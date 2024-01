Marcos Nieto: "La única forma de llegar a una editorial es a través de la autopublicación"

Marcos Nieto Pallarés (Tarragona, 1980) lleva viviendo seis años de los ingresos de sus novelas, una profesión que comenzó, como tantos otros, gracias a la autopublicación. Respaldado por cerca de 100.000 lectores, una editorial le echó el lazo. Acaba de publicar El juego del mal (Newton Compton Editores), un thriller policiaco que conecta el secuestro de dos niños en el barrio sevillano de Triana en 1982 con la aparición del cadáver de una joven, vestida de muñeca, en La Moraleja, en la actualidad.

"Hoy en día, la forma de llegar a una editorial es a través de la autopublicación, es así. La mayoría de las editoriales no leen los manuscritos ni cogen a una persona que acaba de empezar porque el escritor no nace aprendido y necesita un proceso de ensayo y error. El problema es que vivimos en una época en la que se publica sin más, sin ver su valor literario, a un señor de un programa de cotilleos de la tele porque se sabe que va a vender", comenta Nieto a Libertad Digital.

"Cualquiera no puede ser escritor", considera. "Se necesita mucha imaginación y que surjan las ideas. Es innato. Sino, todos los profesores de literatura serían grandes escritores. Hoy en día, se valora más la historia que la pulcritud de la escritura. Puedes escribir diez novelas, vivir de la escritura, y no ser escritor", concluye.

Nieto considera un "auténtico éxito" poder vivir de los libros y haber llegado ahí por sus propios medios. Tras probar varios géneros, cree que el thriller es el que más se ajusta a su perfil y al lector. "Intento no leer thriller policiaco porque no quiero beber de nadie. No sigo ninguna estructura. Ya es bastante difícil ser original como para que todas las novelas tengan la misma estructura. Prefiero leer fantasía y escribir thriller".

En El juego del mal se ha propuesto generar en el lector una serie de preguntas al comienzo de la novela y darle respuesta al final: "todo encaja". Ha perfilado a un policía "con muchos clichés de la novela negra tradicional", atormentado por un trauma de niñez. Durante un partido de España en el mundial del 82, fue secuestrado en Triana cuando tiraba la basura junto a su hermana melliza. Él fue liberado, ella apareció muerta, ambos con una extraña cicatriz detrás de la oreja. 36 años después, Álvaro de la Torre, convertido en inspector de homicidios, se hace cargo de un caso junto a su compañera Elsa Bermejo que conecta directamente con su pasado. Es el momento de atrapar al hombre que mató a su hermana. "Ve una posibilidad de sanar a su familia y se obsesiona", dice Nieto Pallarés.

En cuanto al culpable, cree que el lector "llegará a sentir pena por él". "El 90 por ciento de los asesinos en serie han tenido una niñez muy truculenta, lo que en el fondo les ha trastocado la mente. Para un asesino, matar puede ser una liberación, les hace sentir poderosos. Matar es su droga. El asesino de esta novela merece pagar por lo que ha hecho, pero los lectores van a sentir lástima por él. Hay una persona peor que el asesino".

El autor ha volcado algunas de sus preocupaciones en esta novela, que le sirve, de igual modo, para criticar el hecho de que algunas desapariciones y muertes "se acaben investigando mucho más que otras por el hecho de ser muy mediáticas".

Marcos Nieto Pallarés. El juego del mal. Newton Compton Editores. 287 páginas. 12 euros.