González Serrano: "Si eliminan la Filosofía será porque nos quieren sin criterio propio"

Carlos fue, como cada mañana, a dar clase cuando una niña de Infantil le preguntó de qué era profesor. "¿Filosofía? ¿Y qué es la filosofía?", se sorprendió ella. "Es hacer preguntas sobre las cosas", respondió él. "Pues a mí me dicen que hago muchas preguntas, que mejor me calle", contestó la niña. En ese instante, el profesor y divulgador de Filosofía Carlos Javier González Serrano supo cuál sería su próximo proyecto. El mundo según Lea (Beascoa) son cinco cuentos basados en las enseñanzas de Sócrates, Aristóteles, Thoreau, Rousseau y Arendt para reflexionar en familia sobre el mundo que nos rodea, estimulando la curiosidad de los más pequeños e invitándoles a no dejar de hacer preguntas. Las ilustraciones son de Candela Ferrández.

"Los niños se preguntan el porqué de las cosas en cuanto empiezan a hablar. Lo fundamental no es enseñarles Filosofía desde pequeños, porque son conceptos complejos y no están preparados intelectualmente. Lo interesante es introducir la actitud filosófica, alimentar su asombro y curiosidad, que tengan una mirada escrutadora para que no se queden en la superficie de las cosas", explica el autor a Libertad Digital. "Como adultos tenemos que evitar respuestas del tipo porque sí o porque lo digo yo. Ahí pueden cuestionarse hasta la autoridad".

Corremos el riesgo de que mucho estudiantado salga de la ESO sin saber quién es María Zambrano u Ortega y Gasset

De esta manera, será más fácil que lleguen a adultos "con un criterio propio frente a la hiperestimulación a la que estamos sometidos, desarrollen un sentimiento de autonomía frente al ruido y, sobre todo, tengan independencia de juicio". Gracias a esto último, explica González Serrano, "si el otro tiene una opinión distinta, empezaré a dialogar con él". "Esto funciona muy bien con niños. No porque estemos en desacuerdo tenemos que tener una actitud conflictiva o agresiva, que es a lo que nos acostumbran los programas del corazón o la política", expone.

Carlos J. González Serrano

En un mundo en el que el móvil "nos da la respuesta a todo", hay que fomentar que niños y adolescentes se pregunten "por qué estoy utilizando las tecnologías en lugar de usar el pensamiento". "Estoy siendo instrumentado por el instrumento. Quedan adolescentes con necesidad de tener argumentos intelectuales para afrontar una realidad que les tiene arrinconados", explica.

Precisamente, son interesantes libros como El mundo según Lea en un tiempo en el que las Humanidades tienen cada vez menos peso en los planes de estudio. "En 2018, los gobiernos progresistas se comprometieron a mantener la Ética en la ESO, pero con la LOMLOE, en Bachillerato es obligatoria Filosofía y en segundo Historia de la Filosofía, pero en la ESO solo hay una asignatura absolutamente mínima que se llama Valores Ético y Cívicos que tiene 35 horas anuales, una carga lectiva irrisoria".

Se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas ofertar Ética como optativa en 4 de ESO. "Ya no tenemos una asignatura propiamente de Filosofía. Ha perdido su importancia a nivel institucional, sin embargo, cuando más nos quitan, más clubes y charlas de filosófica surgen. La ciudadanía requiere ese servicio. Si la ley lo quita, corremos el riesgo de que mucho estudiantado salga de la ESO sin saber quién es María Zambrano u Ortega y Gasset. Ya no te hablo de Sócrates, Platón y toda la filosofía clásica europea de donde viene nuestra cultura occidental. La Filosofía fomenta la independencia de juicio, si la quitan será porque nos quieren sin criterio propio", reivindica.

El mundo según Lea está recomendado para niños desde los 3 hasta los 12 años. A lo largo de cinco capítulos, su protagonista se va preguntando ¿Quiénes somos? ¿Cómo deberíamos entender a los demás? ¿Qué es lo que nos ayuda a ser felices? o ¿cuándo es necesario empezar a hacernos estas preguntas? Al final de cada cuento, incluye una breve pincelada sobre el filósofo que introduce el tema tratado. "Todos los conceptos están muy de actualidad. Sócrates está asociado al autoconocimiento porque estamos constantemente expuestos a las redes sociales, al imperio del qué pensaran de mí, a la validación externa. ¿Dónde queda el conocimiento de mí mismo?", explica el autor. Lea se pone frente del espejo, ve sus pecas y se pregunta si las tendrá siempre. "Eso nos lleva al paso del tiempo y a la muerte. Los niños se preguntan por asuntos que los adultos creemos que no tienen en la cabeza. Hay que darles una respuesta, eso es lo importante, aunque sea en forma de metáfora. Esto está asociado a Arendt, gran pensadora del siglo XX".

La naturaleza es otro de los conceptos que explora: "Sobre todo, el elemento de admirarse ante la naturaleza. No echar la foto de Instagram en una montaña e irse, sino admirar la inmensidad". De la mano de Aristóteles reflexiona sobre la amistad y el valor de las relaciones humanas. Por último, en relación a las nuevas tecnologías reivindica la escritura a mano. "Nos podemos equivocar, tachar, registrar nuestros errores. Es importante y lo estamos olvidando".

Carlos Javier González Serrano. El mundo según Lea. Cuentos para pensar. Ilustradora: Candela Fernández. Editorial Beascoa. Páginas: 96 PVP: 17,95 €.