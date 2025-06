Los secretos que guardaban las maletas perdidas de las familias rusas asesinadas en la Revolución

A principios del siglo XX, las familias rusas adineradas solían disfrutar del tiempo estival en la Costa Azul francesa. Pasaban dos o tres meses en sus idílicas playas y sus hoteles de lujo y repetían en este destino año tras año. Tanto era así, que los exclusivos alojamientos les guardaban en las buhardillas las maletas de un verano a otro. Muchas de estas familias fueron masacradas en la Revolución de 1917 y, obviamente, nunca volvieron a recoger sus equipajes. Los directores de los hoteles decidieron guardar estos objetos por diez años, a la espera de que algún familiar hubiera sobrevivido y quisiera recuperar sus pertenencias. Pasado este tiempo, fueron abiertas con la intención de subastar su contenido con fines benéficos. Se hallaron muchas sorpresas en su interior.

El escritor alemán Kai Meyer ha tomado estos hechos reales como inspiración para su nueva novela La biblioteca de la niebla (Planeta), que rinde homenaje a la magia de la lectura al más puro estilo Carlos Ruiz Zafón. En esta ficción, que "mezcla novela policíaca, misterio, una saga familiar y el amor por los libros", Liette, una niña francesa, encuentra por azar en 1928 una de estas maletas en Villa Eisenhuth, una mansión que se alza sobre un acantilado de la Costa Azul, entre la niebla y los pinos. Halla vestidos, cartas y viejas fotografías, pero también un libro antiguo cerrado con un candado.

"No quiero ser conocido como el Ruiz Zafón alemán", advierte el autor, aunque reconoce que le encanta esta fusión de géneros -con los libros en el centro de la trama- "que hacía de forma magistral" el escritor catalán. "No se ha intentado en Alemania en los últimos 20 años", explica a Libertad Digital desde su casa de Alemania.

Las historias son armas poderosas

En la novela, los protagonistas se juegan la vida por un libro. Meyer, que reconoce ser un gran seguidor del cine de terror español y de las novelas de Pérez Reverte, considera que, realmente, lo importante son las historias. Las define como "armas poderosas". "A lo mejor, hoy en día, no son los libros el medio para transportarlas. Quizás, hoy sean más potentes las historias en internet. Independientemente de la forma en la que se transmiten, seguirán siendo muy importantes para tener poder e influenciar".

Intento abrir ventanas a estas diferentes fases de la historia en las que se permitió la creación de ese fiasco que fue el III Reich y el nacionalsocialismo

El escritor alemán hace un símil con las Fake News, que antes encontraban en los libros su canal de difusión, especialmente "a principios del siglo XX con todo lo que se escribió sobre los judíos, que sentó las bases de lo que pasó en los años 30" y hoy "esa narrativa, esas mentiras, se distribuyen por internet de forma mucho más rápida".

Tres épocas complicadas

La novela traslada al lector a tres épocas diferentes. Arranca con Artur, un joven bibliotecario ruso que huye de la Revolución de 1917 con un manuscrito clandestino que podría tener implicaciones políticas decisivas. Después, se dará el salto a Niza y Alemania entre los años 30 y 60. "No me marco como objetivo trasladar ningún mensaje concreto al lector. Lo que intento es describir cómo era la vida en ese momento de la historia tan complicado. En Alemania, cuando oímos hablar del III Reich, siempre vemos las mismas imágenes de marchas militares, Hitler y sus discursos horribles. Yo quería profundizar en la vida de la gente normal. Intento abrir ventanas a estas diferentes fases de la historia en las que se permitió la creación de ese fiasco que fue el III Reich y el nacionalsocialismo, y abordar el contexto en el que pudo florecer el fanatismo". Además, como "novela de aventuras", quiere "entretener".

Es una novela coral, con tres protagonistas principales. Con ellos, el autor explora la fragilidad de la memoria, el peso de la historia y el poder perdurable de la palabra escrita.

Leizpig, "la ciudad de los libros"

Para Kai Meyer, una biblioteca no es solo una habitación llena de libros, sino un universo en sí mismo. En La biblioteca de la niebla, el lector también viajará a Leizpig, conocida como "la ciudad de los libros" porque allí se fundó la primera imprenta alemana, surgió en el siglo XVIII la idea de cambiar libros por dinero, se creó la Asociación Alemana de Editores y Libreros y actualmente es sede de hasta 60 editoriales. "Cada año hay más o menos 2000 eventos con autores y hay muy buenas tiendas de anticuarios, pero ya no existe el barrio gráfico como lo conocíamos. Me he preguntado durante mucho tiempo por qué no hay más novelas sobre este escenario que es perfecto para un libro sobre libros y nadie lo había hecho antes".

Kei Meyer es un autor superventas en novela juvenil, aunque en su producción literaria también cuenta con novelas históricas, como Die Geisterseher (Los visionarios), publicada en 1995, en la que los hermanos Grimm persiguen un enigmático manuscrito y descubren una biblioteca secreta. Reconoce que en su forma de escribir influyó bastante El péndulo de Foucault, de Umberto Eco, un "libro muy difícil pero fantástico". "Creo que mi interés en escribir libros sobre libros viene de aquí", asegura. "Desde el punto de vista estilístico, no hago grandes diferencias entre los libros para adultos y los juveniles. Puedo abordar la violencia o la erótica de una manera diferente, pero no son diferencias sustanciales. Por lo menos, en los últimos libros", admite.