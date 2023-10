Los libros de Lucía Galán que salvarán "maternidades, paternidades y matrimonios"

La pediatra Lucía Galán, muy conocida en las redes sociales como Lucía mi pediatra, autora de numerosos libros sobre salud infantil y crianza, ha puesto en marcha una colección de libros que arranca con los títulos El sueño es vida y Lactancia materna, "dos preocupaciones enormes que han salido del área privada de las familias y que los pediatras se encuentran cada día en la consulta". "Tenía la necesidad de acompañarme de personas con la autoridad y el rigor científico que requieren estos temas que no son baladí", aseguró la doctora durante la presentación en Madrid.

"Estamos en un momento en el que las familias tienes más información que nunca pero también estamos en un momento de máxima desinformación. No todo es tan fácil como se pinta en instagram, ni tan sencillo como hacer un post bonito", aseguró. "La pediatría es una ciencia muy compleja y yo sigo sintiéndome una aprendiz. Hablamos de temas muy serios", añadió. La destacada pediatra insistió en la necesidad de no asumir los consejos de amigos, familiares o influencers, basados en experiencias personales, sino acudir a personas "formadas en la materia".

"Estos dos libros no salvan vidas, pero casi. Salvan maternidades, paternidades y matrimonios porque el sueño y la lactancia son dos grandes caballos de batalla que a veces están en nuestra contra y que nos ponen del revés", consideró.

"Muchos padres acuden a la consultan queriendo que sus hijos se comporten como adultos, duerman como adultos, coman como adultos y piensen como adultos. Y, como pediatras, lo entendemos, pero no puede ser. Tenemos que entender que sus necesidades y su comportamiento es distinto. No podemos pedirles cosas que no pueden hacer. Entender qué es normal y que no, te reconcilia con la maternidad y la paternidad", aseguró.

Lucía Galán ha contado con Raquel Velasco, pediatra y Consultora Internacional en Lactancia Materna. "Lo que me ha llevado a dedicar mi carrera al mundo de la lactancia es ver que, desde que tuve mi primer hijo hasta ahora, veinte años después, siguen los mismos problemas", aseguró Velasco. "Nadie me había preprado para las dificultades que iban a surgir y las mismas dudas son las que veo en mi consulta", añadió. La doctara insistió en la necesidad de derribar "mitos y prácticas erróneas que hacen que las mujeres sufran mucho para instaurar la lactancia y mantenerla".

Mitos sobre lactancia

"Podría estar horas hablando de todos los mitos que se difunden: 'Tu leche no alimenta y por eso tu bebé no engorda', 'a partir del año la leche no alimenta, es vicio'. 'No comas garbanzos porque le pasas los gases al niño', 'el bebé te va a descalcificar'. Son mitos que hacen mucho daño que hacen que la lactancia termine antes de lo que las madres querrían".

Velasco comentó que hoy en día no tenemos "cultura de lactancia materna" porque las mujeres de esta generación no han aprendido debido a que las madres de los 80 daban el biberón en su mayoría. "Necesitamos unas bases, primero para decidir si queremos o no dar el pecho, y después para saber las dificultades que te vas a encontrar. Nos llegan muchos comentarios y la mujer tiene que poder decidir por sí misma", aseguró. "La gran mayoría de profesionales sanitarios no están formados porque la lactancia no está reglada ni es obligatoria. No podemos pretender animar a dar el pecho sin dar un acompañamiento en caso de que surjan dificultades porque aparece el sentimiento de culpa. Yo personalmente no hablo de beneficios de la lactancia materna porque mientras no haya un sistema y un entorno que sea capaz de acompañar, pues no. Prefiero dar las herramientas para que las mujeres tengan conocimiento".

Problemas para dormir

Por otra parte, Gonzalo Pin, experto en medicina del sueño, firma el libro El sueño es vida. "El sueño es una realidad mucho más compleja de lo que se creía hace 30 años. Hemos pasado de tratar conductas a tratar ecosistemas. El 30% de las familias tienen problemas con el sueño", explicó Pin. "Con este libro pretendo describir cómo evoluciona el sueño desde la gestación hasta la adolescencia, decir qué factores influyen en cada época y qué cosas son normales aunque parezcan complicadas. He intentado establecer medidas desde la gestación que mejoren la calidad del sueño de todos y marcar las luces rojas que nos indican que hay que hablar con un profesional. No son opiniones, son datos".

En este libro se dan las claves para mejorar el sueño en bebés y adolescentes y se puede descubrir, por ejemplo, que se pueden tomar medidas desde el propio embarazo.