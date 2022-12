Felipe VI, el baluarte al que se aferran los republicanos españoles en Cataluña

"Este libro tiene un problema de título. Es un libro escrito por republicanos que, paradójicamente, ven en el rey Felipe VI al baluarte de las libertades republicanas". El título del libro es Los catalanes sí tenemos rey (Ediciones Hildy) y el que habla es el historiador José Varela, una de las firmas que, desde su especialidad, ha sumado argumentos a la obra para explicar por qué la monarquía parlamentaria es hoy deseable y necesaria en España.

"En realidad", dice Antonio Robles, coordinador del libro, "todos los que han aportado sus textos han tratado de reflexionar acerca de los valores republicanos y democráticos que propugna el Estado español. Y es muy interesante ver cómo todos terminan abogando por el sistema de Gobierno que tenemos actualmente, con un Jefe de Estado neutral, un árbitro no partidista, en estos tiempos de divisiones ciudadanas tan profundas".

El libro, según explica Robles, tiene dos objetivos básicos: "Por un lado es un homenaje a Felipe VI, que nos salvó del golpe de Estado de 2017 en Cataluña; y por otro es una reflexión sobre la monarquía parlamentaria". "No sólo queríamos decir ‘Viva el rey’. Queríamos dar razones a ese ‘Viva’".

Como resumen de todos los motivos de su cierre de filas en torno a la figura del monarca, Robles comenta que "el 3 de octubre de 2017, cuando Felipe VI dio un discurso en el que no hablaba de diálogo, ni de tantas otras etiquetas vacías que se habían utilizado hasta entonces, sino que instó a cumplir estrictamente la Constitución, estaba siendo un rey republicano. Estaba siendo un rey neutral. Y nos estaba protegiendo a todos".

No sólo queríamos decir ‘Viva el rey’. Queríamos dar razones a ese ‘Viva’

"¿Qué consiguió con eso?", se pregunta el propio Robles, acto seguido. "Tres cosas: movilizar al Gobierno de la nación para parar el golpe, porque hasta ese momento se había quedado paralizado; movilizar a la ciudadanía catalana, que salió a la calle y comprobó que era posible hacer frente al delirio independentista; y neutralizar la propaganda nacionalista en Europa". Con respecto a ese último punto, "menos citado normalmente, pero igual de importante que los otros dos", recuerda aquel otro discurso que dio en Davos el 24 de enero de 2018, mucho menos conocido pero igual de firme en sus propósitos por defender la constitucionalidad de España y su legitimidad como democracia avanzada dentro del panorama internacional.

En cualquier caso, se trata de un título que reúne a firmas destacadas en diversas disciplinas. Un libro que no rehuye las amenazas que atenazan ahora al Estado español, sino que las encara desde un posicionamiento estrictamente racional, y que trata de desmentir con argumentos toda la propaganda hueca que dificulta una respuesta contundente contra la deriva iliberal que se ha instaurado en el Parlamento y en buena parte de los medios.

La primera parte consta de tres entradas y gira en torno a una fundamentación de la monarquía parlamentaria. Cada entrada va firmada por figuras destacadas de diversos ámbitos. "Francesc de Carreras habla desde el punto de vista jurídico, José Valera desde el histórico, y Félix Ovejero hace un excelente ejercicio de retórica para terminar abogando por el sistema que mejor garantiza ahora los valores republicanos", explica Robles. La segunda parte son una serie de entrevistas sobre el papel del rey en Cataluña a personajes conocidos, como Albert Boadella o Tomás Guasch. Y la tercera consta de numerosos textos de ciudadanos catalanes que hablan acerca de su visión del rey. Entre los firmantes se encuentran Albert Soler, Javier Nart, Inés Arrimadas, Santiago Trancón, Ana Losada, Pablo Planas y Juan Carlos Girauta. El prólogo está escrito por Sergio Fidalgo y el epílogo por Antonio Robles.

Presentación

Durante el acto de presentación tomaron la palabra varios ponentes. Todos compartieron la misma idea, aunque expresada de manera diversa, sobre el desconocimiento ciudadano acerca del sistema que sustenta sus libertades y derechos, y la demagogia patológica de quienes, en nombre de la democracia, vacían a la democracia de sentido.

"A menudo me preguntan, ¿monarquía o república?", dijo Francesc de Carreras, por ejemplo. "Y yo siempre respondo que depende del sentido que le des a la palabra monarquía y a la palabra república". Todos lamentaron la falta de preparación de quienes se sostienen en "términos facilones, que ayudan a no pensar, como que una república tiene que ser democrática y de izquierdas a la fuerza y una monarquía anacrónica y de derechas por que sí". Y consideraron necesario instruir mejor a la ciudadanía.

El exministro del Interior de Felipe González, José Luis Corcuera, denunció la utilización de la historia de quienes "venden la Segunda República como un jardín de rosas, cuando no lo fue, con tal de desacreditar el mayor ejercicio de concordia que han protagonizado los españoles en su historia, que fue la Constitución de 1978". Y la periodista Cristina Casabón aseguró que "existe un olvido interesado del papel del rey Juan Carlos I durante la Transición por parte del actual Gobierno y de los independentistas". Según ella, lo que ahora sucede es lo mismo que ocurrió a finales de los años setenta, pero a la inversa. "¿Cómo se rompe la legalidad en España? Muy fácil: de la ley a la ley".

José Varela habló de las leyes de desconexión catalanas como ejemplo del analfabetismo democrático de quienes no entienden la importancia de los check and balances. "Nos quieren arrebatar la bandera progresista mientras nos arrebatan también el derecho a decidir. Sobre la Constitución debemos decidir todos". "La república que pregonan no es la francesa, ni la americana, aunque se acercaría un poco a Donald Trump". Por todo eso, volvió a señalar la importancia de Felipe VI durante el golpe de 2017. "Fue lo contrario a lo que ocurrió en 1923, con la instauración de Primo de Rivera. A Alfonso XIII lo acabaron quitando por haberse decidido por la vía dictatorial. Ahora es el rey el que hizo todo lo que estaba en su mano para que otros no se saltaran la Constitución".