El escritor sueco Stieg Larsson comenzó en 2005 la saga Millenium, protagonizada por Lisbeth Salander, una hacker subversiva que daba sus primeros pasos como adolescente en Los hombres que no amaban a las mujeres. Supuso un punto de inflexión en la novela negra, uno de los fenómenos literarios más destacados de los últimos tiempos, publicada en más de 50 países y adaptada al cine. Larsson no conoció el alcance de sus novelas. Murió de forma repentina firmando solo tres títulos de los diez que pretendía, pero su desaparición no supuso el final de la serie. Tomó el testigo David Lagercrantz, que publicó una nueva trilogía y mantuvo las ventas a nivel internacional.

En noviembre de 2021, la editorial Polaris adquirió los derechos de Millenium y abrió una nueva etapa con la escritora y periodista Karin Smirnoff (Suecia, 1965), elegida por los propios herederos de Larsson "por su proximidad en inquietudes ideológicas y literarias con el autor". En 2023 llegó Las garras del águila y ahora Los colmillos del lince (Destino). Smirnoff ha visitado España para presentarla.

Sabedora de que no puede gustar a todos, firmó un contrato por tres novelas. "Una persona con miedo a las críticas no podría enfrentarse a esta saga. Es imposible agradar a todo el mundo y tenía claro que quería escribir una historia que fuera mía, mantenerme fiel a mis principios", aseguró la escritora en un encuentro con periodistas en la Embajada de Suecia. "Mi fuerte es explorar los personajes y las relaciones que se van tejiendo entre ellos", añadió.

Seguir perfilando la personalidad de una mujer tan icónica como Lisbeth Salander supone un reto, pero principalmente ha querido adaptarla al siglo XXI. "Continuar Millenium ha sido una empresa muy importante. Si lo hubiera abordado pensando que tenía que copiar a Stieg Larsson o emular su estilo, no hubiera funcionado nunca". En este sentido, se mostró muy agradecida con los herederos del autor original, que "no han tomado parte en absoluto en el proceso de escritura ni han criticado en absoluto los libros". "Se ha proyectado una imagen en los medios de una familia compleja y malvada, pero nada más lejos de la realidad".

Industria minera

En esta novela, la sueca pone el foco en el desarrollo económico y las disputas que provocan las explotaciones mineras y el conocido como greenwashing. "He querido tratar algunos de los problemas de impulsar la denominada industria verde, como por ejemplo la necesidad de extraer minerales para fabricar baterías para los coches eléctricos. Creo que una alternativa puede ser aprovechar las minas ya existentes en Suecia y no buscar nuevos proyectos mineros. Tenemos un historial de empresas extranjeras que vienen y tratan de aprovecharse de ellos por 10 o 15 años y se van. El único interés que tienen es el dinero, no les interesa el desarrollo verde. Creo que este es uno de los temas principales de esta segunda entrega", aseguró Smirnoff.

"Me impresiona lo tremendamente ignorantes que son los políticos. Son presas muy fáciles, aceptando una y otra vez distintos proyectos sin pensar en las consecuencias que tienen para el territorio. La población Sami se ve expulsada de sus territorios", añadió.

Hemos llegado a normalizar la estupidez que dicen y hacen los partidos de extrema derecha

En Los colmillos del lince, Svala, la sobrina adolescente de Lisbeth Salander, se une a un grupo de activistas que se opone a la reapertura de una mina cuando una periodista que investiga el caso es hallada muerta. Mikael Blomkvist, que acaba de incorporarse al periódico local, inicia una investigación que amenaza con desvelar un escándalo de grandes proporciones.

Extrema derecha

Smirnoff se siente muy cercana al ideario de Larsson y ha continuado algunas de las reflexiones que éste introdujo en la primera trilogía. "El auge de la extrema derecha era una de las grandes preocupaciones de Larsson. Aquella advertencia que nos lanzó en su día se ha convertido en una realidad a la que nos enfrentamos no sólo en Europa, sino en todas partes del mundo. Corren los vientos a favor de la extrema derecha y hemos llegado a normalizar la estupidez que dicen y hacen estos partidos. Me parece muy importante incluir estas temáticas en la novela negra nórdica. Permite a los lectores poder informarse y reflexionar sobre estos temas que son de enorme actualidad y urgentes".

Karin Smirnoff comenzó su carrera como escritora profesional pasados los 50. Antes, confiesa, su prioridad era la estabilidad económica. Tras volver a la Universidad para recibir cursos de escritura creativa, sintió que era el momento: "Siempre he escrito relatos, cuentos y poesía, pero cuando era joven no tenía la confianza suficiente como para animarme a publicar. Esto cambió a partir de los 50".