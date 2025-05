A Janice Hallett se le atribuye la renovación de la novela de misterio y del género epistolar. La escritora británica, que comenzó su carrera literaria pasada la cincuentena, se ha ganado a una legión de incondicionales que aceptan el reto que les propone. Sus libros son una provocación, una incitación directa a poner a prueba nuestras capacidades detectivescas a través de una consecución de mensajes de texto, transcripciones, correos electrónicos e informes. Acaba de publicar su quinto título, El examinador (Ático de los Libros), un título más "para mentes curiosas que no temen probar cosas diferentes y que les gusta involucrarse". Hallettt ha sido bestseller del Sunday Times y The Times, y la autora de la novela negra del año para Waterstones, The Telegraph, The Guardian, The Sunday Times y The Financial Times.

Le gusta situar las historias en comunidades pequeñas: "Me gusta ese ambiente claustrofóbico que se genera en lugares cerrados. En grupos pequeños se ve muy claro cómo se van generando las jerarquías, cómo surgen los líderes, cómo otros desaparecen en un segundo plano". Esta vez lo hace en un contexto universitario. Seis estudiantes participan en un programa de posgrado y, según avanza, se revelan problemáticos. Cuando un examinador externo analiza el resultado del posgrado, descubre que un alumno incendió la obra de otro, rumores de infidelidades matrimoniales y relatos de desastrosas excursiones en grupo. Incluso es posible que uno de los alumnos haya muerto y los demás estudiantes lo hayan encubierto. "No he sido muy consciente, pero sí creo que esta trama es más compleja que las anteriores. Es un libro más oscuro, eso seguro", admite la autora. "No parto de ninguna plantilla previa y mis personajes evolucionan según escribo. No sé ni quién es el asesino, tan solo me dejo llevar", añade.

Fracasar es no conseguir nada y yo ya he conseguido mucho

"A las personas nos mueve la curiosidad. Si tenemos un misterio, tendemos a intentar resolverlo. En caso de un asesinato, necesitamos saber qué paso para sentirnos seguros. Ocurre con los true crime y con la ficción", explica, en referencia al éxito intergeneracional de este género.

Hallett, en su visita a España. | Cortesía de la editorial

Confiesa que le encanta "poner trampas a los lectores" porque es un reto para ella misma: "Cada vez resulta más difícil porque no puedes repetir giros, tengo que ser más creativa y supone un mayor desafío. Para escribir ficción de forma diferente, siempre se requieren nuevos elementos que revitalicen la escritura. Hay reglas de la novela de misterio clásica que no me puedo saltar, como el hecho de que todo debe encajar al final de la novela, todo debe quedar resuelto. Ahora que lo pienso, quizá pueda romper esto también".

Más oscuros que amables

A pesar de que la llaman "la reina del cozy crime británico", cree que sus libros no se ajustan demasiado a ese subgénero porque "son bastante más oscuros". "Es verdad que, en mis libros, los malos reciben su castigo y el lector se queda con una sensación reconfortante, pero no son libros amables".

Antes de arrasar en las listas de los más vendidos, Hallett fue periodista de la industria de la belleza, redactora de discursos para el gobierno y guionista. Actualmente, sigue viviendo en el barrio humilde de Londres donde creció. "Los escritores estamos influidos por nuestras vivencias, especialmente las de la infancia. No fui una niña particularmente lectora y, de hecho, mis padres ni leían. Ahora, mi forma de comunicarme con el mundo es la escritura. Es una necesidad", reconoce. No teme que se acabe su buena estrella: "Tuve miedo al principio, pero ya no. El éxito de mis libros borró el temor. Fracasar es no conseguir nada y yo ya he conseguido mucho".