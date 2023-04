Tarradas Bultó: "Muchos curas ayudaron a cruzar por los Pirineos a los que huían del nazismo"

El escritor Rafael Tarradas Bultó (Barcelona, 1977) ha retrocedido hasta el Tercer Reich para contar una historia de "valientes y disidentes" en la que el "amor se convierte en un aliado en tiempos de guerra". Nieto del legendario empresario catalán Paco Bultó, primo de Sete Givernau y sobrino del fallecido Álvaro Bultó, publica La voz de los valientes (Espasa), tras sus exitosas novelas El heredero y El valle de los Arcángeles.

"Hace mucho tiempo que quería escribir sobre la II Guerra Mundial pero no terminaba de encontrar el enfoque, o el valor, porque es un tema del que se ha escrito mucho y no es fácil aportar algo nuevo. Finalmente he encontrado un enfoque distinto, muy atractivo", cuenta el escritor a Libertad Digital. "Muchos reportajes dan a entender que el nazismo fue un movimiento con el que todos los alemanes estaban de acuerdo. Pensé que claramente tenía que haber disidencia. Empecé a investigar y me di cuenta de que había muchos alemanes que, desde el corazón del nazismo, se habían enfrentado a él. Decidí situar a personas con mucho poder en el Tercer Reich, que a priori eran grandes beneficiados de la situación, y que se enfrentaran al sistema".

También le sirve para poner el foco en la otra cara de la moneda: "El nazismo triunfó en toda Europa, hubo muchos colaboracionistas. No solo fue cosa de alemanes".

La protagonista es la española Hilda Sagnier, casada con el conde bávaro de Fallstein. Tras descubrir cómo Hitler ha seducido por completo a su marido, da un paso adelante: "Cambia totalmente su vida. La han educado para que sea de determinada manera y hace lo contrario. Abre los ojos ante la crueldad y decide aparentar ser nazi. En realidad, es todo lo contrario. Su castillo está en un cruce de caminos por el que pasan los refugiados y junto a su familia española crea un corredor seguro por el que huyen".

Con esta trama introduce la figura de los passeur, personas que, conocedoras de los pasos clandestinos de los Pirineos, ayudaban a escapar a los fugitivos pasándolos del lado francés de la frontera al español. Los archivos oficiales cifran en 80.000 las personas que lograron cruzar la cordillera; algo más de 50.000 fueron detenidas por las autoridades españolas. La Gestapo destinó agentes especiales a la zona para aumentar la eficacia en la captura de fugitivos.

"También hubo curas que ayudaron en esta labor. Sus congregaciones estaban partidas entre Francia y España, la frontera cruzaba sus instalaciones y aprovecharon esa situación para confabularse con curas franceses que metían a los fugitivos en un sanatorio y ya cruzaban a España. Pasaron a mucha gente. Los curas no dijeron nada, se supo mucho más tarde porque los franceses lo empezaron a contar. No querían hablar mientras estuviera Franco", asegura el autor.

Un personaje familiar

La voz de los valientes es una novela coral con múltiples escenarios. En Barcelona, los nazis empiezan a agasajar a José Manuel Bultó, espía durante la Guerra Civil española. Pronto se involucra en una misión que lo llevará a alternar con la élite alemana y a relacionarse con la alta sociedad de Potsdam. Se trata de un personaje que podría estar basado en el propio tío del autor. "Estaba buscando a un industrial español que en esa época vendieran a Alemania. El nombre está cambiado y sus actos en la novela son ficticios, pero el personaje existe. Digo que es un espía porque en mi familia creemos que lo fue, aunque los buenos espías nunca revelan que lo son". A veces, cree, no hace falta salir de la propia familia para buscar una buena historia: "El siglo XX fue tan brutal que todas las familias podrían escribir un libro".

En el espionaje jugó un papel fundamental la mujer, que "ya llevaba un disfraz puesto porque no se le daba crédito para hacer cosas importantes". "Los hombres alardeaban delante de ellas y no se sospechaba que pudieran ser espías. El papel de la mujer en la guerra, en general, suele estar infravalorado. Es duro estar en una trinchera disparando, pero también lo es estar esperando en tu casa sin saber cómo alimentar a tu familia cuando no hay comida", opina Tarradas.

Su novela "más ambiciosa"

La novela abarca toda la II Guerra Mundial en Europa. Se inicia con la creación del Protectorado de Bohemia y Moldavia y la invasión de Polonia, en 1939, y finaliza con la liberación de los principales campos de concentración y la caída de Berlín, en 1945. "Ha sido mi libro más ambicioso porque ha requerido mayor documentación. Aunque es una novela, es ficción, mis personajes estaban metidos en un embrollo cien por cien histórico y cien por cien real. Cuidé hasta los modelos de coche o la autonomía que tenía cada uno de ellos. Avanzaba muy lento, pero me horrorizaría que me dijeran que he metido la pata".

Por el momento, los lectores han recibido sus libros con bastante entusiasmo. "Se publican muchísimos libros al año. Destacar es muy difícil. Si mañana se acaba mi aventura de publicar, porque escribir lo haré siempre, pues yo estoy contento. La Historia me chifla, la investigación me divierte muchísimo. Hay pasajes duros, que te revuelven el estómago, pero el proceso es de disfrute y yo creo que lo trasmito".