Juan del Val: "Si escribo una escena de sexo y yo no me excito, no funciona esa escena"

El escritor y tertuliano Juan del Val lanzó en septiembre su nueva novela Bocabesada (Espasa), ambientada en el mundo de las productoras de series de televisión. "He tirado muy poco de imaginación. Cuando esos directivos de plataformas no quedan bien parados y queda manifiesta su mediocridad, es tal cual", reveló el autor en esRadio.

En Bocabesada, hay un plantel de personajes diversos cuyas vidas se cruzan. "Es una novela coral, sin un protagonista claro, escrita en tercera persona. Es una novela de personajes por encima de todo, es lo que me interesa", contó en Es la mañana de Federico.

Para el lector será fácil poner cara a algunos de los sujetos que pasean por estas páginas. "Hay personajes con los que pretendo contar cosas. Hay una parte con mucho de humor, protagonizada por un ministro de Cultura, con el que denuncio la hipocresía absoluta de muchos políticos, por no decir de todos". También hay un presentador de un programa de televisión nocturno que no queda demasiado bien. "Independientemente de que haya referencias con la realidad, me gusta, dentro de las novelas, reflexionar sobre lo que está pasando. Hablo de la inconsistencia de todo lo que nos parece importantisimo", expresó.

Aunque no es una novela triste, sí que hay una muerte porque, dice el escritor, "es el hecho que más modifica el comportamiento de las personas que se quedan". "Me interesa mucho la muerte. La conciencia de la muerte está cambiando la sociedad para peor, porque la estamos negando".

También hay, como es habitual en sus libros, mucho sexo. "Si escribo una escena de sexo y yo no me excito, no funciona esa escena. Si te quedas muy por debajo es cursi y, si te pasas, es pornográfico. El deseo da mucha información sobre los personajes y por eso lo utilizo. Me encanta".

Del Val es guionista y colaborador de El Hormiguero, un programa al que suelen atizar constantemente. "Pablo Motos, como director, es el que más recibe. Yo, también. Creo que es consecuencia del éxito. Cuando lo que dices llega a mucha gente, haces más daño y eso molesta más. Hacen campañas para desprestigiar un programa de entretenimiento que lleva 18 años líder de audiencia. Van a por ti de una manera perversa y muy peligrosa. A partir de ahí, puedes achantarte o seguir adelante, yo no soy de achantarme. Es una cosa de las que presumo. No me afecta".

Junto a Nuria Roca, Juan del Val ha firmado Para Ana, de tu muerto y Lo inevitable del amor. En 2017 publicó su primera novela en solitario, Parece mentira. En 2019, con Candela recibió el Premio Primavera de Novela. En 2021, llegó Delparaíso.