Villamayor: "Los que trafican con arte anhelan tener lo que nadie más puede"

La madrugada del 18 de marzo de 1990, el Museo Gardner de Boston sufrió el robo de trece de sus obras, valoradas en 500 millones de dólares, un saqueo calificado por el FBI como "el mayor robo del mundo del arte". Los ladrones iban disfrazados de policías. Hasta la fecha –y se han cumplido 30 años—, las obras no han sido recuperadas y se desconoce su paradero. La recompensa para quien aporte una pista fiable es de diez millones de dólares.

Una de las piezas saqueadas fue el retrato Chez Tortoni de Edouard Manet, la pintura protagonista de Lienzo de Sangre (Planeta), un thriller de María Villamayor que mezcla historia, arte y mucha acción. "Ese cuadro de Manet aparece en el puerto de Valencia", desvela la autora.

María Villamayor regresa con un nuevo caso para las hermanas Ferrer, dos jóvenes huérfanas que el lector ya conoció en Las doce llaves y Huellas de plomo, aunque se trata de una novela independiente. La venganza es el motor de la trama: "Las hermanas quieren dar caza a Augusto Fonfría, un coleccionista de arte frío y calculador, responsable de la muerte de sus padres".

Alejandra se hará pasar por una joven millonaria caprichosa con un encargo para el mercado negro. "Los que trafican con arte, esos coleccionistas profesionales obsesionados, anhelan tener lo que nadie más puede. Lo quieren solo porque es exclusivo, aunque tengan el cuadro encerrado en una habitación para ellos solos. Fonfría plasma perfectamente este tipo de persona y ese afán por tener lo que nadie puede tener".

De la mano de Villamayor, el lector se colará en salas de subastas, pinacotecas y hasta en ese museo oculto que supone Ginebra. La autora está convencida de que el lector se divertirá con esta "trama vertiginosa que no da respiro" y que aprenderá de historia y arte mientras pasea por lugares emblemáticos de Valencia como la Iglesia del Patriarca, la puerta de los Apóstoles de la Catedral o el Palacio del Marqués de Dos Aguas. "Valencia se ha convertido en una protagonista más de la historia. Los personajes hacen de guía por la ciudad y cuentan anécdotas y leyendas de la ciudad".

Lienzo de sangre es la tercera entrega de una saga en puntos suspensivos. "Los protagonistas estaban creados y los lectores los conocen y los consideran como suyos, pero había que inventar una nueva trama y resolver los flecos que se habían quedado sin resolver. Se puede leer sin conocer las anteriores pero es posible que les pique la curiosidad". Podría tener continuación porque ha dejado "una pequeña abertura" pero, en principio, la siguiente novela no tendrá a las hermanas Ferrer como protagonistas. "Esas hermanas han convivido conmigo desde que nacieron porque no he dejado de hablar de ellas, además tienen pinceladas mías. Creo que yo actuaría como ellas en muchas situaciones", dice.

La autora confía en una posible adaptación audiovisual: "podría encajar perfectamente como una serie, partiendo de la primera novela. Me lo dice mucha gente".

María Villamayor. Lienzo de sangre. Editorial Planeta, 2024. 592 páginas. 20 euros.