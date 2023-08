Federico Jiménez Losantos: "Tenemos la izquierda más analfabeta de la historia. Vivimos una epidemia de idiotez"

De La vuelta del comunismo a El retorno de la derecha... Sí, pero no. Muy gallego todo. Federico Jiménez Losantos, presenta en Libros con Marco su nuevo libro, un ensayo político pero con una parte de investigación periodística fundamental.

Todo pasa por Federico. En estos tres últimos años se han sentado en el estudio de Es La Mañana de Federico todos los protagonistas de una derecha política española en crisis permanente: Casado, Ayuso, Feijóo, Rivera, Arrimadas, Abascal, Olona, Monasterio... En el domicilio de Federico estuvo Iván Redondo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tiene entre sus libros de referencia La dictadura silenciosa.

Y de todo da cuenta el presidente de Libertad Digital en este libro. La entrevista, grabada antes de las elecciones generales, se escucha como un perfecto diagnóstico de lo que vivimos hoy, tras el 23-J. El verano ha aplatanado el golpe del resultado, ha aplazado a septiembre la España contra la que Federico lleva luchando media vida.

"El complejo de la derecha"

Lleva "20 años" bosquejando este libro pero "no lo había escrito porque no sabía suficiente", dice, pero "ahora sí". Aborda las tramas políticas actuales, el perfil del votante de derechas, la "diferencia sociológica" y el origen de la derecha actual, "cambió 7 veces de partido".

Cree que "la gente de derechas piensa que sus ideas son mejores que las de la izquierda, pero que ellos son peores. Y ése es el gran complejo de la derecha, lo desesperante".

A diferencia de la izquierda "la derecha cree en valores, no cree en la política. La política es instrumental. La derecha cree en la familia, en la propiedad, en la nación, en la tradición, en la tradición religiosa, en el mérito, en el ahorro, en el esfuerzo, que son los valores de siempre del viejo catolicismo español, los que están en el Siglo de Oro. Es el labrador honrado".

El pasado de la derecha

Explica que "la República y la Guerra Civil marcan necesariamente a la derecha en democracia, que viene del bando nacional. No se recuerda que al día siguiente del alzamiento de Franco, cuando tenía todas las probabilidades para fracasar, los dos partidos democráticos de la derecha, el Partido Radical de Lerroux y la CEDA de Gil Robles apoyan a Franco. Porque les mataban. Es el trauma que vive la derecha social española: que le queman las iglesias, que le atacan la propiedad, que le dan un golpe de Estado cuando ganan las elecciones, que le roban las elecciones del 36, que les empiezan a matar por cientos y que luego matan a Calvo Sotelo".

En el libro recuerda que fue Franco quien salvó la República en el año 1934. En La vuelta del comunismo recuperó las leyes de la transición, las leyes de amnistía que hace la UCD para "reconocer los méritos, las pensiones, etcétera... de las viudas", "con absoluta generosidad, porque era el espíritu de los tiempos, un espíritu nacional patriótico de vamos a convivir juntos, ese perdón mutuo, porque los del bando nacional se habían casado con el bando rojo". "Los discursos que hacen los propios comunistas dicen ‘nos hemos amnistiado a nosotros mismos’".

¿España de izquierdas? "España qué va a ser de izquierdas. España es de izquierdas o de derechas, como siempre, en dos bloques bastante parecidos, como en todos los países de Europa, y en España con más motivo porque hubo dos bandos en la Guerra Civil y, como mínimo, el bando nacional merece el mismo respeto que el otro. Aquí no, aquí la derecha política ha dejado que la atropellen". Concluye que "los políticos de la derecha nunca reconocen que su base social tiene ese trauma histórico y que tienen que respetar al bando nacional".

Vox, un antes y un después de las andaluzas

Federico se remonta al nacimiento de Vox: "Es un fenómeno de rectificación nacional de la derecha", "popular, democrático y de la idea de la libertad y de la igualdad ante la ley". Entonces "pasan de cuatro mil votos a casi cuatro millones porque la base social es la misma, esa derecha que dice, bueno, este tío no me sirve, me ha traicionado, es un cobarde y voy con estos a ver qué tal. Y hay tres años de Vox muy buenos que llegan hasta las elecciones andaluzas. Entonces Vox cambia, cambia y piensa lo mismo que Rivera, que va a heredar la derecha social del PP y que hay que combatirlo". Pregunta: "Vamos a ver, ¿pero no veis lo que le ha pasado a Ciudadanos?".

Para el autor, Vox ha ampliado a España lo que "ha mantenido Rocío Monasterio en Madrid", "que en la práctica el PP es tan enemigo como el PSOE o más". Pero, pregunta, "¿se os vota para que combatáis a la izquierda o al PP?". "A mí me ha defraudado mucho la dinámica del último año de Vox".

"La derecha en el fondo sigue despreciando a sus votantes. Yo pensé que eso con Vox no podía pasar por la sencilla razón de que era una reacción por ese hecho".

"España nunca ha estado en peores manos"

Para el PP el mensaje es similar: "Yo a todo tío del PP que diga el lexema ‘en solitario’ lo echaba del partido, pero inmediatamente. En solitario nada, respetad a vuestros votantes, respetad a la gente que os da de comer, que os ha elegido. No viváis en vuestro mundillo mediocre. Sí, porque la izquierda que nos trate como menores de edad, pues bueno, ya lo sabemos, pero la derecha….".

Y un mensaje para ambos: "Pero vamos a ver, ¿vosotros a quién servís, a vosotros mismos o a vuestros electores? Vosotros estáis para servir a España".

Dice alarmado, "nos están quitando el país. España es de todos y tiene que ser de todos, a unos nos gustará mucho a otros nada... En serio, Cataluña ahora está peor, el País Vasco está peor, mucho peor Navarra. Por supuesto que hay una base, una mayoría nacional indudable que quiere defender España y que quiere defender el régimen constitucional".

No tiene duda sobre el momento crucial en el que nos encontramos: "Después del golpe de Estado en Cataluña, ¿de qué sirve templar tantas gaitas, para que estén cómodos? A los separatistas hay que combatirlos siempre, porque son nuestros enemigos, ellos se declaran nuestros enemigos pero nosotros no los enemigos de ellos". Ironiza, "la centralidad, la moderación, todas esas bobadas arriolísticas son letales. Arriola fue un golfo del PCE que explota muy bien los complejos de la derecha".

Previo a las elecciones Jimenez Losantos pedía un pacto. "¿Qué les impide al PP y Vox, que si no no van a poder gobernar, hacer ahora un pacto en serio de cuatro años de gobierno conjunto en el que se comprometan a ir contra la ruina económica que deja este Gobierno? Contra la ruina en la educación, contra las leyes ideológicas que se pueden derogar el primer día. Y luego empezar a buscar la independencia judicial, que es la dictadura de Conde Pumpido. Es que España nunca ha estado en peores manos, pero en la reacción hay que organizarla. Esto hay que ordenarlo y es una responsabilidad de dos personas que son Feijóo y Abascal. Hay que liderar, sí".

El Yunke

El libro recoge "los datos verificables" de esta "sociedad secreta" para el "Bien Común": desde el juramento iniciático, al informe personal que tienen que hacer todos los miembros "de cómo es su familia" a las sentencias judiciales.

"El Yunque capta menores en los colegios de élite católicos del Opus, Jesuitas, Legionarios... Le quitan dinero a los padres y les ocultan que pertenecen al Yunque". "Es una cosa absolutamente totalitaria. En el juramento hay una cosa escalofriante: todos a una dicen ‘tú no has elegido ser del Yunque, tú has sido elegido. El dedo de Dios’". Se lamenta: "Los enemigos somos los liberales españoles porque ellos pertenecen al cielo, ellos son de otro mundo. Son gentuza que están haciendo lo que les da la gana porque como son los elegidos...". El Yunque es una "secta destructiva, está destruyendo el movimiento patriótico de Vox".

Federico apela a Abascal "tienes que echar del partido a esa siniestra gentuza que utiliza la religión, la política y la patria para su interés". "Porque para El Yunque es peor el PP que el PSOE porque impide la llegada de los salvadores que al final lo arreglarán todo, eso sí, después del Apocalipsis, del diluvio y de lo que sea. Para ellos cuanto peor, mejor".

La izquierda

Asegura que "tenemos la izquierda más analfabeta de la historia. En España y en todo el mundo estamos viviendo una epidemia de idiotez como no se ha vivido jamás en todo Occidente. Desde la ley Trans, que es una de las mayores sandeces de la historia. Básicamente es una ideología anti-gay. Es la manera que han tenido los comunistas de defenderse del movimiento gay y del feminismo; y lo han conseguido diciendo que tenemos un charco, que somos fluidos. Yo creo que alguna lo que tiene es un charco en el cerebro y alguno lo que tiene es una gota. España necesita once millones de reaccionarios dispuestos a reaccionar contra estos hijos de perra que nos quieren hundir España, la civilización, la tradición cristiana romana".

Habla de una "izquierda muy vieja y muy casposa, así que estamos entre la esperanza y la desesperación".

Isabel Díaz Ayuso

Es "un fenómeno histórico que no se había dado nunca", "una lideresa que responde muy bien al sentimiento de ni un corte ni un complejo, vamos a por ellos, los vamos a machacar. Y va, y los machaca". Federico desvela en el libro parte de la biografía Ayuso, "con una parte de luz, que es la de los abuelos, y una parte de sombra, que es la de su familia. A los 18 años se fue de casa y nunca volvió. Recuerda que "ella ve con su abuela la caída del Muro de Berlín con diez años y entonces la abuela le explica por qué el comunismo es tan malo y es tan bueno que haya caído. O sea, Isabel es anticomunista de razón y de corazón, que la diferencia mucho de otros que lo son por deducción".

Para el presidente de Libertad Digital el mérito del votante de la derecha es haber conservado sus valores todos estos años y todos estos partidos, "la gente sigue creyendo en su familia, en su patria, en su lengua, en su historia, en la educación de sus hijos, en el ahorro, en la meritocracia y en la alegría de vivir, que es muy española".