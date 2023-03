Hallan un posible poema inédito de Antonio Machado en Burgos

Se ha encontrado, en Burgos, el que se piensa que podría ser un manuscrito de Antonio Machado, descubierto entre la documentación que era propiedad de José María Zugazaga Marina, secretario de Manuel Machado, hermano del poeta sevillano.

Según adelanta el El Diario de Burgos, se trata de una cuartilla amarillenta con tres borrones de tinta y un membrete del Instituto de Soria. Está encabezada por el famoso verso de Shakespeare: "To be or not to be that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer" ("Ser o no ser, esa es la cuestión. Si la gente cree que es más noble sufrir").

El título del poema aparece centrado y entre guiones Las viejas de Castilla y dice así:

Un día cabalgaba por la ancha carretera

que va de Soria a Burgos, mediada primavera,

por estos altos llanos la primavera tarda

a abrir sus manos rosas sobre la tierra parda.

Y ya es abril mediado cuando el verdor renace,

donde los potros juegan, donde la oveja pace,

[el pescador furtivo apresta sus reteles

y tienen las abejas donde libar sus mieles]

cuando de blancas flores se cuajan los ciruelos

y la cigüeña madre enseña a los hijuelos

a usar las alas torpes , y al comenzar de mayo,

es blanca todavía la espalda del Moncayo

Y al hombre que trabaja el pegujal tardío

castiga la ventisca y azota el cierzo frío.

Mas sol y azul… Prefiero los yermos de Castilla

a las floridas vegas de Córdoba ó Sevilla.

El poema lo ha encontrado René Jesús Payo, director de la Institución Fernán González que posee el fondo Zugazaga, quien se habría topado con el manuscrito. Podría haber sido desechado por su autor para el libro Campos de Castilla. La academia burgalesa tiene previsto realizar una publicación, una edición facsimilar del poema que estará acompañada de varios estudios.