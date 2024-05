El presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, ha inaugurado la IX Feria del Libro y el Cómic de Teruel que tendrá lugar hasta el próximo domingo 12 de mayo. Cientos de personas se han dado cita para escuchar al periodista, escritor y locutor turolense, natural de Orihuela del Tremedal, que ha recordado en el pregón sus orígenes, "sierra callada donde nací y de la que habla Labordeta en su canción", decía, así como la importancia del libro como elemento formador de la sociedad y en las edades escolares, "leer y escribir nos hace personas, nos introduce en una civilización", ha explicado. Federico ha recordado al director de su colegio, el San Pablo, "el inolvidable Don Florencio Navarrete, falleció esta misma semana".

Han acompañado al director de Es la Mañana, Tomás Cirujeda, Presidente de los libreros, y autoridades autonómicas, provinciales y locales, el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, o el director general de Cultura, Pedro Olloqui.

La Feria reúne a 25 expositores y tiene más de 40 actividades programadas. Además de Jiménez Losantos en la cita participan una veintena de autores, entre los que se encuentran Carme Chaparro, Isabel San Sebastián, Javier Moro, José Luis Corral, David Lozano, Emilio del Río, Rosario Raro o Blue Jeans.

El autor de Lo que queda de España ha aprovechado la vista para firmar durante dos horas ejemplares de su nuevo libro, El camino hacia la dictadura de Sánchez.

Leer y escribir nos hace personas, nos introduce en una civilización. El aeiou y el "mi mamá me mima" no son un juego sino una iluminación, es encender la luz que alumbrará toda nuestra vida. Y por eso los pedabobos que obligan a aprender a leer y escribir más tarde de lo que pudo conseguir cualquier niño de mi época y cualquier otra anterior, son unos necios que desconocen el inmenso valor, el inmenso consuelo de los libros . Hoy, un niño se asoma al móvil antes que a la cartilla, por eso han empezado ya a gobernarnos lerdos notorios que enhebran frases sin entender las palabras.

Mi primer libro, y también mi primer recuerdo, es el "aeiou" de una cartilla en la que la muchacha que me cuidaba y que se llamaba Fuencisla, me hizo ver y oír las primeras letras. Mi madre estaba en la escuela, mi padre cosía botas o arreglaba zapatos, el serrinero estaba al rojo vivo, o, como decimos allí, rusiente, y, con tres años, yo aún no podía ir a la escuela de párvulos. Había nevado, y, abajo, en el corral dos aguzanieves se posaban tranquilas, esperando, como aquellas letras de la primera página de mi primer libro. No sé en qué momento las aprendí, seguramente cuando las aguzanieves levantaron el vuelo, y empecé a ser algo más que un niño: una persona.

A los cuatro años, llegué a la escuela con un libro ya encuadernado, El parvulito, que traía más cosas y muestras de ortografía para los primeros dictados, que eran los de la pe con la a, pa. Pero también contaban qué era una escuela y qué era España, una gran familia que nos cuidaba y a la que un día deberíamos cuidar. Años después, al leer el primero de sus Episodios Nacionales, cuando Galdós explica nuestra nación, recordé El Parvulito.

En mi casa no había biblioteca, sólo los libros de mi madre, de la editorial Magisterio Español, y los de la Enciclopedia Álvarez, del primer grado al cuarto, en los que aprendí todo lo que sé y considero esencial. El resto son lecturas. ¿Y qué leíamos? Lecturas de Oro, los cuentos de Calleja, que también venían en las tabletas de chocolate, las Fábulas de Esopo, Fedro, Samaniego e Iriarte, los tebeos y El Quijote para niños, que don José Rosell, mi maestro, usaba para el dictado diario, que corregía a cada uno. En las letras, no hay mejor maestro que Cervantes. Y para las ciencias, la música. Las cuatro reglas las aprendíamos de memoria cantándolas. Más difíciles eran los problemas: un tren sale de A hacia B, y otro de B hacia A. Como en mi pueblo no había tren aquello me dejaba frío. Por eso me gustó Teruel, porque el "Lucha" tenía una sección diaria: "En el Chispa que va y viene", que nunca me perdía, y estaba entre la sociología y la crónica rosa.

Por ejemplo: "doña Engracia Calvo, esposa del dentista de Monreal, ha vuelto del Puerto de Sagunto donde ha conocido a su quinto nieto, que se cría muy bien. O "en la próxima boda de Pilar Cortel y Damián Fortea, habrá doscientos invitados, se celebrará en la catedral y el banquete en el Hotel Turia. Los ya marido y mujer pasarán su luna de miel en Mallorca. Aquello me parecía importantísimo: Teruel, el Chispa y noticias cada día. Y a pesar de mi madre, que me quería matemático, me llevó a donde estoy.