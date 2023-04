Valeria Vegas ha acudido a Es la mañana de Federico, en concreto a la sección Libros con Ayanta, para presentar su novela La mejor actriz de reparto, de la editorial PlanetadeLibros.

La periodista habló de este homenaje al papel de las actrices, una idea que surgió "cuando murió Gracita Morales estos titulares de sus últimos años complicados".

"Le habían puesto una asistenta. Qué fuerte, pensé, que haya sido la chacha del cine español y al final tuvo su asistenta, que no eliges sino que te la ponen". Ese "germen" -dijo- fue el que que generó este encuentro entre asistenta y actriz, caracteres "opuestos pero muy parecidos por la ingratitud" de sus respectivos oficios.

Una actriz de reparto "enrabietada con la vida" de las que van "a todos lados con su perrito" similar a los casos de grandes actrices como Nati Mistral o Carmen Maura.

La novela, no obstante, ha requerido "documentación" para reflejar anécdotas e "historias reales que se introducen de manera metafórica. Si actriz y asistenta hablan de la mujer entonces tratamos casos como el de Mary Santpere", que murió en un puente aéreo, u otras como la de Agustín González o Maria Luisa Ponte, que cuando se enfadaban "levantaban un muro, un tabique de cemento en la casa".

"Lo último que he hecho es guionizar, el libro me ha salido un poco guion. Me encantaría que la actriz de reparto fuera Esperanza Roy, pero dice que ya está retirada", contó Valeria Vegas en esRadio.

El libro lo ha compaginado con la elaboración de un documental sobre otra actriz, Nadiuska, que ya está "entregado y terminado" a Atresplayer, y que califica cono uno de los "trabajos más fascinantes que he hecho nunca". "Además de ser algo reparador para la figura de ella, pero cuando tú tiras de prensa era un fenómeno social, no una actriz". Vegas explica en él cómo unos directivos "hicieron montar una productora para relanzarla pero la hundieron" ya que todo resultó ser una estafa.