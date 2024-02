'Los perros de Essex', la versión medieval de 'Salvar al soldado Ryan'

Normandía. Se prepara la invasión de Francia de la mano de un millar de embarcaciones y quince mil soldados abordo. Los Perros de Essex, una compañía de diez mercenarios, va al frente.

"Los Perros alquilaban tanto su espada como los brazos con los que sujetaban el arco a cualquiera que pagase y para todo tipo de actividad que necesitase la fuerza bruta y el acero afilado". (Pág.16).

Hay arcos y no metralletas porque no hablamos de la II Guerra Mundial, sino que retrocedemos al siglo XIV, cuando el ejército y la flota de Eduardo III invadieron Normandía en el verano de 1346. Fue una de las primeras campañas militares y más dramáticas de la Guerra de los Cien Años, que se libró entre los reinos de Inglaterra y Francia, así como con sus diferentes aliados, entre 1337 y 1453. Es la ambientación elegida por el reconocido historiador Dan Jones (1981) en su debut en la ficción con Los Perros de Essex (Ático de los libros), la primera entrega de una trilogía, nombraba mejor novela del año por BBC History y que ha despertado el interés de varias productoras audiovisuales.

Paseando por una de las playas protagonistas del desembarco de Normandía, Jones tuvo la idea de "crear una historia que tuviese la energía y la crudeza de películas como Salvar al soldado Ryan o la serie Hermanos de sangre, pero ambientada en el siglo XIV", un periodo con el que está más que familiarizado por sus ensayos y documentales. "Los protagonistas son mercenarios con el único objetivo de cobrar y volverse a casa, pero acaban por desarrollar un sentimiento de deber y lealtad con el resto, surge una hermandad y camaradería que resulta más importante que recibir un sueldo. Que hombres rudos, con dificultad para expresar sus emociones, terminen desarrollando esos sentimientos, me parece que es un buen punto de interés de la novela", asegura el autor británico a Libertad Digital.

Dan Jones es autor de Los templarios: auge y caída de los guerreros de Dios; Los cruzados: la épica historia de las guerras por Tierra Santa, o Poder y tronos: una nueva historia de la Edad Media, publicados en España por Ático de los Libros. "Mi expectativa con la ficción era escribir algo que no me hiciese avergonzarme del resultado. Sabía que iba a ser muy duro porque cuando escribes un ensayo tienes muy marcado el plan, pero en la novela histórica no funciona así. La ficción te exige mucho emocionalmente", asegura Jones.

El marco de la Guerra de los Cien años le permite a Jones explorar un periodo en el que se construyó la identidad inglesa, "sobre todo en oposición a la francesa". "Muchos de los elementos de la identidad inglesa se forjaron aquí. Por ejemplo, el uso del inglés en lugar del francés que utilizaban las clases aristocráticas; la concepción del Canal de la Mancha como un puente pero también como una barrera; o la iconografía de San Jorge. Hoy vas a ver un partido de fútbol de la selección inglesa y hay gente vestida de caballero medieval. Si la identidad británica no se formó en esta época, al menos, posteriormente, alguien sí que la usó con este fin".

Muchos de los personajes representados en la obra estuvieron de verdad en la campaña de Crécy y la mayoría de los episodios fundamentales son "fehacientes". Además, las citas que dan comienzo a cada capítulo pertenecen a crónicas originales del siglo XIV, pero los Perros son "personajes puramente imaginarios". "Los Perros eran carne de cañón. Eran los primeros porque alguien los mandó ser los primeros. No hay nada intrínsecamente heroico en eso. Me fascinan las fotos de la primera oleada de hombres en el desembarco de Normandía que tomó Robert Capa y fueron de gran influencia". Para describir sus físicos, se ha servido de los cuadros de artistas de la época como Da Vinco o Durero.

El caprichoso Príncipe negro

Entre los personajes reales que plagan las páginas de la novela, el autor considera el más interesante a Eduardo de Woodstock, príncipe de Gales, primogénito de Eduardo III de Inglaterra y conocido como el Príncipe Negro. "Se sabe muy poco de su juventud y eso me abría las posibilidades de explorar al personaje. Me sorprendió bastante que su padre le mandara a la batalla para que se ganase la espada. No tenía sentido porque el heredero al trono era muy valioso. Creo que lo hizo porque era un muchacho cruel, arrogante e insensato, aunque halla pasado a la historia inglesa como un ejemplo de heroicidad. En realidad, una persona que masacra una ciudad entera no es un ejemplo. Los lectores dicen haber disfrutado con esta imagen tan distinta de la que solemos tener".

Los Perros de Essex es una novela con mucha lucha, mucha acción, y bastante violencia. "Me gusta que al lector le salpique la sangre", bromea el escritor. "Estamos hablando de la Edad Media y esa brutalidad es inevitable. La guerra es una actividad ruda, sucia y sangrienta".

A diferencia de sus ensayos, con la novela histórica se ha permitido las licencias creativas "típicas de un escritor de ficción". "No me alejo del marco narrativo, sino que cambio la perspectiva al soldado común en lugar de a los grandes personajes. En mi despacho tengo colgada una frase de James Ellroy que dice que puedes hacer lo que quieras si tienes el valor. Esa es la actitud. Los novelistas, a veces, se torturan con la verosimilitud histórica. Creo que no hay que hacerlo. Entonces, haz historia y no novela. Lo desafiante es no cambiar el marco histórico y que surja una perspectiva interesante".

Los Perros de Essex es la primera entrega de una trilogía que es un última entrega tendrá una batalla entre castellanos e ingleses por el Canal de la Mancha.

Dan Jones. Los Perros de Essex. Traducción de Auxiliadora Figueroa. Editorial Ático de los libros. 496 páginas.