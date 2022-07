Las sociedades occidentales están pasando por un momento de zozobra derivado de las distintas crisis económicas y políticas que se han vivido con intensidad en la última década. España no es un ente ajeno a estos cambios que se están sintiendo con mayor fuerza en la izquierda. La dictadura de lo woke, importado desde EEUU, es una muestra de una decadencia cada vez más acentuada.

El periodista, escritor y exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, trata estos temas en su último libro Sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos que ha presentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

Girauta ha comenzado apuntando que si tuviera que hablar con un joven sobre lo que está sucediendo en la política nacional lo que le recomendaría es que "coja una libreta, que preste atención al debate del estado de la nación y anote los argumentos que apelen a su inteligencia y al raciocinio y en otra página las apelaciones a sentimientos y que vea cuáles han utilizado unos y otros". Cree que "las emociones provocadas por la política son bastardas" como cuando los políticos usan la expresión "los problemas reales de la gente" un termino que está "manido". "Es algo que se suele invocar para despreciar la Política con mayúscula", ha añadido.

En esa apelación por lo sentimental en la política está una de claves de como "se ha extendido el mundo woke a toda la realidad". Una realidad que "no tiene más de siete años" en la que "la izquierda ha sido mucho más lista que la derecha". En este punto el periodista y escritor apunta a las tesis de Gramci sobre cómo se consigue "la hegemonía" y las de Laclau sobre "la radicalización de la democracia".

Girauta ha explicado que "la conquista del poder se hace primero mediante la apropiación de las distintas luchas, causas fragmentarias, y luego articulando el discurso". Ahí es donde está la izquierda actual, haciendo que "quien compra una de esas causas, como el catastrofismo climático, compra todas las demás".

Ingenieros sociales

Una de las últimas causas que están enarbolando desde la izquierda es la de la transexualidad y la determinación de género. Girauta ha señalado que lo hacen "con el agravante de que lo que se ha impuesto en Occidente es una versión de esto que es la de la autodeterminación de género con el impulso de una determinación rápida en la infancia". Piensa que "esto es terriblemente peligroso para los homosexuales" porque "la tendencia es decirle al niño homosexual que es una niña. Es homofobia pura. Están borrando al gay igual que están borrando a las mujeres".

El periodista y escritor ha recordado que "la disforia de sexo ha existido siempre y se sabe el peso que tiene en la población". Por ese motivo cree que lo que está sucediendo en la actualidad "es una moda" y ha culpado en parte a los activistas woke que viven en Hollywood quienes a sus hijos los cambian de identidad sexual continuamente.

"Una de las claves para entender lo que sucede con las causas fragmentarias es que en todas hay una negación de la naturaleza humana", ha señalado Girauta. Ha argumentado que se trata de "ingeniería social totalitaria dentro de un sistema democrático" porque "cada una de esas causas es una generadora de antagonismo" y como "se articulan por el discurso" los que "lo defienden se ofenden muy deprisa".

Ha puesto de ejemplo cuando Isa Serra vuelve del viaje a EEUU con Irene Montero y "dice que los que nos han criticado ejercen la violencia política. Los woke creen que criticarles es violencia y por tanto su violencia es legítima". "Mi tesis en el libro es que lo que ha puesto en peligro grave la democracia liberal es la neoizquierda", ha apuntado Girauta.

El autor ha señalado que "la izquierda actual es otra cosa, no necesita leer nada" pero "el fondo, naturalmente, es el mismo: hay unos ingenieros sociales que necesitan actuar". Y para hacerlo "tienen una serie de aparato de penetración". En este sentido, ha reiterado que "la izquierda, como son más listos que la derecha, dominan la universidad, la televisión, la prensa, las productoras…".

"Ciudadanos está muerto"

El exportavoz parlamentario de Ciudadanos ha respondido también algunas preguntas sobre su antiguo partido. La formación naranja que ahora preside Inés Arrimadas ha desaparecido ya de algunos parlamentos regionales y en las encuestas nacionales también están a punto de hacerlo. El partido está ahora mismo en un proceso de refundación.

Juan Carlos Girauta ha dicho que cuando estaba en Cs "siempre" defendió "las posturas de este libro que se pueden definir en guerra cultural". "El combate importante era ese porque sino siempre íbamos a jugar con las manos atadas a la espalda", ha añadido. "En Cs creía que era fácil de entender porque habíamos vivido un proceso parecido en Cataluña. Aquello era una espiral del silencio terrorífica que había roto en su momento Federico y luego hay un pequeño gripo de personas antes de Cs que también la rompemos". "Hoy Cataluña no es la tumba de la libertad que era entonces. Yo personalmente no quiero saber nada de Cataluña pero allí hoy hay muchísima gente en los medios que dice cosas que antes no se decían", ha indicado.

"Albert estaba muy cerca de mis posiciones pero había que mantener cohesionado a un grupo de gente", ha explicado Girauta. El periodista y escritor ha dicho que muchos de ellos tenían metido en la cabeza "lo hegemónico" y pensaban "en esos esquemas". "A mí siempre me pareció un disparate el caso que se les hacía a los supuestos expertos. Las preguntas eran trucadas. Todo eso me pareció humo, se los dije en al cara insistentemente pero las organizaciones políticas tienen una lógica distinta", ha explicado.

Sobre Ciudadanos ha dicho que "el partido está muerto" y que "no existe". "Ahora hay una cosas que lleva esa etiqueta que no tiene sentido y que da palos de ciego. Pactando con los socialistas cuando han sido más montaraces. Lo mejor es que los votantes se vayan al PP o a Vox". Ha puesto de ejemplo lo que sucedió en las últimas catalanas cuando el partido se hundió: "Los 11 de Vox en Cataluña venían de Cs y otros se fueron a la abstención, al PP no se fueron". "La gente que nos votaba en Cataluña quería un enfrentamiento frontal al nacionalismo y eso dejó de hacerlo Ciudadanos cuando nos marchamos unos cuantos", ha añadido.

"El sanchismo es el mal"

En la sección de preguntas de los oyentes de Es la Mañana de Federico a Juan Carlos Girauta le han preguntado si volverá a la política pero en otro partido. El periodista y escritor ha dicho que no tiene "la menor intención de volver a la política profesional. Creo que incido más desde mis columnas o mis libros que desde un partido que, salvo que lo dirijas tú, tienes que transigir con muchas cosas".

Sobre esa época en la que fue portavoz parlamentario de Ciudadanos ha recordado que intentó "decir las cosas que me parecían más justas" dentro de las líneas que se marcaban en la Ejecutiva. En este sentido, ha contado que "los partidos políticos tienen mucho cuidado de no pisar minas. Te vas a hacer daño seguro porque digas lo que digas habrá alguien que se va a enfadar"

Girauta también ha defendido al expresidente del PP, Pablo Casado. Ha dicho que le tiene "en alta estima en lo personal" y que cree que "ha cometido errores". Piensa que es "una persona honrada e íntegra que se equivocó mucho". Por ejemplo, con lo de Ayuso que fue "un error". El exdiputado de Cs está convencido que "ahí pasó algo que nunca sabremos" porque "eran eran muy amigos desde hace años".

Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que ahora es "el gran personaje político" que hay en España. Ha apuntado que lo es "en la medida que es alguien que identifica la urgencia de echar a Sánchez mientras da la guerra cultural y lo hace con gracia". Ayuso "es el gran personaje de la derecha". Cree que "si Feijóo sigue haciendo lo que hace de dejar a cada uno su espacio puede aglutinar mucho voto, Vox se mantendrá y el PP necesitará su apoyo".

Piensa que "conviene no dormirse aquí" porque "el sanchismo rompe con la cohesión, con la decencia y con principios que no se podían tocar. Tú le dices a alguien hace diez años que iban a pactar con la ETA y te mete en un psiquiátrico. El sanchismo es el mal. Vox y PP, PP y Vox, todos los demás apoyarán a Sánchez".

El periodista y escritor también cree en la tesis de Federico de que Pablo Iglesias está preparando su vuelta y que por eso está armando tanto escándalo con los audios de Ferreras con Villarejo. Cree que "por un asunto doméstico de unos audios que son súmamente desagradables se posicionen cuatro jefes de Estado latinoamericanos…". "Es evidente que el presidente de Chile y el de Colombia no están en su casa viendo lo que dice Ferreras. Alguien les ha dicho algo". Ha recordado el ego de Iglesias cuando "se presentó a las elecciones con su cara como si fuera el Che Guevara".

"Lo que no se imaginaba Pablo Iglesias es que se le iba a subir al hombro Yolanda Díaz" ha dicho Girauta que cree que el enfado de Iglesias contra ella viene porque "ella ha movilizado, contra todo lo que podía esperar Pablo Iglesias, "a periodistas, empresarios y creadores de opinión".