el eje.

"Los profesores han asumido que ellos son los definitivos y los políticos son los interinos, dan igual las leyes. Estamos viviendo en una anarquía metodológica en el que cada centro hace lo que le da la gana, mientras no des mucha guerra a Inspección. Si no molestas, puedes hacer lo que te dé la gana. De hecho, ya no podemos hablar de Sistema Educativo Español porque no existe", aseguró el escritor en los micrófonos de esRadio.

Luri cree que la autonomía de los centros es el argumento decisivo para defender la libertad de elección. "Si todos los centros enseñasen lo mismo, ¿de qué sirve la libre elección? Si cada centro tiene autonomía para desarrollar su proyecto, o va acompañado de libre elección o no sirve de nada".

En este ensayo critica a quienes se jactan de fomentar el pensamiento crítico mientras aplican de manera poco crítica metodologías sin soporte empírico o, en algunos casos, con evidencias empíricas que los impugnan. "Parece que puedes pasar a un pensamiento desarrollado sin pasar por el trabajo de algo concreto. Soy partidario de pensar que la gente tiene buenas intenciones, pero lo terrible es que no siempre van acompañadas de inteligencia. Creen que es posible un pensamiento con ausencia de conocimiento y de datos", aseguró.

Luri plantea en este ensayo lo desconcertante del desprecio del conocimiento en los centros de enseñanza y el énfasis en la diversión y la felicidad por sí mismas. "Lo más urgente es que uno de cada cuatro jóvenes españoles que terminan su escolarización obligatoria no saben leer ni escribir. Es un drama", explicó.

"Si el nivel de excelencia es del 7% y el de muy deficiente es de un 25%, no estamos creando suficiente capital humano", dijo Luri.

Gregorio Luri. La escuela no es un parque de atracciones. Editorial Ariel. 416 páginas. 18.90 euros.