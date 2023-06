Alaina Urquhart, la auxiliar de autopsias bestseller: "Quería que mis lectores buscaran debajo de la cama"

Alaina Urquhart es la creadora, junto a su sobrina Ash Kelley, de "Morbid", el pódcast sobre crímenes reales más escuchado del mundo. En tan solo un mes, hubo veintinueve millones de descargas de alguno de sus episodios. La estadounidense habla de muertes en su tiempo libre y pasa su jornada laboral entre cadáveres. Es auxiliar de autopsias y ejerce en la morgue de un gran hospital de Boston. Tiene estudios en el ámbito del derecho penal, psicología y biología, disciplinas que ha combinado para darle forma a El carnicero y el pájaro (Planeta), su primera novela de ficción, un fenómeno de ventas en EEUU. "Quería crear un nuevo monstruo que mis lectores buscaran debajo de la cama antes de acostarse y un argumento que los tuviera en vilo", reconoce. La productora Sister, responsable de series tan prestigiosas como Chernobyl, Dexter o Gangs of London, prepara su adaptación a la pequeña pantalla.

"La novela surge de un mal sueño. Estaba embarazada de mis gemelos y tenía pesadillas muy bestias. Una noche soñé que estaba corriendo por un pantano, había música muy alta y alguien me estaba persiguiendo. Me desperté sudando y con palpitaciones. Hablando con mi marido, decidí que iba a indagar sobre esa persona que me perseguía", asegura por videoconferencia desde Boston, su ciudad natal.

Urquhart confiesa que su fascinación por los crímenes se remonta a su infancia, cuando se madre le regaló, a los siete años, un libro titulado Historias de miedo para contar en la oscuridad, una colección de relatos cortos "tremendamente perturbadores y macabros". "Aspiro a reconstruir los relatos que se ocultan tras el oscuro fenómeno de la criminalidad, de forma que, juntos, podamos entender mejor la condición humana", sostiene. "Siempre me ha gustado lo espeluznante, pero viéndolo o leyéndolo desde la seguridad. Ese punch de adrenalina".

El carnicero y el pájaro está narrada en tercera persona que se focaliza, en capítulos alternos, en Jeremy Rose, el asesino, y en Wren Muller, una forense. "El instinto asesino no parece muy humano. Matar es algo animal. Jeremy lo hace por fascinación. Es un personaje de pura invención. He consumido muchos libros, series y películas de terror y Jeremy es todo lo que me asusta", asegura. "Creo que los asesinos en serie buscan arreglar algo que está roto dentro de ellos, pero eso nunca sucede".

La otra cara de la novela es Wren Muller, una talentosa patóloga forense sobrecogida por la aparición constante de cuerpos en los pantanos de Luisiana. "Es quien yo quisiera ser, muy decidida, determinada, con conocimiento enciclopédico, enfocada en todo lo que hace, pero le he puesto mis defectos", dice. La autora no quería que las mujeres solo fueran víctimas en este thriller. "Quería asegurarme de que nadie estuviera a salvo. No tiene un perfil determinado de presa, da igual hombres que mujeres".

El lector descubrirá cómo funciona el depósito de cadáveres y cómo se trabaja en el escenario del crimen, con descripciones explícitas. "Los forenses hablan por una persona que no puede hablar. Vamos con mucho cuidado porque sabemos que son el pariente de alguien".

Nueva Orleans, Luisiana y sus marismas se convierten "en un personaje más" de El carnicero y el pájaro. Es una tierra pantanosa donde el vudú, los rituales de la muerte y el tarot tienen su espacio. "Es muy pocos lugares en el mundo puedes vivir la vida y la muerte a la vez", asegura la escritora.

Alaina Urquhart. El carnicero y el pájaro. Planeta. ISBN: 978-84-08-27370-7. PÁGINAS: 304. PVP: 20,90 €