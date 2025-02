Las 7 maravillas del mundo antiguo, "unas proezas más extraordinarias de lo que imaginamos"

Fue en la biblioteca de Alejandría, ese templo de sabiduría que acabó arrasado por las llamas, en la que se elaboró la primera lista de las siete maravillas del mundo. Las elegidas fueron la Gran Pirámide de Guiza, los Jardines Colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el Coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Solo queda una en pie y, aún así, todos hemos escuchado hablar de ellas. "Nos fascinan y nos siguen asombrando", considera la reconocida historiadora Bettany Hughes, autora de más de cincuenta documentales vistos por más de 250 millones de personas. En su nuevo libro nos invita a un viaje transtemporal para descubrir cómo eran, por qué se levantaron y qué les hace ser recordadas siglos después.

"Eran creaciones grandes, ambiciosas y llenas de esperanza, producto del trabajo civilizaciones de distintos continentes incluso, que colaboraron para levantarlas. Cuentan una historia", nos dice Hughes, de visita en España para promocionar Las siete maravillas del mundo antiguo (Ático de los Libros).

Las describe como estructuras imponentes que personificaban la imaginación y la ambición humanas. "Entraron en esa lista porque eran lugares muy importantes en su momento y porque significaban algo importante, eran una conexión con el cosmos y con la vida", considera. En este ensayo, basado en los últimos descubrimientos arqueológicos, la historiadora nos narra una historia apasionante y llena de vida en la que desvela el significado de cada uno de estos monumentos. No son "construcciones vacías", sino una proyección de "la grandeza del ser humano". "El Templo de Artemisa reflejaba la solidaridad porque acogía a los más necesitados. El mausoleo de Halicarnaso resumía la alegría de vivir y el faro de Alejandría era símbolo de sabiduría", explica.

Fueron creadas "con la intención de perdurar hasta la eternidad", aunque no han podido soportar terremotos, incendios y otros desastres. Solo podemos disfrutar de la Gran Pirámide de Guiza, la Pirámide de Keops, y pese a ser tangible, sigue rodeada de un gran misterio en torno a su construcción. "Nos invitan a reflexionar sobre el poder de la colaboración humana. Son pruebas de que los seres humanos somos capaces de hacer realidad lo imposible y de lo necesario que resulta la belleza en el mundo", asegura.

En una narración brillante y viva, reflexiona sobre la capacidad de asombro. Para Hughes, no podremos entender su auténtica magnitud hasta comprender la civilización que los hizo posible. "Nuestro trabajo como historiadores pasa por investigar y comprender la mentalidad de entonces, empatizar con ellos. No vale ver estas siete maravillas con la mentalidad del siglo XXI. He viajado a cada uno de los lugares para vivir la experiencia en primera persona. Sino, no habría podido escribir este libro".

Mejor de lo que imaginamos

A pesar de toda la fantasía que rodea a estos lugares, principalmente a los jardines de Babilonia, de los que ni siquiera conocemos su ubicación exacta, la historiadora cree que hay suficiente documentación para confirmar "su extraordinaria belleza". "Las siete maravillas del mundo antiguo debieron ser incluso más extraordinarias de lo que imaginamos".

Recreación de los Jardines colgantes de Babilonia

Por estas casi 500 páginas desfilan personajes históricos clave, como Artemisia, la preferida de la autora. Fue quien levantó en Halicarnaso el monumento sepulcral de su marido y el que fue, probablemente, su lugar de reposo final. "Me hubiera encantado poder entrevistarla", confiesa.

Recreación del mausoleo de Halicarnaso

Este ensayo cuenta con una bibliografía extensísima, fruto de un trabajo de investigación de casi diez años. En breve se estrenará en España el documental que ha dado lugar: "Es importante inspirarnos en el pasado para nuestro presente", reitera. Hughes es dama de la Orden del Imperio británico y Cruz Dorada de la Orden de la Beneficencia de la República Helénica por su contribución a la cultura y la historia.

Bettany Hughes. Las siete maravillas del mundo antiguo. Traducción: Claudia Casanova. Editorial Ático de los Libros. 2025.. PVP: 29,95 € Páginas: 496. ISBN: 978-84-19703-75-0