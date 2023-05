Gatitos y magdalenas aniquilan a la novela negra escabrosa

No han inventado la pólvora. Miss Marple o la señora Fletcher hace décadas que lo hacían. Destapaban al asesino tras hilar fino, cazando al vuelo hasta las pistas más imperceptibles. Ni rastro de violencia descarnada o escenas de cuerpos escabrosas. Lo importante era la capacidad deductiva y la originalidad del caso. Ahora se llama cozy mistery. Es un subgénero de la novela negra que llega en un formato renovado que escala posiciones en las listas de ventas y gana en prestigio.

"No es literatura barata", matiza Bernat Colomer, director comercial de la Editorial Alma, que acaba de incorporar a su catálogo tres títulos de cozy mistery. "Tiene unos rasgos inconfundibles, muy distintos a los de la novela nórdica. Suele ser una protagonista mujer, investigadora amateur, que suele tener otra profesión como escritora, repostera, bibliotecaria o ama de casa. Suele verse envuelta en una trama con varios crímenes casi por casualidad. Nunca se ven escenas sangrientas ni de índole sexual, pero sí que hay subtramas románticas", detalla Colomer.

La editorial Alma detectó el vacío que había en España de cozy mistery, con apenas traducciones ni autores patrios que lo practiquen. "Hicimos una búsqueda muy extensa entre escritores que tuvieran esa conjunción de buena escritura, buenas tramas y accesibilidad, que se pueda leer muy a gusto y que enganche. España es un país muy lector de novela negra y hemos pasado por todos los boom y los estilos".

Estas novelas tienen un punto de humor "sin ser una comedia". "Son libros muy blancos, muy interesantes para los que están cansados de novelas crudas o realistas del tipo Millenium de Stieg Larsson, que creó un estilo muy exitoso, o recientemente en España con el fenómeno Carmen Mola. Siempre hay una comunidad alrededor del protagonista, secundarios estrafalarios y originales que se repiten y crecen en cada una de las novelas de la serie y que aportan este tono más jocoso. Es como si la serie de Las chicas Gilmore incluyera asesinatos y hubiera que resolverlos", explica Bernat Colomer.

Mascotas y pasteles

Suelen tener un punto de ingenuidad que se materializa en forma de mascota (no faltan mininos en las portadas, por ejemplo). En Crimen descatalogado, un animal es el mejor acompañante para resolver misterios y asesinatos. "Hay gato encerrado", avisan. La repostería suele fundirse con la trama y aparecer hasta en los títulos, como sucede en Unas galletas de muerte. Precisamente, esta novela de Joanne Fluke acaba de recibir en Estados Unidos el premio Edgard, otorgado por la asociación Mistery Writers of America, la más alta distinción que se entrega a los escritores de novela negra. "Son escritoras muy dotadas, que además están muy bien reconocidas dentro del sistema literario, no es literatura barata ni mucho menos", dice Colomar. "Es un estilo que vale la pena publicar y trabajar en España, somos un país ideal para las características que tiene este género. En los próximos años veremos su crecimiento", añade.

El perfil del lector es "cualquier persona interesada en la novela negra, del tipo que sea, que seguramente habrá pasado antes por todos los estilos". En el caso de la editorial Alma, tienen identificados dos tramos de edad: "Tenemos un público de lectoras jóvenes bastante fiel de nuestra colección de clásicos ilustrados. Han empezado leyendo Ana de las tejas verdes, para después pasar por Jane Austen, las hermanas Brontë o Virginia Woolf y que están empezando a meter la cabeza en la novela negra a través del cozy mistery. Son veinteañeras, por decirlo de alguna manera. También encaja muy bien con un lector más adulto y te pongo de ejemplo a mi madre, que ha leído toda la vida novela negra y que se ha leído los tres libros publicados por Alma de una sentada" .

De hecho, los tres libros de cozy mistery han "sido el mejor estreno de la editorial". "A los quince días estábamos imprimiendo una segunda edición. En breve sacaremos los siguientes volúmenes de las tres sagas que hemos empezado y, antes de que acabe el año, seguramente incorporaremos nuevas sagas".

La editorial Alma estará en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta número 186.