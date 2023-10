El escritor italiano Davide Longo (Turín, 1971) ha entrado con fuerza en el mercado editorial español gracias al inspector Corso Bramard, un policía del Piamonte con un pasado trágico. Es el protagonista de la serie policiaca Los crímenes del Piamonte, que le ha valido el sobrenombre de "Camilleri del Piamonte", un apodo que le enorgullece pero con el que discrepa. "Camilleri y yo no tenemos casi ningún punto en común más allá de que somos autores que remiten sus historias a un universo de una región específica, con una lengua específica y una humanidad específica. Pero, en el fondo, eso es una características muy italiana pues ningún narrador representa a Italia en su totalidad. Pasolini es Roma, por ejemplo".

Longo lidera una nueva generación de autores italianos llamados a renovar los patrones del thriller en clave cinematográfica. Participó esta semana en el festival Getafe Negro, donde presentó Las bestias jóvenes (Destino). Asegura que en España hemos logrado desprendernos de los prejuicios que han acompañado al género: "En Italia hay lectores de novela negra apasionados, pero por lo general, se suelen sentir avergonzados porque se considera que es puro entretenimiento. Grandes novelas negras, que tienen mucha aceptación entre el público, nunca son tomadas en consideración para los grandes premios literarios en Italia", asegura a Libertad Digital.

Longo considera que la novela negra puede ser superventas sin perder calidad, al igual que admite que hay fenómenos de ventas, como 50 sombras de Grey, que "dan respuesta a un tipo de lector muy concreto que sabe, con solo leer tres páginas, que es un producto artesanal defectuoso" lleno de "obviedades, lugares comunes y tramas banales".

Longo defiende que la novela negra "aborda toda la temática social y política desde hace años" y facilita "al lector medio acercarse a ciertos temas complejos que solo se tratan en ensayos o reportajes periodísticos". Pone como "ejemplo más emblemático" a Gomorra, de Saviano: "Hay periodistas que llevaban años publicando sobre la mafia, pero el gran público llegó a tomar contacto con la realidad de la camorra gracias a este libro".

Los años de plomo en Italia

Las bestias jóvenes se teje sobre "los años de plomo italianos" en una sociedad totalmente polarizada, con una trama que incluye intrigas políticas, corrupción, revueltas estudiantiles y terrorismo. "Es un periodo bastante difícil de comprender puesto que no está del todo resuelto. Es difícil incluso para los italianos. Mi libro no es un ensayo político, pretendo presentar este universo convulso de tal manera que se pueda respirar la idea de impotencia respecto al pasado. Es como un herpes, una vez que lo sufres se queda latente en ti", opina.

"El terrorismo en Italia ha sido abordado por ensayos históricos muy rigurosos, que son leídos por un grupo reducido de lectores. No hay demasiada novela de ficción ambientada en esta etapa. Creo que hay periodos históricos que se pueden comprender mejor cuando no son los protagonistas, sino el telón de fondo de una historia", considera el escritor.

En este sentido, Longo se considera "muy libre" a la hora de enfrentarse a la escritura, indistintamente del tema que trate. "Nunca pienso en la corrección política. El mundo de la literatura y el mundo del arte no puede estar vinculado a la corrección. La cultura de la cancelación es una derrota. En lugar de considerar al lector como agente pensante, una persona inteligente, crítica, que sabe tomar distancia de las historias y sabe contextualizarlas, se les considera personas sin capacidad. Es como darle un cuchillo que no corta a un niño porque pensamos que no puede usar uno que corta. Al lector, tenemos que entregar cuchillos afilados".

Las peculiaridades del Piamonte

Davide Longo sumerge al lector en la región de Piamonte. "Hay lectores que, al leer autores italianos, pretenden confirmar ese imaginario que tienen del país. No es casualidad que las historias italianas que más se vendan en el mundo estén ambientadas en Nápoles, Sicilia, Venecia o Florencia, pero en una misma región con características comunes pueden cohabitar imaginarios muy distintos. Yo busco aquellos lectores que tienen la voluntad de descubrir un universo nuevo y no una confirmación de un universo que se han confeccionado con anterioridad. Es la diferencia entre comprar comida ya preparada o comprar los ingredientes".

Longo imparte Escritura Creativa en la Scuola Holden, fundada por Alessandro Baricco, y ha creado en su casa en el valle Varaita un proyecto de residencia artística. Confiesa que su estilo bebe de la generación de autores italianos de posguerra, de escritores norteamericanos de los años 30 y 40 como Faulkner, Hemingway o Flannery O'Connor, y de la literatura francesa -por su cercanía con la región de Piamonte-. Sus novelas desprenden un halo de cine, incluso, por momentos, parecen un guion. "Llegué a la literatura a través de mi pasión por el cine. Estudié cine, soy guionista y he rodado documentales. En mí, domina el lenguaje audiovisual", explica.

Davide Longo. Las bestias jóvenes. Serie 2 de Los crímenes de Piamonte. Editorial Destino. 432 páginas. ISBN – 978-84-233-6416-9. PVP: 20 euros.