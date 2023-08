'Sundial', la familia que desarma a Stephen King

Esperaba sentir escalofríos de terror y me encontré una familia tan rota que me dolía. Desolaba cada escena y cada cruce de palabras. Pero para hablar de Sundial, la nueva propuesta de Catriona Ward, hay que empezar por el final, por la explicación que ofrece la autora acerca de las razones que la condujeron a escribir esta novela. Lo que hace que, sin ser una novela brillante ni trascendental, invite a tenerla en cuenta. Sin embargo, paradójicamente, no podemos comentarlo sin destripar parte de su trama. Solo diremos que el germen está en los experimentos reales que la CIA realizó en los 70 con cientos de perros.

Lo que si podemos adelantar, y explica bastante el universo claustrofóbico que inventa Ward, es su encuentro con fantasmas durante su adolescencia. Seres que le aterraban y le perseguían, aunque cambiase de casa, y que, por fin, con 30 años, puso nombre. La estadounidense sufre alucinaciones hipnagógicas, es decir, no puede distinguir realidad e imaginación en los sueños en el periodo de duermevela. Un terror que ha volcado en la ficción. "Las novelas de misterio son un buen lugar para tratar el miedo y la pérdida", ha asegurado en más de una ocasión.

Sundial es su nueva propuesta. En un primer vistazo, Rob vive una vida idílica con sus dos hijas y su esposo. Pero esa capa es superflua y su rutina esconde un crisol de relaciones ponzoñosas a las que parece haberse entregado con gusto. Sundial podría centrarse solo en la vida familiar tóxica de Rob y sería suficiente pesadilla para los lectores, pero la autora se sumerge en el género del terror psicológico que abandera Stephen King. De hecho, el maestro del terror catapultó a la escritora tras recomendarla en las redes sociales.

En capítulos cortos, asistimos a abuso infantil y conyugal, maltrato psicológico, crueldad animal y otros temas de gran calado que, en ocasiones, son tan explícitos que el lector se cuestiona la verosimilitud de las situaciones. No puede haber alguien tan cruel en su día a día…o sí.

La acción se desata cuando Rob descubre que su hija mayor Callie siente pasión por coleccionar huesos de animales. Ve en ella una oscuridad que le recuerda demasiado a la niña que trató de dejar atrás. Decide llevarla a Sundial, la ciudad donde se crio en mitad del desierto, para restablecer el vínculo entre madre e hija y recomponer las piezas rotas.

"Callie, es mi hija y la quiero. Nunca, nunca, permitiré que se dé cuenta de que, a veces, no me gusta. De que a veces tengo que hacer un esfuerzo inmenso para quererla". Pág. 23

En Sundial vivió los pasajes más inciertos de su niñez, en un rancho laboratorio liderado por sus padres. La novela se estructura en varias líneas temporales, la del presente con Rob y su familia, y la del pasado, con ella creciendo en ese desierto de terror, donde se suceden las escenas más viscerales. Ward explora lo determinante que resulta lo vivido en la infancia a la hora de repetir esquemas durante la crianza.

Catriona Ward es conocida en España por anteriores novelas como La casa al final de Needless Street y La pequeña Eve. Llegó abalada por las buenas cifras de ventas de EEUU, nominado a mejor libro de terror en los premios Goodreads 2022.