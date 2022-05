Planeta Hulk, el gladiador verde que aplasta viñetas en Marvel Must Have

No sorprenderemos a nadie en este tipo de reseñas porque cuando el título de un cómic empieza por Must Have (debes tener), lo extraño es que este sea una mala elección, tenga un mal guion o el dibujo no valga la pena. En Marvel y en Panini son muy inteligentes y cuando eligen una historia para incorporar a esta selección de Must Have lo hacen sabiendo que tienen entre manos una obra de arte. Y sí, Planeta Hulk es una obra histórica y añeja indispensable en tu comicteca. Incluso podría ser una gran primera compra si te quieres meter en este mundo con una aplastante, nunca mejor dicho, historia de nuestro verdoso Bruce Bunner.

Antes de nada, ficha técnica. Planeta Hulk es una obra publicada de nuevo en Must Have, algo que ha ocurrido en dos ocasiones en los dos últimos años, 2021 y 2022. La primera vez fue el 14 de enero del año pasado y en esta ocasión se ha relanzado de nuevo a través de Panini y en Must Have, el 20 de abril. 376 páginas. Tapa dura. Incluye The Incredible Hulk 92-105 y materiales de Giant-Size Hulk vol.2 #1 y Amazing Fantasy Vol.2 #15. Autores (dibujo, entintado y guion): Gary Frank, Aaron Lopresti, Carlo Pagulayan, Greg Pak. Todo ello a 24 euros.

¿Qué nos vamos a encontrar en Planeta Hulk?

Sin spoilers, por supuesto, pero os vamos a contar a grosso modo la línea argumental de este hulkiano tomo. Hulk ha sido traicionado por sus amigos los Vengadores y como ya de por sí su carácter no es demasiado amable que se diga, nuestro héroe verde desatará su furia dentro de la nave que, en principio, debería haberle trasladado a un planeta en el que no pudiese "hacerle daño a nadie". El problema es que la nave se desvía de su rumbo y acaba en un lugar en el que les aseguro que no encontrará ni mucho menos la paz.

Hulk se convierte en un gladiador. Sí, la historia que todos conocen de la película de Marvel de Thor Ragnarok y que basó casi toda su historia en este cómic, pero si esa película les gustó, este tebeo les va a alucinar. Aquí encontramos una historia que mezcla a Hulk con Gladiator, Espartaco y la imperial Star Wars. Sí, con Gladiator, Espartaco y Star Wars. No exagero. Quizá lo único que falte es la venganza ante una familia asesinada por el emperador, como en el caso de Máximo Décimo Meridio, sin embargo, todo lo demás, incluyendo entrenamientos y batallas llenas de acción, lo tenemos en Planeta Hulk. Ojo, no hay venganza inicial, pero yo no he dicho que no la haya.

De la soledad y la traición a luchar en equipo

Una de las partes que más destaca en este cómic es la evolución que el propio Hulk tiene en él mismo. De hecho, en mi opinión y quitando por supuesto la brutalidad de las viñetas y su demoledora capacidad de aplastar y destruir, Planeta Hulk contiene un guion que nos muestra la evolución del personaje desde el odio a los amigos que piensa que le han traicionado, a su vena protectora ante otros que acaban de aparecer en su camino. Pasa de no sentirse querido en la Tierra a ser un referente en el planeta Sakaar. De monstruo rechazado a monstruo adorado.

En su equipo, habrá de todo. Desde una chica que quiere venganza, un ser hecho de roca que perdió a su familia por el camino, un guerrero religioso o dos insectos, totalmente opuestos en personalidad, que aprenderán a combatir juntos. Con ellos y con más personajes, Hulk pasará del odio al amor y del amor al odio cada cierto tiempo, pero siempre desde el punto de vista de un líder.

Un emperador como villano

En una lucha de gladiadores extraterrestres en un planeta dominado por un emperador, ¿quién podría ser el malo de esta historia? Efectivamente, el propio emperador. Un ser egoísta y dictatorial que se verá humillado al principio del cómic por Hulk y que basará el resto de sus maldades en ese intento de castigar tal afrenta. Habrá rebelión, como no, y Hulk se convertirá sin esperarlo en prácticamente un semidiós en este planeta.

Él será el Espartaco verde del pueblo. La Cicatriz Verde considerado un mesías. Y ya les anticipo que en la recta final del cómic no podrán parar de leer con los giros de guion y con la brutalidad del dibujo y el entintado. Incluso viviremos junto a Hulk una historia de amor cuyo final será aplastante.

Política y guerras civiles

Por último me gustaría destacar el concepto político de este cómic. Lo difícil que es cerrar heridas abiertas entre bandos incluso cuando un atisbo de paz aparece en el horizonte. Esto ocurre en Planeta Hulk. Aliados que se enfrentarán juntos a una amenaza común aunque nunca podrán olvidar las guerras civiles entre especies. Todo eso se trata en el cómic con un realismo que pone ante nuestros ojos problemas que se siguen viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Todo ello con Hulk de por medio. Eso también hace que este Must Have sea, nunca mejor dicho, un Must Have. Si ya lo tienen, vuelvan a leerlo. Si aún no lo está en casa, ya saben, deben tenerlo.