Vanessa Montfort, Premio Primavera con 'La Toffana': "Todos los asesinos justicieros son controvertidos"

La obra La Toffana, de Vanessa Montfort, se ha alzado con el Premio Primavera de Novela en su vigésimo novena edición. "Habla de Giulia Toffana, un personaje fascinante cuya historia real transcurre en la Roma del s. XVII y nos hace dudar sobre si su proceder es criminal o justiciero", destacó el jurado.

Montfort traslada al lector a la Roma de 1658, cuando Giulia Toffana, boticaria, es escoltada por la guardia del Santo Oficio para ser interrogada. La autora ha leído la transcripción de las 1600 páginas del acta de ese juicio - las originales se guardan con celo en el castillo de Sant'angelo-. "Fue un juicio tremendamente mediático, muy contemporáneo, con una larga investigación de dos años como las de CSI. Se alquilaban los balcones para ver pasar a las condenadas", explicó la escritora.

Giulia Toffana fue "la madrina" de una red criminal con más de 600 mujeres acusadas de asesinato. "Hubo turnos y picotas para ajusticiar a toda la red", resalta Montfort. La protagonista formuló el Acqua Toffana, cuya sola mención provocaría terror durante siglos. "Está considerada la primera asesina en serie de la historia", asegura Montfort, que se sorprende de que no haya sido llevada a la ficción antes.

"Pretendía ayudar a las mujeres a tener el control de sus vidas: a ser más fértiles, a abortar, a tranquilizar a sus maridos y, en casos muy extremos, a enviudar. Es una asesina en serie con un patrón claro de a quién va a matar y por qué", desveló la autora. "Todos los asesinos justicieros son controvertidos. Lo interesante es que el público lector sea quien decida si son culpables o no moralmente, si entiende sus razones. No es una excusa, pero cuando la ley te desprotege con el feminicidio a la orden del día, se entiende que surjan distintas reacciones. Está claro que es una psicópata y una asesina".

La madre de Giulia, que sufrió maltrato, mató a su marido y fue condenada a muerte. Esto marcó la personalidad de la Toffana y explica en parte, según la autora, por qué actuó como lo hizo. Entre las mujeres a las que "ayudó a enviudar", se encontraban jóvenes maltratadas a las que sus maridos habían intentado asesinar, pero también otras que simplemente preferían irse con el amante. "Hubo de todo. Yo no me posiciono", asegura la ganadora del Premio Primavera.

Cuando fueron detenidas, hubo una "manifestación espontánea de mujeres por toda Roma gritando ¡Libertad para la Toffana!", que coincidió con una invasión de estorninos, "un oscuro presagio".

Vanessa Montfort (1975) es novelista y dramaturga. Entre sus títulos figuran Mujeres que compran flores (2016), con 30 ediciones en España o La mujer sin nombre (2020), donde rescata del olvido a la escritora María Lejárraga. "Con esta novela vuelvo al thriller con el que comencé mi carrera y me he dado cuenta de que he rescatado elementos de mis ocho libros anteriores, como la memoria o el papel de la mujer en la historia", aseguró.