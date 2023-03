Mathias Malzieu: "Cuanto más oscuro y grave es el tema, más se necesita el humor"

El escritor y músico francés Mathias Malzieu se ha labrado un importante hueco en la literatura del país vecino gracias a su peculiar estilo en el que el vaivén de emociones se pone en marcha con temas como la pérdida o el duelo. Usa potentes metáforas, que nos acercan a la magia, gracias a las que consigue que el lector pase página con un nudo en la garganta. Prosa sencilla pero cargada de rabia por momentos, recurre a fantasmas para tener presente la amenaza de la muerte.

Es autor de Una sirena en París o La mecánica del corazón, publicadas también con éxito en España. Espera que su nueva novela, la más madura de su producción, también lo sea. El soldado de porcelana (Reservoir Books) es un homenaje a un padre y una bella carta de amor a una madre muerta. Narra, en primera persona, la infancia de su propio padre, enmarcada en la II Guerra Mundial. Es una historia que escuchó atentamente desde la camilla de un hospital – enfermedad que ya describió en el libro autobiográfico Diario de un Vampiro (2016)-.

"Para entrenarme en el hospital, cuando estaba al borde de la muerte, mi padre siempre me contaba cómo había cruzado la línea de demarcación entre Francia y Alemania en un carro de heno. No lo narraba desde el victimismo sino de una forma épica, casi como un western". Malzieu se recuperó, salió adelante y dejó digerir esa información. "Necesité dejarlo reposar, como la masa de un crep", admite. "Cambié mi estilo, me puse en cámara subjuntiva y me puse en la piel de mi padre. Más allá de inventar un personaje, ese personaje existe y es una mezcla de una realidad histórica y un imaginario que me he construido", explica.

Es 1944. Tras perder a su madre mientras daba a luz a la que iba a ser su hermana en Montpellier, Mainou es enviado por su padre al otro lado de la línea de demarcación. No hay tiempo para llorar, hay que ponerse a salvo. Va escondido en un carro de heno. Allí le espera su abuela y el resto de una familia que apenas conoce y que guarda un secreto. Mainou se lo irá contando a su madre a través de un cuaderno en el que cada día le escribe. En realidad, cuando sucedió todo aquello, su padre solo tenía cuatro años. El autor decidió que tuviera unos nueve para que pudiera llevar ese diario. "No me supuso demasiado sufrimiento escribir este libro, fue más bien una alegría, aunque para que sane la herida a veces escuece", confesó el francés. "Es una mezcla de ligereza y profundidad, de fondo y de forma. Escribir libros es una forma de vivir la vida dos veces. Me permite profundizar en la relación con mi padre y eso es un privilegio", añade.

Contar la historia de la infancia de su padre supone, además, contar al mundo su trauma: "Toco temas delicados. Mi abuela nació alemana, antes de la I Guerra Mundial, y acogió a mi padre. Su madre murió de un ataque alemán, pero yo salvo la vida gracias a un trasplante de medula ósea alemán. Hay un fuerte contraste, tiene un punto mágico. Mi padre siempre me educó en valores antiracistas, pero con Alemania le costaba tener la perspectiva necesaria. Tuvimos debates muy interesantes".

A pesar de la dureza del asunto, Malzieu ha introducido humor en la novela: "cuanto más oscuro y grave es el tema, más se necesita el humor". "Mi padre se mostraba siempre valiente y con mucho humor. Nunca ha sido un humor de negación, hablamos de nazismo, de fascismo, pero me ha enseñado el lado resiliente y resistente, con mucha capacidad para reírse de sí mismo", considera Malzieu.

Mathias Malzieu es una figura clave del rock francés con su grupo Dyonisos, para el que escribe y compone las canciones. Actualmente está escribiendo el guion de El soldado de porcelana, que se llevará al cine con la participará de la actriz española Rossy de Palma.

Mathias Malzieu. El soldado de porcelana. Editorial Reservoir Books. Páginas: 224. Precio: 19,90 €