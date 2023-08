Nuria Richart y José María Marco entrevistan en el programa Libros con Marco a la abogada y columnista Guadalupe Sánchez Baena, autora del ensayo Crónica de la degradación democrática española (Deusto).

Guadalupe se levanta por la mañana y se pregunta, ¿en qué fregado me meteré hoy? Y es que es un mujer batalladora y muro de contención de lo políticamente correcto y de aquel que, desde el poder, se proponga atacar la libertad individual y el estado de derecho. Bromea, "qué sería de los abogados si no nos levantásemos con esa mentalidad... pero no, simplemente hago mi trabajo".

El libro es un repaso a los últimos "cuatro años de sanchismo y cómo ha intentado asaltar las instituciones y degradar el sistema democrático". Asegura que durante la pasada legislatura el Gobierno de coalición PSOE -Podemos llegó a colocar a la democracia española en un punto crítico. Es de inmensa gravedad".

Memoria histórica reciente

Vivimos tiempos vertiginosos y por eso, aunque los hechos que repasa Sánchez son muy recientes, asegura que nos insultan cada vez que recurren a nuestro cortoplacismo", la victoria del relato frente a los hechos. Por ejemplo, "hemos visto a Pedro Sánchez afirmar que no dijo cosas que ha dicho hace apenas unos meses". Guadalupe critica "la apatía de la sociedad española".

¿Hay diferencia entre el PSOE y el sanchismo? Dice que "PSOE bueno 100%, no ha habido nunca. Sí que es cierto y hay que reconocer que el PSOE de Felipe González estaba más por el socialismo democrático del norte de Europa que por otras visiones del socialismo mucho más de corte latinoamericano". Con todo, recuerda que "el germen de todo lo que ha sucedido con la justicia durante estos últimos cuatro años lo sembró y lo regó el partido socialista de Felipe González con la reforma del año 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Reconoce que "también es bien cierto que el PP, con y sin mayorías absolutas, no ha tenido ningún interés en revertirlo".

¿Cuándo empieza la degradación democrática?

"Iniciamos el trayecto en 2017, en el referéndum de Cataluña". Para la autora marca el presente y marcará el futuro. "Ese referéndum no hubiera sido posible si previamente el Estado español no les hubiera dejado hacer". Denuncia que "en nombre de la soberanía nacional no se puede modificar la Constitución por la puerta de atrás sin respetar los procedimientos establecidos. Es uno de los grandes males del sanchismo, ha intentado cambiar España por la puerta de atrás con reformas legislativas como la derogación del delito de sedición. Son puertas que hay que cerrar. Tienes que hacer una reforma para que eso no suceda".

Guadalupe Sánchez recupera las "disfunciones institucionales y políticas". Muchas ocurridas durante la pandemia.

"La Covid sirvió para demostrarnos dos cosas: una que muchos españoles habíamos dado la democracia por sentada y que un virus, una pandemia sanitaria, bastó para que muchos nos preocupásemos muy seriamente sobre qué deriva estaba tomando este país a nivel institucional y democrático". "Yo siempre he sido muy crítica con el estado de las autonomías, pero a raíz del covid y concretamente de la actuación de Isabel Díaz Ayuso, que fíjate que fue una señora que no había ganado con una mayoría importante y a la que se criticaba mucho, pues ella puso de relieve algo para mi muy importante, una máxima: el cuidado de la salud, de la vida y de la seguridad".

Cuenta que hay cinco sentencias del Tribunal Constitucional relativas al Estado de Alarma y la inconstitucionalidad de las medidas, "que es mucho más grave", "se te ponen los pelos de punta".

Continúa,

"la gente en España tiene que saber que cuando se declara un Estado de Alarma el único contrapoder efectivo a la labor del Ejecutivo, a la labor del Gobierno, es el Congreso porque todos los demás contrapoderes quedan en stand by. Se suspendieron los plazos judiciales, estaba todo paralizado y solo quedaba el Congreso de los Diputados. ¿Y qué es lo que hizo Pedro Sánchez? Lo cerró. El único contrapoder efectivo, el único organismo que podía monitorizar la labor del Ejecutivo se cerró."

Concluye: "Hubo tantas cosas... Yo creo que los españoles no fuimos conscientes de lo que nos estábamos jugando en aquel momento".

Las identidades

"El totalitarismo de corte contemporáneo se nutre siempre de cuestiones identitarias. Para los totalitarios de izquierda, el comunismo de toda la vida, la lucha de clases ha fracasado, ha sido derrotada por el capitalismo y entonces buscan nuevos tótems con los que introducir otra vez el germen social de la división, de la confrontación. Las revoluciones no triunfan si no hay confrontación social".

Otro de los frentes (ella empezó a ser conocida en redes sociales a raíz de la sentencia de La Manada) es el de la igualdad entre hombres y mujeres: "De lo que se trata es de instalar una especie de revanchismo institucional, hemos sido oprimidas históricamente por el patriarcado, pues ahora es nuestro momento y no, no queremos la igualdad, lo que queremos es nosotras oprimir al patriarcado". Añade, "me han llegado a llamar extremista de la presunción de inocencia y de la separación de poderes, como si eso fuera algo malo, pero bueno".

Sobre el Tribunal Constitucional

"Uno de los grandes problemas que tenemos con el Constitucional, aparte de que está politizado y lo sabemos todos, es que le ha dado por dictar de vez en cuando sentencias declarativas. Les ha dado por decir no solo si es o no es constitucional algo, sino por añadirle literatura. Lo han hecho con la sentencia del aborto, que para decir que la ley del aborto de Zapatero encaja dentro de la Constitución, no hacía falta de reconocer un derecho al aborto que no está plasmado en la Constitución".

Dice la editorial

El proceso de degradación institucional y legislativa emprendido por el gobierno de coalición PSOE-Podemos con la ayuda de sus socios parlamentarios, los nacionalistas catalanes y vascos, ha situado a la democracia española en uno de sus momentos más críticos desde su alumbramiento en el año 1978.

El Partido Socialista, uno de los protagonistas de la Transición y del advenimiento de la Constitución del 78, ha asumido tanto los métodos de la izquierda radical como la dialéctica y los objetivos del secesionismo, lo que se ha traducido en una suerte de peronización de España caracterizada por el cuestionamiento sistemático de la legitimidad de los contrapoderes –especialmente del poder judicial– y por la colonización de las instituciones, cuya necesaria neutralidad ha quedado relegada a favor del activismo y de la militancia.

En este ensayo, la abogada y columnista Guadalupe Sánchez desgrana cómo, con la pandemia como ventana de oportunidad, se han transformado las instituciones democráticas en agencias gubernamentales, se ha instrumentalizado la identidad sentimental para monopolizar el debate público y se ha instalado en la sociedad española la idea populista y totalitaria de que el voto legitima a la mayoría para situarse por encima de la ley y despreciar la separación de poderes.

A partir de la ordenación y la reorganización cronológica de varios de sus artículos de opinión, la autora analiza la intervención por el Ejecutivo de Pedro Sánchez de organismos públicos como el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Tribunal de Cuentas o el Centro Nacional de Inteligencia; el asalto a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional, y las nefastas consecuencias del deterioro de la producción legislativa para el Estado de derecho español y el marco de convivencia constitucional.