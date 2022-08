Dos años después de la mayor crisis sanitaria que se recuerda, con sus secuelas todavía patentes y sin que las restricciones y medidas inconstitucionales que llevó a cabo el Gobierno hayan supuesto un mínimo contratiempo para el Ejecutivo — "Lo haría de nuevo", llegó a decir Pedro Sánchez nada más conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional—, el que fuera el ministro de Sanidad encargado de organizar la lucha contra el Covid en España, Salvador Illa, publica su relato de lo sucedido. El año de la pandemia (Península) "es una crónica en primera persona de un año que transcurrió a un ritmo frenético, un libro que nos sumerge en la trastienda del poder, una pequeña sala de crisis desde la que se lideró y coordinó el trabajo de cientos de profesionales y en la que fue imposible aislarse de la gravedad y de la tensión con la que se vivía en España esos días", explica la sinopsis del libro.

Que España fuese uno de los países que peor respondió a la crisis sanitaria en todo el mundo, o que las medidas del Ministerio de Sanidad pareciesen ir constantemente a rebufo de la iniciativa de algunas Comunidades Autónomas no parece avergonzar al que fuera el máximo responsable entonces. "Transcurrido un tiempo prudencial y superada ya una de las peores crisis sanitarias de la historia, toca hacer balance y dar cuenta de lo acaecido", puede leerse en una sinopsis que termina así: "En voz de Salvador Illa, probablemente la persona que más información atesora sobre la pandemia, la obra pone luz a las decisiones tomadas, describe el clima en el que transcurrieron aquellas semanas en el ministerio y desvela muchos de los obstáculos que debieron superarse. Un testimonio fundamental de la historia reciente de nuestro país que ayuda a sacar importantes conclusiones y lecciones para nuestro futuro".

El prólogo, firmado por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, no disimula sus tintes hagiográficos hacia un político en activo, actual primer secretario del PSC y último candidato al gobierno de Cataluña encabezando las listas de ese partido. En palabras de Simón: "Este libro nos da las claves para interpretar de modo más objetivo lo que pasó [...], pero estoy seguro de que los lectores también descubrirán a través de su lectura a un político del que no se puede decir eso de ‘todos son iguales’ y a un ministro de Sanidad al que la mayor crisis sanitaria en un siglo no consiguió cesar". El libro saldrá a la venta el próximo 7 de septiembre.