El hotel que sacará al detective que llevas dentro

"Yo, Adelaide Adams, soltera, estaba tejiendo en el vestíbulo del Richelieu la mañana que todo comenzó. Aunque en aquel momento no era consciente de que estuviera empezando nada". Así arranca la novela policiaca Asesinato en el Richelieu (Siruela), de Anita Blackmon.

Anita Blackmon (Augusta, 1892-Little Rock, 1943), era profesora y decidió centrarse por completo en la escritura y publicó cientos de relatos cortos en diversas revistas. Solo tiene dos novelas: Asesinato en el Richelieu (1937) y The Riddle of the Dead Cats (1938), ambas protagonizadas por Adelaide Adams.

Esta novela pertenece al género que se ha llamado Had-I-but-known (Si yo hubiera sabido). A pesar de que la editorial compara a su protagonista con miss Marple, es bastante diferente en cuanto a psicología y ambientación.

Adelaide Adams es una solterona, entrometida, del sur de los Estados Unidos, muy exigente en cuanto a educación y que odia las moderneces. Es implacable con los débiles. Es muy lista, pero mete la pata. Adams arrastra una culpa de algo que cometió de joven y que, a través de esta intriga, acabará saliendo.

Hay un escenario colectivo, el Hotel Richelieu, ubicado al sur de Estados Unidos. En él viven gentes muy diferentes, jóvenes, viejos, fracasados... La galería de personajes resulta de lo más interesante de la novela. Tras el asesinato de un personaje, sale la realidad de cada uno. Nadie es lo que parecía.

La autora plantea la trata para sacar al detective en potencia que todos llevamos dentro y pone trampas al lector. La estructura es similar a algunas novelas de Agatha Christie, con un espacio cerrado. Es una novela bastante entretenida pero muy pesimista. Todos arrastramos cadáveres y tendemos al mal y a la mentira.