Emilio del Río: "La política es demasiado importante para dejarla solo en manos de los políticos"

La mitología nos da lecciones de vida. Y las da en todos los ámbitos. Es lo que sostiene el profesor y divulgador Emilio del Río, que publica Pequeña historia de la mitología clásica (Espasa), un compendio de cuentos, hazañas y leyendas escritas siglos atrás y de escandalosa vigencia. Una de las enseñanzas más importantes, defiende, se aplica a la relación de los ciudadanos y los políticos, una pareja que atraviesa malos momentos. Dice Del Río que todos debemos inmiscuirnos en los asuntos públicos y nos remite a la Grecia clásica, donde la palabra "idiotés", que en español deriva en el insulto "idiota", hacía referencia al que se desentendía de las cosas comunes. "El idiotés era aquel que se quedaba en casa cuando había una asamblea. Para los romanos, todos los ciudadanos debían dedicar parte de su tiempo a la res pública. La política es demasiado importante para dejarla solo en manos de los políticos. Nos lo explicaron los clásicos y tenemos que hacerles caso", dice el autor a Libertad Digital.

Los políticos no saldrían bien parados del juicio ante Zeus. "Hay dos cosas que los dioses no perdonan a los humanos, la soberbia y la ingratitud. Les da igual con quién se acuesta cada cual, pero esas dos cuestiones son imperdonables. Nuestra época va sobrada de eso. No se librarían los políticos, ni tampoco muchos de nuestro entorno, familia o amigos", dice Del Río.



"Es imposible conocer los sentimientos, el alma y las intenciones de un hombre hasta que ostenta un cargo". Antígona, de Sófocles.

Del Río, autor de Latín Lovers (2019) y Calamares a la romana (2020), encuentra referencias mitológicas en todas partes: los días de la semana, los planetas, las constelaciones, las expresiones... "Podríamos versionar a Tom Jones y decir que ‘mito is in the air’", bromea. Cualquiera que visite un gran museo sin saber nada de mitología, no entenderá la mayoría de las escenas que ve. "Es divertida, te lo pasas bien con esos viajes increíbles, los dioses, los héroes, criaturas...Tratan sobre las grandes cuestiones: el bien y el mal, el amor y el odio, la soberbia, la amastad, la traición, la avaricia...por eso los mitos son siempre tan actuales. Hay algo de mágico en que nos sigamos contando los mismos relatos que se contaron los humanos hace tres mil años y que han dado forma a Occidente".

Estudiar cultura clásica y latín nos hace grandes"

Pequeña historia de la mitología clásica nos acerca a un mundo que cada vez tiene menos peso en los planes de estudio. "En los grandes países de la Unión Europa, que van por delante de nosotros en todos los indicadores, Alemania, Francia y Reino Unido, el mundo grecolatino tiene una importancia extraordinaria. Están por delante de nosotros y nuestro país tiene que llegar a un gran acuerdo para que, como en esos países, se estudie la cultura clásica y latín. Eso nos hace grandes".

En el nuevo libro de Emilio del Río hallaremos a Cupido, Edipo, Zeus, Poseidón, Hades, sátiros, musas y sirenas, pero también entenderemos por qué en el escudo de la bandera de España están las columnas de Hércules, el origen de expresiones como "abrir la caja de pandora" o adjetivos como "apolíneo o narcisista". "Narciso, un tipo que es incapaz de amar a los demás, se hace el primer selfie de la historía y muere por ello, como pasa hoy en día. Vivimos en la época del narcisismo".

"Los clásicos nos invitan a vivir la vida, nada que ver con la autoayuda barata del charlatán de feria", dice Del Río. "El mito del ave Fénix que renace de las cenizas es lo que hoy se llama resiliencia. En la vida hay momentos complicados y hay que ser capaces de sobreponerse a las adversidades. Sísifo nos enseña que todos vamos a morir. Intenta engañar a la muerte dos veces y es castigado para toda la eternidad subiendo una roca a lo alto de la montaña una y otra vez. Nadie se puede librar de la muerte así que, como cantan los Monty Python en La vida de Brian, aprovechemos la vida".

Pequeña historia de la mitología clásica cuenta con ilustraciones de Jvlivs, que ha publicado sus dibujos en periódicos como El Mundo y revistas como El Jueves.

Emilio del Río. Pequeña historia de la mitología clásica. Ilustraciones de Jvlivs. 320 páginas. ISBN 978-84-670-7122-1. Tapa dura sin s/cub. (cartoné). Formato 15x23.