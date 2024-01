El encanto de hablar de recetas, amor y drogas con personajes de la literatura clásica

La editorial Alma, que presume en su catálogo de clásicos ilustrados muy cuidados, ha lanzado una curiosa colección de libros sobre cuatro personajes imprescindibles de la literatura. En pequeño formato – y solo 64 páginas-, pero con una edición encantadora, acerca al lector a la época en la que vivieron Sherlock Holmes, Alicia en el País de las Maravillas, Ana de Tejas Verdes y Jane Austen.

"Es un valor añadido para sus lectores, para que entiendan mejor el contexto de las obras", explica Laura Manzanera, responsable de los cuatro primeros títulos. "No es un texto corrido, sino píldoras llenas de curiosidades que el gran público no conoce. Cuando vuelvan a releer las obras, tendrán una nueva perspectiva. Para quien no haya leído nunca estos clásicos, también es una buena forma de acercarse a esos títulos".

'El Londres victoriano bajo la lupa del mejor detective'

En Sherlock Holmes. El Londres victoriano bajo la lupa del mejor detective se muestra el mundo real en el que paseaban y vivían los coetáneos de Arthur Conan Doyle. Qué leían, cómo de normal era consumir drogas o qué importancia tenía Scotland Yard son algunos de los temas que aborda. "De Sherlock Holmes se ha escrito hasta de lo que no se puede imaginar. La idea es dar un contexto a la obra, no hacer un ensayo de Scotland Yard o realizar una investigación victoriana. Se habla de conceptos como las comunicaciones, los periódicos o las drogas que estaban en auge y, a partir de ahí, se enlaza con cómo se trata en la obra", explica Manzanera.

En Alicia en el País de las Maravillas. Las curiosidades más curiosas, se ha optado por acercarse a las aficiones de la época y contar a qué jugaban los niños, datos que permiten al lector "tener nuevos puntos de vista tanto de la obra como del autor, Lewis Carroll".

Ana de Tejas Verdes. Sus deliciosas recetas es un libro muy original que se centra en las parte culinaria de la obra de Lucy Maud Montgomery. La gastronomía de la costa este de Canadá a finales del siglo XIX nos es bastante desconocida. La pequeña Ana nos enseña a elaborar postres con jarabe de arce y los secretos de una buena tartaleta de frambuesas.

El único personaje real de la colección es Jane Austen, centrándose en "la vida cotidiana y los temas inevitables de la novelista británica como el amor y el matrimonio". Vida privada en la época de la regencia nos desvela las costumbres de la nobleza rural inglesa de principios del siglo XIX y las reglas sociales por las que se regían, a qué dedicaban su

tiempo libre, cómo era la moda de la época y qué complementos usaban.

Las recetas, anécdotas y curiosidades vienen acompañadas por las ilustraciones a todo color de Jacobo Muñiz, Eva Lechner, Joy Laforme y Alice Patullo, artistas internacionales de gran éxito.