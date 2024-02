'El rumor', literatura que retuerce la maternidad hasta perturbar al más cabal

La escritora canadiense Ashley Audrain (1982) ha convertido la maternidad y las relaciones sentimentales en un tema literario de lo más perturbador. Quizás, el secreto de tanto desasosiego sea la verosimilitud de sus historias, precisamente. Audrain maneja con destreza el suspense psicológico y reta al lector con un apabullante catálogo de emociones que no resulta descabellado sentir. En El instinto (Alfaguara), bestseller internacional, abría una puerta al total desapego de una madre con su hija, y ahora vuelve a la carga con El rumor, un libro igual de complejo en el que retrata, al más estilo Rembrandt, la realidad de una serie de mujeres.

La novela comienza con la barbacoa que la exitosa empresaria Whitney, casada con Jacob y madre de Xavier y dos gemelos más pequeños, organiza en su jardín para sus vecinos. Por allí desfilan su mejor amiga Blair, ama de casa que acude con su marido e hija, y Rebecca y Ben, una pareja sin hijos. En un momento de la fiesta, Whitney pierde los papeles con Xavier y le grita delante de todo el mundo. Meses más tarde, el niño cae por la ventana en mitad de la noche.

"Un rumor puede hablarnos de aspectos muy variados de la vida. Este conocimiento instintivo, especialmente el que uno no quiere tener, es una experiencia que resuena en muchas mujeres, y algo que quería explorar a través de las vecinas de la calle Harlow, mujeres de mediana edad que se ven obligadas a enfrentarse a ese rumor que han ignorado durante demasiado tiempo, tras verse envueltas en una tragedia", explica la autora en una carta al lector. "Recientemente he entrado en la cuarentena, y no puedo evitar sentirme fascinada por la vida de las mujeres en esta etapa, cuando nos hemos asentado en las grandes decisiones que hemos tomado sobre nuestras relaciones, nuestra vida profesional y nuestras familias", añade.

Más que "rumor", hablaría de ese runrún en la cabeza sobre infidelidad, sobre ser una mala madre, sobre un inevitable fracaso matrimonial...Todos estos asuntos están enfocados desde perspectivas femeninas. "Esta es una novela para esas mujeres, las madres que penden de un hilo, antes y ahora. Y, aún más, para las mujeres que intentan desesperadamente ser madres. Porque incluso en nuestros días más oscuros, pese a las dificultades, reconocemos el verdadero privilegio de serlo", asegura la autora.

Las mujeres de la calle Harlow tienen la vida decidida en cuanto a familia y vidas profesionales, pero no están satisfechas. "¿Qué opciones de cambio son realistas para las mujeres en este momento". Ese es el punto de partida de El rumor.

A priori, pudiera parecer que la novela toca temas algo manidos, pero la narrativa de Ashley Audrain los hace novedosos. Es un libro que engancha, por ratos desalentador, que invita a la inevitable reflexión. "¿Puede una madre admitir que no se siente realizada con sus hijos? ¿Y si no tiene recursos económicos para marcharse? ¿Cómo se la juzga de forma diferente a la de un hombre por perseguir el deseo sexual?"

Vemos la facilidad para emitir un juicio rápido y superficial sobre la pareja de al lado: "No tienen niños, y libres de esa carga, aún no les ha cambiado la vida para siempre como el resto de ellos". (Pág. 15) O los cambios que trae aparejada la madurez y la búsqueda de culpables para los que no sabemos asumir. Las grietas en los matrimonios, que son más bien un abismo. "Caben las dos cosas a un tiempo: el resentimiento y la comodidad".

Habla de anhelos: "No se siente tan valiosa para él desde que hubo que dejar de echar la culpa de las pérdidas a la mala pata. Desde que se enteraron de que les había tocado una suerte de defecto de fábrica. Que ella, la máquina, estaba rota". (Pág. 101) "A la gente le encanta decir que hay muchas formas de ser madre. Como si eso sirviera de consuelo a mujeres como yo". (pág. 185)

Nada más ser publicada en Estados Unidos y Canadá, la novela fue inmediatamente incluida en las listas de lecturas más recomendadas de medios como The Time, ELLE o The Washington Post, y en meses ha vendido más de 30.000 ejemplares. Los derechos se han vendido en veintiún países.

Ashley Audrain. El rumor. Editorial Alfaguara. Traducción: Carlos Jiménez Arribas. Páginas: 336. Precio: 22,90 €