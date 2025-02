Qué tiene 'Alas de ónix' para vender 120.000 ejemplares en menos de una semana

No veíamos un fenómeno así desde que los lectores pasaban la noche a las puertas de las librerías para hacerse con un ejemplar de Harry Potter. Alas de ónix, perteneciente a la saga Empíreo de la estadounidense Rebecca Yarros, lidera las listas de ventas en España, con unas cifras de vértigo para el sector editorial: más de 120.000 ejemplares vendidos en menos de una semana. Incluso batió récords en preventa. Tan solo tienen que asomarse a cualquier escaparate de cualquier librería y allí estará.

Esta locura no es cosa solo de España. Se trata del libro del momento en Estados Unidos y Europa. Las tres entregas de la serie Empíreo ocupan los tres primeros puestos en la lista de más vendidos de The New York Times, por ejemplo. En nuestro país no hace más que confirma la tendencia que marcan los estudios sobre lectura desde hace años y que destacan que la literatura juvenil y el género fantástico no paran de crecer.

Alas de ónix es la tercera entrega, tras Alas de sangre y Alas de hierro, una saga publicada en 42 países y bestsellers en todos ellos. Su apuesta ganadora pasa por fundir fantasía con romance juvenil en un entorno mágico, con personajes fantásticos pero con las mismas inquietudes que cualquiera de los del mundo real. Son jinetes de dragones que estudian en el Colegio de Guerra de Basgiath para ser los mejores en una guerra cada vez más apremiante. Su protagonista, Violet Sorrengail, es pequeña y aparentemente débil, pero muy inteligente y de sobra entregada. Descubre que el amor no siempre une a los enemigos y que lo que cree cierto tiene bastantes matices. Este argumento tan juvenil se refuerza con intrigas y conspiraciones algo más adultas.

En Alas de ónix, el personaje de Violet ha madurado a marchas forzadas por la guerra en curso. Además, se profundiza en las revelaciones que se intuían en los dos libros anteriores y se suman secretos que ponen en riesgo todo lo conocido hasta ahora.

"Algún día encontraré las palabras para agradeceros este increíble viaje y la experiencia que compartimos todos al caminar por los pasillos de Basgiath. Por ahora, todo lo que siento es agradecimiento. Gracias por darle una oportunidad a la serie Empíreo. ¡Gracias por crear esta comunidad de fans de la que tengo tanta suerte de formar parte!", ha dicho, abrumada, la autora.

Rebecca Yarros viene de una familia muy relacionada con el ejército y está casada con un militar. Siempre se ha declarado admiradora de "los héroes militares". Tiene seis hijos y vive en Colorado.

La exitosa saga dará el salto a la televisión de manos de Amazon Prime Video, con Yarros implicada directamente en el proyecto en el papel de productora ejecutiva.