Es más sencillo detectar las heridas provocadas por un golpe o un insulto que las que aparecen por las ausencias, las pérdidas y lo que no pasó. "Sus efectos son muchas veces silenciosos y profundos", dice la psiquiatra, psicoterapeuta y doctora en Medicina Anabel González, que publica Lo que no pasó (Planeta). "Es muy frecuente que alguien que ha sufrido maltrato o abuso te diga que eso no fue lo peor, sino lo que no hicieron aquellos que esperaba que le protegieran. Esa parte puede ser muy dolorosa y la que pasa desapercibida", explica a Libertad Digital.

Sostiene la autora que podemos sentir un "malestar emocional que no nos permite avanzar": "Normalmente, notamos que algo no funciona bien y hay muchos indicadores que nos pueden orientar. Nos cuesta tomar decisiones por miedo a equivocarnos. Sentimos una gran sensación de vacío o vivimos con demasiada intensidad que alguien se aleje de nuestra vida, como si fuera una catástrofe inmanejable. Otras veces, en pareja, somos capaces de hacer cualquier cosa para mantener una relación que no funciona". Y la respuesta "puede estar en aquello que no pasó, en las palabras que no se dijeron, el no ser vistos o el sentir que no importamos".

La etapa crucial es la infancia "porque es el momento en el que se nos configura el cerebro, aprende cómo predecir el futuro. ¿Te puedes fiar de la gente? Si las primeras experiencias fueron con gente que te hizo daño, pensarás que la gente hace daño". Pero obviamente, la pérdida, el duelo o la traición "son parte de la vida". "Hay personas que para protegerse de las pérdidas, no se vinculan o lo hacen de una forma demasiado absorbente, y eso es peor".

González ha escrito este libro para todos los que quieran "avanzar", pues "no se trata de regodearse en la herida ni torturarnos, ni entrar en el bucle de la impotencia", sino hacer "un ejercicio de introspección" porque "el dolor, para curarse, necesita ser abrazado". "Hay que conectar con la herida pero sin autotortura; no es sencillo, es un viaje productivo hacia nuestra historia", explica. "La idea del libro es que pensemos en las cosas que no nos pasaron, aunque creamos que tuvimos una infancia normal, prestar atención a aquello que hubiera sido bueno que pasara y que no pasó, sin necesidad de un suceso traumático. Hay que querer hacerlo. Nos hemos pasado toda la vida tirando para adelante para que esas sensaciones que hemos vivido no nos alcancen",

Todos los capítulos empiezan por "no pelear" y no quedarse en el rencor. "En la infancia, hay padres que estuvieron físicamente pero no emocionalmente. No por falta de interés sino porque no lo entendían. Necesitamos que esa capacidad que no se desarrolló ahí, se desarrolle ahora. El cerebro sigue aprendiendo toda la vida".

Ejercicio activo

González proporciona una serie de pautas para que sea un "ejercicio activo". El lector deberá coger libreta y boli. "Si yo he sufrido situaciones de abandono, lo más fácil es caer en el autoabandono. El cerebro aprende de lo que vivió y el autoabandono es el principal problema. Las cosas no se arreglan solas, hay que coger las riendas".

De hecho, insiste en la necesidad de reflexionar: "Los profesionales de salud mental no tenemos derecho a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Puedo hablar de la experiencia de lo que conozco pero cada persona tiene que ser capaz de reflexionar, decidir y pensar si eso se ajusta a lo que está viviendo. Ese tipo de libros que te dicen lo que tienes que hacer, los escriba quien los escriba, anulan la capacidad reflexiva de las personas y entonces ni nos regulamos y no cambiamos".

La psiquiatra, autora de Lo bueno de tener un mal día, celebra el interés actual por los temas relacionados con la salud mental y aboga por aumentar los recursos, pero critica que, por otro lado, "los términos que se usan se hayan difundido tanto que empiezan a perder significado. "Se habla de trauma como si todo fuese un trauma", dice. Asimismo, apuesta por tener sentido crítico: "En redes sociales vemos a gente recomendando que se hagan técnicas que solo deberían manejarse en terapia".

González advierte que hay personas que creen "que este tipo de manuales no sirven porque pensar en emociones son ñoñerías". "Precisamente las personas que han crecido sin apoyo emocional, sin lenguaje emocional, que hablar de sentimientos les resulta marciano, estos libros no les encajan".