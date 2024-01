Las mejores conversaciones entre Juan Cobos y los más grandes del cine

En sus muchos años de brillante ejercicio profesional, Juan Cobos tuvo la ocasión de compartir con esos maestros conversaciones que son en la actualidad un tesoro de inapreciable valor para los historiadores. La editorial Almuzara publica Grandes maestros del cine, de Juan Cobos.

Cobos nació en Madrid en 1933. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense y en Geografía e Historia por la UNED. Es uno de los creadores de las revistas Film Ideal, Griffith y Nickel Odeon. Su hijo David recoge entrevistas que hizo a grandes directores, que incluyen interesantes opiniones y anécdotas.

Entre los cineastas, encontramos a Azcona, Bardem, Berlanga, Buñuel, Camus, Erice o Saura. También italianos como Antonioni, Fellini, Ferrari o Zavattini; ingleses como Hitchcock, Lester y Mackendrick; y americanos como Buster Keaton, Welles, Cukor, Penn o Zinnemann. El libro es desigual, puesto que hay unas entrevistas más interesantes que otras.

Azcona, que era un personaje extraordinario, vivió durante un tiempo en el Café Comercial. Contaba que cuando se hizo más o menos famoso, escribió el guion de El Cochecito y El Pisito. No le pagaron, sino que le daban mil pesetas a la semana para comer.

Bardem quería hacer un "cine nacional, realista y popular", nada que ver con Hollywood ni con vieneses de allí.

Berlanga pensaba hacer una película sobre una banda militar mandada al frente. Buñuel, un genio absoluto, cuenta que le llevaron a comer cocido y quería mas garbanzos. Quería hacer Ángel Guerra. "Me gusta que me cuenten lo que no conozco", aseguraba. Decía que la mejor parte de la vida era la vejez, salvo por lo físico, perfecta, porque lo ves todo con gran serenidad.

Orson Welles es el más interesante del libro. Da muchos datos sobre Campanadas de medianoche y Quijote. En 25 páginas, Welles dice más cosas interesantes e inteligentes que casi el resto de cineastas que aparecen en el libro.

En definitiva, es un homenaje a Juan Cobos de gran interés para los que aman el cine.

Juan Cobos: "LOS GRANDES MAESTROS DEL CINE", Córdoba, ed. Almuzara, 2023, 302 págs, 23 euros.