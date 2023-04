Valdeón y Ovejero, ahora que la razón no atruena

Julio Valdeón (Valladolid, 1976) ceba su bibliografía escribiendo libros sobre las personas que admira. Sin incurrir en el servilismo cortesano, con una vocación literaria destilada y voraz, el periodista de El Mundo ha radiografiado las vidas de, entre otros, Joaquín Sabina y Raúl del Pozo. El último en pasar por su gabinete ha sido Félix Ovejero (Barcelona, 1957), doctor en Ciencias Económicas, profesor de Filosofía Política y de Metodología de las Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona, ensayista y articulista. Profesando el arte de la entrevista, el columnista de Unidad Editorial lo despieza en La razón en marcha (Alianza Editorial, 2023), un mamotreto que, a priori, da más miedo que una mara de gremlins en el Aquopolis, pero que, por la prosa del preguntador y la lucidez del respondedor, engancha con un magnetismo terrible a todo hijo de vecino que ose sumergirse en sus 472 páginas.

La crítica, ante este tipo de libros, suele incurrir en la injusticia poniendo el foco en el objeto y obviando al sujeto. Se centra en el toro y pasa, cuando no minusvalora, al matador. Por eso, quiero subrayar que Valdeón sale por la puerta grande en La razón en marcha. Es tremendamente difícil abordar y plasmar sobre el papel un diálogo tan complejo, tan exhaustivo y tan vasto no ya sin hastiar al público, sino sin aburrir al entrevistado. ¿Que hay partes más y menos interesantes? Por supuesto. Pero, incluso en los capítulos más áridos, en los que más refulge el academicismo de Ovejero, no pocas veces denso, ambos son capaces de aligerar la cosa bien sea con historias personales, bien con digresiones políticas clarividentes e ilustradas, ensopadas en el afán de claridad y de verdad que caracteriza al autor de La quimera fértil o La deriva reaccionaria de la izquierda.

Concibe Valdeón a Ovejero "como último o penúltimo representante" de una izquierda "amenazada de extinción", y lo disecciona con unas conversaciones de ida y vuelta que no aspiran a regirse "por la disposición más bien inflexible del diccionario". El profesor despliega un testimonio integral, intelectual e íntimo en el que ofrece un retrato de su familia; en el que reproduce, exenta de sentimentalismos plastificados, el ambiente de pobreza en el que se crió; en el que recorre su carrera como docente y como escritor; en el que, sin ápice de victimismo, relata cómo se vive/sobrevive en el "régimen puramente gangsteril" de Cataluña, autonomía del Reino de España donde se le sigue negando una cátedra por ser antinacionalista, etcétera. La razón en marcha, sí, es un atracón de vida e inteligencia, amén de una reivindicación urgente, mas no ruidosa, de un concepto que dejó de atronar en la vida pública patria hace muchos, muchos años.