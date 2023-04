Curro Cañete: "Tengo más sombras, oscuridades y caídas que nadie, por eso soy coach"

Antes de responder, sopesa la pregunta, reflexiona unos segundos y después contesta. Lo hace además con un ímpetu que refleja pasión por el tema que aborda. Parece una obviedad, algo que cabría esperar, pero –créanme – es más común encontrarse con respuestas automatizadas. El coach Curro Cañete es uno de los autores más vendido en el campo del crecimiento personal en España con títulos como Ahora te toca ser feliz o El poder de confiar en ti. Trata de ayudar a las personas, su propósito en la vida, según confiesa. comparte esta vez su programa práctico para aumentar la autoestima, fruto de investigaciones, estudios y su propia experiencia en consulta. El amor comienza en ti (Planeta) es un libro que da las herramientas para liberarse de lastres como el rencor y el apego y a alcanzar nuevos niveles de calma, plenitud y paz mental.

Por su consulta han pasado deportistas, empresarios, actores o artistas, de ahí que haya sido apodado como el coach de los famosos. En sus libros da mucho de sí mismo, contando sus experiencias personales y los traumas que arrastra.

PREGUNTA. Cuentas con lectores muy fieles. ¿Van a encontrar cosas nuevas en este libro?

RESPUESTA. Es un libro dedicado a aumentar la autoestima, con el programa práctico que he ido utilizado en mis sesiones desde hace años pero mejorándolo y viendo lo que funciona, lo que he trabajado con muchas personas. Son siete pasos con ejercicios.

P. ¿Es la baja autoestima la causa de nuestra infelicidad?

R. El amor a uno mismo es como una varita mágica. Cuando aprendes a amarte, todo cambia. Lo que ves a tu alrededor es distinto, todo comienza a tener sentido y empiezas a disfrutar muchos más de la vida. Mucha gente no se quiere a sí misma. He tenido sesiones con grandes directivos de multinacionales, con adolescentes y con actrices famosas que no se querían a sí mismos.

P. Y eso, ¿por qué ocurre?

R. Arrastramos heridas y cuando llegamos a adultos nos hablamos mal. Eso hay que solucionarlo.

P. ¿Alguien con éxito profesional o con mucha fama puede tener problemas de autoestima?

R. El éxito profesional bien entendido es sentirse realizado profesionalmente, que te guste lo que haces. Forma parte de nuestra autoestima, pero no es lo único. Necesitamos también tener relaciones que nos hagan crecer y una buena relación con nosotros mismos. Hay actores de Hollywood, multimillonarios, que han acabado alcohólicos o suicidándose.

P. ¿Por qué compartes el programa que usas en tus consultas?

R. Porque estoy totalmente entregado, lo único que quiero es dar. Parte del sentido de mi vida lo encuentro en ayudar a los demás con mi trabajo a ser más felices. Hay muchos propósitos de vida, la respuesta está en cada una. Cada persona tiene que preguntarse qué es lo que quiere.

P. ¿Todo el mundo tiene claro lo que quiere en la vida?

R. Propongo hacer listas. Es muy interesante escribir qué cosas nos hacen verdaderamente feliz. Esas cosas que amas tienen que estar en tu calendario. El amor a ti mismo es no desconectarte de las cosas que amas. Vivimos en una sociedad muy rápida. Amo el cine y me di cuenta de que llevaba dos años sin ir. No puede ser esto, así que empecé a agendármelo.

P. ¿Tenemos problemas de autoestima como sociedad? ¿Podría explicar los datos de suicidios?

R. Cuando una persona ya deja de amarse totalmente puede dar el paso de suicidarse, es una gran tragedia. Muchas personas se dan cuenta entonces de hasta qué punto estaba mal esa otra persona. He tenido sesiones con personas que en las redes sociales se mostraban súper felices y conmigo estaban llorando a lágrima viva.

P. Insistes en que querernos a nosotros mismos no significa ser egoísta. ¿Cómo sabemos que no lo estamos siendo?

R. El egoísmo tiene que ver con la vanidad y el narcisismo, eso lleva al miedo. Desde el verdadero amor a uno mismo hay humildad y vulnerabilidad. Tú no te crees mejor que nadie, pero quieres respetarte. Hacer cosas por los demás te hace a ti más feliz. Cada uno sabe los límites que no quiere pasar.

Yo necesito enfocarme en positivo una y otra vez o me voy a la mierda.

P. Hablas mucho de rencor en este libro. ¿Somos rencorosos por naturaleza?

R. Tenemos heridas y tenemos traumas. Cada día pueden surgir nuevos rencores, por eso hay que hacer continuas limpiezas de perdón y de dejar ir, de volver al presente. Liberarte del rencor es fundamental para amarte a ti mismo porque te ata al pasado y no te permite caminar al futuro que tú quieres. No importa lo que tardes en liberarte del rencor, pero hay que hacerlo.

P. Señalas como otro freno el apega negativo. ¿Lo reconocemos?

R. Cuanto más te conoces, antes te das cuenta. Sino, te pierdes lo que la vida te ofrece. Uno de los objetivos de este libro es que las personas acepten esa ruptura, esa pérdida, y se abran al presente. Si te quedas frustrado, en casa, la vida no te da regalos.

El optimismo nos ayuda a sacar nuestras vidas adelante y ese es el camino que yo propongo.

P. Hay detractores que dicen que libros como el tuyo no nos permiten estar mal cuando hay una desgracia en nuestra vida y que nos hacen culpables de las desgracias que nos pasan. ¿Qué opinas?

R. Por lo menos mi libro no lo han leído. Yo no defiendo estar siempre feliz, no ver los problemas y vivir en los mundos de Yupi. Yo tengo más sombras, oscuridades y caídas que nadie. Por eso me dedico a esto. Yo necesito enfocarme en positivo una y otra vez o me voy a la mierda. Claro que tenemos días malos y hablo de la soledad, la tristeza o el insomnio. Pero hay dos caminos: el malo y el bueno. Más vale levantarme, sin machacarme porque tuve una caída, y tratar de aumentar las posibilidades de que este nuevo día sea exitoso y esté bien. Yo podría hacer libros y libros y libros para vender la negatividad porque no faltan argumentos. Pero, ¿a dónde nos llevaría eso? A crear falta de entusiasmo, de fe y de confianza. Yo no quiero aportar eso a los demás. El optimismo nos ayuda a sacar nuestras vidas adelante y ese es el camino que yo propongo.

P. Hablas de tres reglas mágicas. ¿En qué consisten?

R. Tengo sesiones con muchas personas, me cuentan sus problemas. Son personas que no se permiten hacer lo que ellas quieren por miedo a ser criticados. Esto es impensable en pleno siglo XXI. Personas que no se abren Tinder por si lo ven amigos de su ex o que no se atreven a pintar por si les llaman intrusos. Yo me he liberado del que dirán y sé que se puede conseguir. Este es el primer paso. También hay que saber decir que no, lo relaciono con la generosidad. Debes comprender que tu generosidad es hacer tu camino de vida y esto conlleva decir que no a otras cosas. Por último, es no compararte con nadie. Cada uno tiene su camino.

Curro Cañere. El amor comienza en ti. Planeta. 264 páginas. 18 euros.