Los jomsvikingos, la hermandad de guerreros vikingos que rompe con cientos de mitos

Hay historiadores que sostienen que los jomsvikingos ni siquiera existieron. Sin embargo, el escritor noruego Bjørn Andreas Bull-Hansen (Oslo, 1972) defiende que hay pruebas suficientes para confirmar su presencia en tierras nórdicas. Se asentaron en el actual norte de Polonia y eran una hermandad de guerreros que vivieron su esplendor entre los siglos X y XI, una época de cambios en la que se dejaba atrás el paganismo. Eran daneses, islandeses y noruegos.

"Eran unos guerreros con un código de honor muy estricto, único. No estaban bajo el mando de un único rey, sino que contaban con varios jefes. Eran mercenarios, un grupo independiente con intereses propios, que intentaban conquistar tierras y luchar. Grababan con impuestos a los agricultores de las zonas en las que estaban a cambio de protección", nos explica Bjørn Andreas Bull-Hansen, de visita en España para presentar Vikingos (Espasa), una novela histórica que toma a los jomsvikingos como referencia para detallar de forma minuciosa y muy documentada la era vikinga, adaptando la ficción a los hechos verificados y rompiendo, insiste el autor, cientos de mitos alimentados por el cine y las series.

No sería muy creíble describir a muchas mujeres guerreras porque no las había

Se cree que había que pasar una serie de pruebas para pertenecer a la hermandad. "No eran violentos ni primitivos. La historia nos muestra que intentaron enriquecerse conquistando territorios, no querían estar subyogados", defiende Bull-Hansen. Los jomsvikingos consideraban bárbaros a otros pueblos europeos y se temían por igual los unos a los otros. Eran aseados, muy pulcros, les preocupaban los piojos y por eso se cortaban bastante el pelo.

Mundo muy masculino

Los libros muestran un "mundo muy masculino". "No sería muy creíble describir a muchas mujeres guerreras porque no las había. Entre los esqueletos hallados, solo conocemos a dos mujeres que quizás luchasen. Es lógico que no fueran guerreras para no arriesgar a la siguiente generación. Los hombres son prescindibles, las mujeres no", explica. Bull-Hansen describe con detenimiento las embarcaciones, esenciales para los jomsvikingos: "Preferían luchar desde el mar porque tenían barcos muy buenos y superiores a los demás. Al construir hoy en día réplicas, se han dado cuenta de lo rápidos que eran, incluso más que los actuales".

Bjørn Andreas Bull-Hansen, en su visita a Madrid.

El autor es un experto en la historia vikinga. Ha viajado a España con una espada y otras armas en el equipaje facturado, armas que suele portar para describir con la mayor exactitud sensaciones y movimientos. Cree que la fascinación por esta temática se debe a "la búsqueda de identidad, tanto por parte de los que pueden tener antepasados vikingos como los que no". "También es una forma de rebelión ante la manera en la que el mundo es hoy, lleno de reglas, normativas y restricciones. Es la búsqueda de lo auténtico, de lo real, de conectar con la naturaleza a un nivel más profundo, algo que es esencial en todo lo vikingo", asegura.

De niño a héroe

El protagonista de esta épica historia es un niño, convertido en esclavo por extranjeros y que, tras huir, es aceptado por los jomsvikingos, con quienes convivirá hasta llegar a ser el mejor guerrero del clan y el más temido de todos los mares. "Es un personaje real del que conocemos poco. He ficcionado su infancia para que el lector entienda las motivaciones que le llevaron a actuar como lo hizo", aclara.

En esta saga, el lector conocerá los dioses que veneraban los vikingos. "El protagonista tiene una mala experiencia con los cristianos desde que era pequeño, creció odiándolos, y tiene una relación especial con Odín. Están muy presentes los dioses y también las sombras, la oscuridad, los elfos que viven bajo tierra y que te pueden atrapar".

"En la novela se describe un mundo que se está globalizando como ahora. La historia se repite, sea bueno o sea malo", dice. Reconoce que en la forma de ser de los noruegos hay mucho de aquellos vikingos, desde la Navidad o Jul, palabra proveniente del término nórdico antiguo "jól" que se refería a la celebración del solsticio de invierno. "Es una fiesta muy importante, con mucha comida, bebida y fiesta. Bebemos mucha cerveza, todo el rato", bromea.

La serie se compone de seis libros (solo se ha publicado el primer volumen en español, pero los dos siguientes llegarán en 2026) y acumula más de 500.000 ejemplares vendidos en todo el mundo. Bull-Hansen vive con su familia en un fiordo que en su día fue escenario de "feroces y mortales batallas". Tiene un canal en YouTube en el que difunde contenido sobre vikingos que cuenta con más de 700.000 suscriptores.