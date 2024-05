Andrea Levy desvela cómo trabaja con los síntomas de la fibromialgia: "Me ridiculizaban por muchas cosas"

Andrea Levy visitó Es la mañana de Federico para hablar de La utilidad de todo este dolor (Esfera de los libros), un libro en el que no habla de política, sino de su realidad diaria mientras el dolor, principal síntoma de la fibromialgia que padece, formaba parte de su día a día.

"He querido explicar las cosas que hice mal y que he querido pacificar de mi relato para, en parte, pedirme perdón", ha contado es los micrófonos de esRadio. "He tratado de ser muy honesta".

"En el año 2013 comencé con una medicación que es muy común en nuestro país. España es el mayor consumidor de benzodiacepinas del mundo. Me provocó grandes consecuencias. Es un libro que trata de apoyar en personas que puedan encontrar en esa situación", se sinceró. Levy explicó cómo gestionó su adicción a ese fármaco. "Yo no quería ver todo lo que estaba pasando, hay una vergüenza que me recorre. ¿Cómo iba a ser adicta? Tomaba algo que me daba un médico y un farmacéutico".

En ese tiempo, tuvo que hacer frente a los rumores sobre su estado de salud: "Fue muy doloroso, quería hacer las cosas bien y estaba muy orgullosa de lo que defendía. Tratar de ocultar que no estaba bien fue duro. Me ridiculizaban por muchas cosas. Decían que estaba de resaca cuando daba la cara ante las cosas trascendentes de la vida política".