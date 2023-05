Federico Jiménez Losantos: "Vamos a ver si la derecha vuelve para ganar o para perder"

El director de Es La Mañana de esRadio y presidente del Grupo Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, ha presentado en la tertulia de su programa su última obra El retorno de la derecha, "un libro que se mueve a veces en el terreno del ensayo y otras en el periodístico" según Luis Herrero. Federico disecciona la historia de la derecha española, el origen de su complejo y los vaivenes que ha sufrido en los últimos años del sanchismo en los que ha tenido diferentes líderes.

En El retorno de la derecha que ya está publicado desde este 17 de mayo y disponible en tu librería o a través de Amazon y El Corte Inglés, o también en La Casa del Libro y la Fnac, se cuenta "la historia reciente de la derecha española" que pasa "por esRadio y lo que no es esRadio y está relacionado con Federico", ha dicho Dieter Brandau que junto al mencionado Herrero, al analista Alejandro Vara y el director de El Mundo, Joaquín Manso, han relatado algunos de los pasajes del libro y como la derecha política se ha articulado en torno al director de Es la Mañana. Vara ha asegurado que El retorno de la derecha "tiene momentos muy periodísticos y algunos muy disfrutones".

El complejo de la derecha

De esos momentos el propio Federico ha destacado el del origen de lo que él llama "el complejo de la derecha". "El origen es no entender el trauma de la República y la Guerra Civil", ha señalado el presidente de LD. Ha recordado que "el 18 de julio los dos grandes partidos de la derecha apoyan a Franco porque los estaban matando" y que "el proyecto de exterminio físico de la derecha era tan evidente que tanto (Alejandro) Lerroux como Gil Robles apoyan el Alzamiento". Ese complejo pasa por "no entender el sufrimiento de la República y la Guerra Civil y la posguerra, que es una conmoción, y el maquis" y "no entender el sufrimiento de su base social. La derecha social no ha olvidado de donde viene, la política sí".

En este sentido, Federico ha asegurado que "en los políticos de la derecha hay casi un deporte que es despreciar a su base social" y que "hay casi 10 millones de votantes que nunca se han pasado al socialismo". El director de Es la Mañana ha indicado que "toda la Transición la hacen los franquistas" y por eso "es milagroso como salió la Transición". "Ahí empieza el olvido de esa experiencia traumática en la que colabora la Iglesia", ha añadido.

Aquí es donde Federico incluye cómo desde la derecha no se ha respetado que "Franco se le saque de la fosa". Ha dicho que "Franco es el líder del Bando Nacional" y que hay que "respetar a los muertos". En este punto, hay señalado la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera. "José Antonio no pudo participar en la Guerra, estaba detenido por el Frente Popular", ha recordado. En este sentido, Federico ha dicho que los líderes de la derecha "han olvidado el trauma histórico".

La Transición sin ruptura

Luis Herrero ha contado cómo Federico le ha intentado convencer en numerosas ocasiones para escribir sobre el complejo de la derecha y le ha dicho que conoce mejor a los movimientos de izquierda. Ha dicho que "la izquierda es un movimiento revolucionario y la derecha de orden, tu creces en el revolucionario". Ha relatado cómo Adolfo Suárez le dijo que "tenía miedo" y cómo también se dio cuenta de que la izquierda "tenía más miedo".

En este punto Federico ha indicado que él sabía que "el PCE era el seguro de la Transición" y que "ahora en la izquierda no manda el PCE de la Transición si no ETA y el FRAP". Sobre la Transición ha dicho que "nadie pensaba en la izquierda de que se podía pasar de una dictadura a la democracia sin un tipo de ruptura". Herrero dicho que Federico conoce "la historia de la izquierda 100.000 veces mejor" que él que cree que la izquierda "llegó a la Transición con ganas de que saliera bien y con ganas de pactar". Federico le ha dicho que lo que pasó es que que en esos momentos "la izquierda está despistada".

El director de Es La Mañana ha dicho que para la izquierda durante la Transición "Carrillo es el gran traidor" y que "cuando en la Transición se olvidan ciertas cosas para llegar a ciertos pactos la izquierda no las olvida". "El PCE sí, pero el PSOE no", ha matizado. Federico también ha añadido que "la derecha ha ido perdiendo conciencia de legitimidad" y que por eso "nadie protestó con la Ley de Memoria Histórica, eso es por la falta de respeto a su historia".

Tres partes de un libro

Herrero ha aplaudido la "vocación tardía por el periodismo" de Federico Jiménez Losantos con este libro y ha señalado las tres partes fundamentales del mismo. La primera es cómo el director de Es la Mañana habla del "arriolismo" y de la "rendición de hecho de las grandes batallas ideológicas" por parte de la derecha". Están "las claves" de cómo "la derecha cae siempre en las mismas trampas".

La segunda que más le ha sorprendido ha sido "la parte del libro que es especialmente periodística" y que es "la que trata sobre el Yunke y su relación Vox". Para Luis Herrero la parte "más interesante" del libro es la que va sobre Isabel Díaz Ayuso. En estas páginas de El retorno de la derecha, Federico recupera, según Herrero, "parte de su habilidad psicoanalítica". "Haces un retrato íntimo de la personalidad psicológica de Ayuso y se ve con claridad que por primera vez aparece alguien que estabas esperando", le ha indicado.

En este punto ha dicho que "hubo destellos como el bautismo de Casado" o "lo de Rivera. Sin embargo lo de Ayuso ya tiene una permanencia en el tiempo para que digas que hay alguien" que "no se deja arriolizar por nadie". Federico ha contestado que "la fibra moral de un líder político tiene que traslucir que cree en algo y que va a luchar por ello. Lo veo en Ayuso, que es un fenómeno". "Rivera tenía todas las condiciones, pero le faltaba la fibra moral", ha añadido. El director de Es la Mañana ha contado cómo se reunió con Pablo Casado y éste le "implora" que convenza a Manuel Pizarro para que se presente como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pizarro se niega porque no quiere tener "drones de La Sexta en su finca grabando a sus nietos" y es el que le pone en la pista de Ayuso.

El "suicidio" de Casado

El director de El Mundo, Joaquín Manso, le ha dicho a Federico que "todo el recorrido desde el 1 de junio de 2018 (la moción de censura contra Rajoy), todo lo que le ha pasado a la derecha española, le ha pasado alrededor de ti" y que "cualquier persona que quiera conocerlo tiene que leer este libro". Manso ha destacado cómo se relatan en El retorno de la derecha "las conversaciones privadas" con Pablo Casado. Sobre el expresidente del PP y su caída el director de El Mundo ha dicho que "es un fracaso personal" y que los detalles que cuenta Federico "solo los puede conocer alguien que ha sido protagonista". El director de Es la Mañana ha resaltado "el efecto terrible que ha tenido Sánchez sobre la derecha" y que "vamos a ver si la derecha vuelve para ganar o para perder".

También cuenta el libro cómo el bando casadista intenta quitarle publicidad institucional a esRadio y Federico ha recordado que en una comida con Iván Redondo éste intenta enterarse. Cuando Federico se lo cuenta a Casado el entonces líder del PP le dijo "qué listos son". Para Manso el expresidente popular transmitía unos "estados de ánimo casi adolescentes" y que en la conversación que relata el libro "se hace de nuevas" porque "es inverosímil" que no supiera que estaban intentando arrebatarle la publicidad institucional.

Alejandro Vara ha dicho que el de Pablo Casado "es el retrato de alguien que es imposible que llegue a líder de algo" y ha contado también que le ha gustado mucho el capitulo en el que María Dolores de Cospedal se reúne con Federico y le dice que va a ir "con todo" contra Soraya Sáenz de Santamaría. El director de Es la Mañana ha explicado al detalle como fue ese encuentro en el que le advierte que está "decidida a acabar con su carrera política acabando con la de la otra". "Al final Casado cuando pasa a la segunda vuelta le gana a Soraya por los apoyos de Cospedal" y por eso cree que "la historia de Casado se entiende por Cospedal".

Joaquín Manso ha recordado el programa especial de esRadio desde Sangenjo con Alberto Núñez Feijóo en el que el entonces presidente de la Xunta "estaba con Javier Somalo escuchando la entrevista de Casado en Cope". Feijóo "hacía un esfuerzo en contraer los músculos y salió con una determinación: no hay marcha atrás". Federico ha indicado que "es Casado el que empeña en suicidarse" porque esa entrevista en la que ataca a Ayuso la iba a hacer Teodoro García Egea. "Una semana después de ganar (las elecciones andaluzas de 2022) vino aquí Juanma Moreno que dijo que Feijóo dormir dormiría poco porque estuvo hablando conmigo toda la noche y con Ayuso. Naturalmente", ha contado Federico que ha señalado que "tanto Feijóo como Juanma Moreno sabían que todo pasaba por Casado o Ayuso".

Largo Caballero, el ejemplo de Zapatero y Sánchez

Dieter Brandau ha dicho que "en los últimos años los libros más vendidos de ensayo son los que se están abordando la Guerra Civil. La masa social de la derecha es una masa social muy formada. Todos los libros son de este tipo". En este sentido, el director de La Noche de esRadio cree que "esa ruptura que hay entre una base social que dice que porque tiene que pedir perdón y unos dirigentes políticos que siguen teniendo ese lastre".

Federico ha remarcado que "tenemos una izquierda que es igual a Largo Caballero" y que es el que ordenó "el del terror rojo" y "Paracuellos" y es "el que roba las elecciones del 36". "Indalecio Prieto pide perdón y este jamás. Con quién se identifican Zapatero y Sánchez: con Largo Caballero". El director de Es la Mañana ha indicado que "la derecha no acaba de entender la gravedad del reto. ¡Que ha habido un golpe de Estado en Cataluña!".