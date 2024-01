El crítico taurino de la agenda EFE Paco Aguado acaba de publicar, en la editorial sevillana El paseillo, el libro Por qué Morante (antes y ahora), en el que ahonda en las claves humanas y artísticas de la tauromaquia de José Antonio Morante de la Puebla. Se trata de una segunda revisión de un libro publicado hace tiempo, actualizado con sus triunfales campañas más recientes.

Paco Aguado (Madrid, 1964), autor de Joselito El Gallo, rey de los toreros y de Historias del toreo que nunca te contaron, trata de explicar cómo un torero con más de un cuarto de siglo de alternativa, y en unos tiempos aún más confusos, sigue removiendo las fibras sensibles de los públicos modernos.

El autor cuenta que Morante se puso delante de una vaca con solo seis años y no se sabe por qué, su familia no era taurina. Vistió su primer traje de luces a los 10 años y jugaba al toro en la calle con su primo, hoy su mozo de espadas. No fue a una escuela taurina y cuenta Aguado que tenía una expresividad especial, aunque no era un niño prodigio. Se ha preocupado mucho de aprender qué es el toreo, es muy culto, y tiene fascinación por las filmaciones taurinas.

Aguado defiende que Morante sabe "torear todos los palos". Al principio, tenía un estilo muy sevillano. Morante funde los dos grandes conceptos de la tauromaquia: Joselito, el Gallo, es decir, el dominio con gracia sevillana y, por otro, Juan Belmonte, el sentimiento y el desgarro.

