El barcelonés Rafa Melero, subinspector de los Mossos en Lérida, se lleva parte del trabajo a casa, le añade un punto de ficción y lo convierte en novela negra con el objetivo de "divertir al lector" y, de paso, "retratar los problemas de la sociedad y hacer una crítica social". Acaba de publicar Dragones de papel (Ediciones B), la cuarta novela protagonizada por el sargento de la policía catalana Xavi Masip.

"El protagonista ha evolucionado conmigo, ahora es más maduro", reconoce Melero que, como le pasa a muchos escritores, pone un poco de él en su personaje, aunque le gustaría que fuera recíproco. "Envidio que un personaje de ficción pueda hacer lo que quiera, yo no lo puedo hacer en la vida real, me tengo que ajustar a la ley. A veces, la ley es injusta. Muchas víctimas no tienen la justicia que se merecen y la ficción te lo arregla, puedes hacer lo que quieras y no tiene más repercusión que la que yo quiera darle", explica a Libertad Digital.

"Estamos en un Estado de derecho y tenemos que agradecerlo. Las leyes son estrictas y severas, pero a veces no son suficientes. El caso más claro es el de Marta del Castillo. Se han detenido a los autores, se les ha condenado, pero los padres no han podido enterrar a su hija. La justicia ha actuado, pero ¿se ha hecho justicia? Sobre esta pregunta baso muchas veces mis novelas de Xavi Masip".

He trabajado en casos con asesinos en serie y el rastro de destrucción que dejan a su paso es brutal.

En esta cuarta entrega, Melero se adentra en el mundo del cibersexo. La trama arranca con el hallazgo del cadáver de una mujer cerca de un contenedor en Barcelona. La víctima es Clarise, una webcamer que hace contenido erótico por internet. Pronto aparece otro cuerpo de similares características en Cadaqués (Gerona). Para documentarse, Melero tan solo ha tenido que repasar los papeles de su mesa. "Hubo una época en la que me tocó inspeccionar prostíbulos y conocí a muchas chicas explotadas. Me sorprendió encontrarme a clientes tan jóvenes. Traté la prostitución en otra novela y ahora, a raíz de un caso que tuvimos de sexting, vi cómo afecta a las chicas que son explotadas en internet. Me hice un perfil, descubrí cómo puedes darte de alta y cómo pagar, y me encontré un mundo muy sórdido", explica el autor. "Hay páginas de porno muy conocidas que tienen una política muy curiosa. Tienen vídeos de menores y cuando se denuncia, les sale más rentable pagar las multas que quitar los vídeos. Imagínate la dimensión del problema. Hay oferta porque hay demanda", añade.

En la novela, ambos cadáveres han sido encontrados con un origami en forma de dragón, un animal mitológico con una relación estrecha con Barcelona. Los investigadores piensan que detrás hay un asesino en serie. "Vivimos en una sociedad en la que hay un porcentaje muy alto de psicópatas, aunque afortunadamente muy pocos matan. Los que lo hacen, lo hacen por impulso y no son reinsertables, son un peligro. He trabajado en casos con asesinos en serie y el rastro de destrucción que dejan a su paso es brutal. Por suerte, ha habido pocos en España".

El protagonista comienza la novela en una situación difícil. Después de una polémica intervención policial, está a la espera de una investigación interna por unas imágenes en las que aparece y que se hicieron virales. "No hay que tener miedo a que la gente nos grabe en nuestro trabajo, hay que ser trasparentes. El problema es que se juzgue una actuación de una hora por un vídeo de varios segundos. Tienes que saber cómo se ha llegado a ese momento y qué ha pasado después. Los Mossos d'esquadra, desde que tuvimos un problema en el área de custodia y se instalaron cámaras, no hemos tenido ni un problema más en años. Los detenidos saben que hay cámaras y no hacen nada, y los policías igual.

El escritor reconoce que tiene muchos lectores en la Policía Nacional, los Mossos y la Guardia Civil, "un orgullo". En 2013 publicó La ira del Fénix, que dio origen al inicio de la saga. Con Ful (2016), su tercera obra, ganó el I Premio de Novela Cartagena Negra en 2017. Dragones de papel es su séptima novela.

Rafa Melero Rojo. Dragones de papel. Ediciones B. ISBN-13 978-8466675406. 400 páginas.