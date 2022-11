Juan Gómez-Jurado es uno de los autores más vendidos de España gracias al éxito que tuvo su saga de novelas que comenzó con Reina Roja. Ahora acaba de publicar Todo Arde y en esRadio Galicia aseguró que aunque no presume de muchas cosas sí que lo hace de que sus libros "son muy divertidos" porque "si no fueran divertidos no los publicaría".

Con más de dos millones y medio de lectores con la saga Reina Roja dijo que él se centra a la hora de escribir en "la única persona" que le "importa" y que no es su yo de 44 años sino "el chaval de 13 años que se metía debajo de las sábanas con una linterna queriendo saber qué le pasaba a Tarzán en el siguiente capítulo". "Esa energía y esas ganas de seguir adelante es de lo que intento imbuir a mis libros y, además, el único lector que me interesa ese chaval de 13 años que nunca podré recuperar pues entonces no puedo hacer los libros de otra manera que no sea intentando divertir a ese chico", explicó el autor.

En Todo Arde, Gómez-Jurado cuenta la historia de tres mujeres. Contó que "es la diferencia de opuestos lo que construye un diálogo, un discurso, un conflicto, que sea relevante y valioso. Eso es lo que a mí particularmente me gusta que es cuando tienes a personas tan distintas y tan enfrentadas y que da gusto ver como dialogan entre ellas que hay cosas ahí". "Esta historia es sobre el amor, de cómo personas muy distintas se juntan y acaban construyendo algo. Tengo muy claro que Aura Reyes vota a un partido político muy concreto, que Mari Paz vota a otro completamente distinto y la friki ya veríamos", señaló entre risas.

Sus personajes "son personas, que una ha sido bastante rica, otra duerme en un coche y la tercera es la autora del delito en realidad por el que están acusando a la primera. Aquí hay un mogollón montado tremendo. Esta gente tendría que llevarse a matar y odiarse y, sin embargo, y precisamente por eso esta historia está protagonizada por mujeres". El escritor señaló que es es "porque las mujeres se relacionan con el conflicto de una manera completamente distinta a los hombres. Ni mejor ni peor, diferente. Entonces eso es lo que hacía interesante y lo que hace que esta novela tuviera que ser protagonizada por tres tías".

"La novela la protagonizan tres mujeres y son muy valiosas", continuó Gómez-Jurado que al hablar de lo políticamente correcto y del lenguaje inclusivo apuntó que "la realidad es lo que es, no lo que dictan las modas o lo que una persona le pueda gustar u ofender. La realidad dice que hay mujeres legionarias o que a una mujer valiosa y positiva puede que no le guste el lenguaje inclusivo".

Gómez-Jurado dijo que "eso es con lo que te encuentras y no es una cuestión de oposiciones sino simplemente que la realidad es poliédrica y no está dictada por los gustos personales de nadie. Eso es lo que la hace interesante que puedas hablar de personajes femeninos, increíblemente valiosos y espectaculares y, al mismo tiempo, que tengan aristas y que no encajen con lo que hoy llamaríamos políticamente correcto".