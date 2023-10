"Es muy buena apuesta". Ese fue el runrún que corrió rápidamente por el Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña al anunciarse que la escritora y presentadora Sonsoles Ónega (Madrid, 1977) era la ganadora del Premio Planeta 2023, el galardón mejor dotado de las letras españolas con un millón de euros (lejos quedan las 40.000 pesetas iniciales). Ónega es autora de la casa, tiene muchísimo tirón en televisión y llevaba varios años sin publicar. Tres años, para ser exactos, desde que lanzó al mercado Mil besos prohibidos, su sexta novela - libro que, por cierto, tiene la reina Letizia en su despacho-. El premio fue entregado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Miquel Iceta.

La novela ganadora, que se publicará el 8 de noviembre, se llama Las hijas de la criada y está ambientada en Galicia, comunidad a la que le une un fuerte vínculo. A través de la amistad entre una niña de origen humilde y otra pudiente, cuenta la vida y los secretos de tres generaciones de mujeres gallegas. Recorre los dos primeros tercios del siglo XX entre Galicia y Cuba.

"Papá, me estoy acordando de ti todo el rato", dijo la presentadora nada más subir al escenario. "Jamás soñé con el Premio Planeta", confesó. "Es una novela que arranca en 1900, la Galicia que creó un imperio en una lata. Cuento la historia de la industria de la conserva a partir de una familia de empresarios que estuvieron en todas las guerras. Arranca con una venganza cruel que marca y raja a los personajes de esta novela y condicionará sus vidas. Es una novela de amor, de búsqueda de la verdad, de desamores, de faltas de cariño, una novela de mujeres valientes que pelearon en el mar y que trabajaron en el mar y lo siguen haciendo sin reconocimiento ninguno. Por fin tendremos una patrona en la industria del mar", adelantó Ónega.

Escrita en "veranos sin mis hijos"

"Ha sido el desafío más exigente al que me he enfrentado. Esta novela se la dedico a las escritoras con hijos y a los hijos de las escritoras. Se lo dedico a los míos, a mi Yago y mi Gonzalo, que cuando se enteren espero que piensen que todo aquello que nos hemos perdido mereció la pena", dijo visiblemente emocionada. "Esta es la novela que se ha escrito en los camerinos de dos cadenas de televisión, en los fines de verano y en veranos sin mis hijos", añadió.

Ónega se ha presentado al premio con el seudónimo de Gabriela Monte. "Me da una vergüenza enorme contar por qué elegí ese nombre y por eso no lo cuento", bromeó la escritora. Releva en el trono a la aragonesa Luz Gabás, que conquistó el galardón con la novela Lejos de Luisiana. Además, no es el primer galardón literario que recibe. Con Después del amor logró el Premio de novela Fernando Lara 2017.

Finalista

Alfonso Goizueta (Madrid, 1999) ha sido el finalista de la presente edición, una distinción a la que acompañan 200 mil euros. Lo ha hecho con La sangre del padre, una novela histórica que cuenta "las dos caras de Alejandro Magno, desde su conquista del mundo civilizado hasta su llegada a la India". Se ha convertido en el finalista más joven de la historia del galardón.

Alfonso Goizueta y Sonsoles Ónega, finalista y ganador del Planeta 2023. | EFE

"No veréis nunca a un escritor menos elocuente que yo", aseguró entre nervios. "Cuenta la historia de Alejandro desde niño en Macedonia, hasta que hace su gran gesta, su gran viaje. Más allá de la batalla, la intriga y la aventura, que las había, lo que me interesaba era la historia de este chico, que tenía mi edad, 23 años, y que salió de su casa, abandonó su hogar, y se enfrentó al vacío. Los momentos que me interesaban eran los que dudaba, los que tenía miedo o igual se enamoraba. Es una novela histórica pero también es la novela de un viaje iniciático de un chico que se hace mayor a través de su viaje. Todos podemos vernos reflejados en este Alejandro porque, detrás del mito, esta novela busca al hombre. Partió de su casa buscándose a sí mismo y en eso estamos todos", adelantó Goizueta.

Goizueta es licenciado en Historia y Relaciones Internacionales por King’s College London. En 2017 publicó su primer libro, Limitando el poder 1871-1939, una historia de la diplomacia occidental desde la unificación alemana a la invasión de Polonia, al que le siguió, en 2018, Los últimos gobernantes de Castilla, un ensayo sobre los orígenes históricos de la unidad española en los siglos XV y XVI. Es bastante activo en redes sociales y en X ha publicado mensajes de apoyo a Isabel Díaz Ayuso.

La LXXII edición del Premio Planeta de Novela ha sido de récord. Ha contado con 1.129 novelas participantes, 461 textos más que el año pasado. El Jurado del Premio estuvo integrado por José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Belén López, secretaria con voto.