Carlos Cuesta presenta 'El gran impostor', el libro negro del socialismo desde Zapatero a Sánchez

El periodista Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital. presentará en Madrid su libro El gran impostor el próximo miércoles, 5 de julio, a las 13.00 horas, en la Sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42), en un acto en el que también intervendrán, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Dieter Brandau, director de La noche de Dieter en esRadio.

El gran impostor es una incisiva crónica del socialismo de los últimos veinte años, en la que desgrana el oscuro paso de Pedro Sánchez por Caja Madrid, su tesis falsa, sus maniobras para hacerse con el poder en el PSOE, sus enchufes familiares, las alianzas marroquís de su esposa o el espionaje de su móvil.

"José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez han sido dos presidentes nefastos que han abierto las puertas de las instituciones a los herederos de ETA y han fabricado cordones sanitarios contra la elección democrática de la mitad de los españoles", explica Cuesta. "Han retorcido el Poder Judicial y han hecho realidad una España en la que parece normal tener a etarras en listas electorales, a violadores en las calles, a okupas en las casas, a golpistas indultados y a autónomos quebrados", añade.

En definitiva, "dos décadas de socialismo resumidas en tres premisas, la demolición de la Constitución española, de la monarquía parlamentaria y de la unidad de España", en palabras del autor, quien afirma que nuestro país "ha llegado a un complicado punto de no retorno. Ni el separatismo, ni el ataque a las libertades, ni la falta de independencia judicial y fiscal, ni la falta de libertad educativa, ni el ataque a la propiedad, ni el desafío al esquema constitucional, ni el creciente deseo de acabar con la monarquía parlamentaria permiten perder más tiempo en la dura labor de recuperar España, de volver a reconquistarla en defensa de los principios de la Transición".

El gran impostor es un libro para comprender la realidad de una España endeudada, sometida a un castigo fiscal sin precedentes y sumida en un enfrentamiento político y social inédito en la etapa democrática.

Carlos Cuesta concluye: "España no puede permitirse ya más discursos partidistas que primen los objetivos de las siglas frente a los de la nación. No puede perder ni un minuto más en buscar la unión de todos aquellos que quieran defender la Constitución, la unidad, la Justicia independiente, la seguridad jurídica, el Estado de derecho, la propiedad privada, la libertad educativa y todo el catálogo de derechos y libertades que plasma nuestra Carta Magna. Y todo es todo, desde la libertad de empresa hasta la de expresión, pasando por la plena libertad sexual y llegando hasta el derecho a no ser confiscado vía impuestos".

Carlos Cuesta (Gijón, 1971) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y graduado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela, completó su formación económica con un PDD en el IESE.